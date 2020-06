Từ cô gái miền Tây đam mê nghề làm đẹp đến bà chủ spa uy tín

Chúng tôi có dịp gặp gỡ Trần Thị Trương Thương tại cơ sở Hair spa Xuân Hương - 313 Ngô Thì Nhậm, Phường 2, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp , chị không chỉ gây ấn tượng bằng ngoại hình nhỏ nhắn, ưa nhìn mà còn khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ về sự chân thật, thân thiện và niềm đam mê với nghề nghiệp.



Chị Thương có gương mặt xinh đẹp, hài hòa, chị được nhận xét là chân thật, dễ gần, thẳng thắn, tính cách điển hình của người Đồng Tháp Mười. Tại Hair spa Xuân Hương, chứng kiến khách ra vào tấp nập, chúng tôi hiểu được rằng, có lẽ chính sự thân thiện của bà chủ và nhân viên của spa khiến cho mỗi khách hàng đều mang theo sự vui vẻ và hài lòng.

Bà mẹ đơn thân khởi nghiệp

Trò chuyện với chúng tôi, chị Thương nhớ lại những năm tháng cuộc đời vất vả, nhiều khó khăn, không được may mắn như những đứa trẻ khác. Bố mẹ ly hôn, chị ở với bà nội, tự lập từ nhỏ, lớn lên lập gia đình và có một cô con gái bé bỏng . Những tưởng khó khăn cuộc sống đã có người san sẻ nhưng vòng xoáy cuộc đời đã làm gia đình nhỏ của chị tan vỡ. Chị trở thành bà mẹ đơn thân bất đắc dĩ, lặng lẽ nuôi con và đương đầu với cuộc sống.







Trước khi đến với spa và kinh doanh mỹ phẩm, chị Thương từng làm nghề thu chi vé số, rồi mở đại lý nhỏ để kinh doanh , thu nhập tạm ổn để cô nuôi con và trang trải cuộc sống. Đến năm 2011, chị quyết định đi học spa. Vốn là người nhanh nhẹn, khéo léo và có khiếu thẩm mỹ, sau một thời gian theo học các khóa học về làm đẹp ở những cơ sở uy tín hàng đầu, được trau dồi tay nghề cũng như được học những kiến thức rất bổ ích về Sức Khỏe sắc đẹp chị đã nhanh chóng thạo nghề và trở thành học viên xuất sắc. Với tay nghề của mình, chị đã ấp ủ ý định mở riêng một cơ sở làm đẹp tự mình quản lý để có thể phát triển hơn nữa, đồng thời được tự do về công việc cũng như tài chính.



Cô gái miền Tây bản lĩnh ấy nghĩ là làm, năm 2013, Trần Thị Trương Thương mạnh dạn gom hết những gì mình có để đầu tư trang thiết bị và mở cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp mang thương hiệu Hair spa Xuân Hương.



Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề làm đẹp, chị Thương cho biết: “Mình vốn rất thích nghề làm đẹp nên luôn tự mày mò tìm kiếm những sản phẩm an toàn để làm đẹp cho bản thân. Cơ duyên đến khi mình may mắn được tiếp cận với nhiều chị em, họ rất thích làm đẹp nhưng chưa biết làm đẹp đúng cách, thuận tự nhiên mà an toàn. Từ đó, mình ấp ủ kế hoạch cho ra đời một spa của riêng mình”.







Hiện tại, không gian Hair spa Xuân Hương tuy nhỏ gọn nhưng lại được bố trí hài hòa, hợp lý, tạo sự thoải mái dành cho khách hàng. Đồng thời, bằng cả cái tâm và sự chuyên nghiệp của bà chủ mà lượng khách hàng tin tưởng và đến với Hair spa Xuân Hương ngày càng đông và ổn định. Tuy vậy, Thương luôn mong muốn được làm lớn hơn, phát triển spa thêm nữa để có thể giúp nhiều người hơn, không chỉ tập trung khách hàng tại Cao Lãnh mà còn tiếp cận khách hàng từ các địa phương lân cận. Vì thế, Thương quyết định mở thêm một lĩnh vực mới, kinh doanh các sản phẩm làm đẹp tự nhiên, rất phù hợp với nghề.

Lấy uy tín làm thương hiệu

Bằng sự chăm chỉ, kỹ thuật hiện đại cùng sự nhiệt tình và tâm huyết với nghề, thương hiệu Hair spa Xuân Hương đã nhanh chóng được nhiều người tại Cao Lãnh và các địa phương khác của tỉnh Đồng Tháp biết đến. Chị Thảo (Thành phố Cao Lãnh) là một khách hàng thường xuyên của Hair spa Xuân Hương cho biết: “Đến Hair spa Xuân Hương, điều tôi ấn tượng nhất, là bà chủ rất chu đáo, chân thật, thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe của khách hàng. Tôi rất hài lòng với cái tâm thật sự mà Thương dành cho nghề”.







Với phương châm “lấy uy tín làm thương hiệu”, khách đến với Hair spa Xuân Hương ngày càng đông, có nhiều hôm không có đủ chỗ ngồi cho khách, bà chủ đành phải gọi điện hủy lịch và chu đáo sắp xếp cho khách vào một thời gian phù hợp. Chính sự tận tâm, nhiệt tình và chu đáo, Hair spa Xuân Hương đã để lại được ấn tượng đẹp khiến mọi khách hàng đều cảm thấy hài lòng.



Bà chủ miền Tây sông nước chia sẻ, để thành công với nghề làm đẹp trị liệu, chỉ tận tụy và nhiệt tình thôi là chưa đủ, mà yếu tố quyết định chính là kỹ thuật chuẩn y khoa với những sản phẩm an toàn, uy tín. Chị Thương lý giải: “Làm đẹp và các sản phẩm dành cho làm đẹp không thể áp dụng đại trà cho tất cả mọi người, đòi hỏi người thực hiện phải nghiên cứu những yếu tố về da và nội tiết của khách hàng để sử dụng phương pháp và sản phẩm trị liệu an toàn, phù hợp và phải thực hiện đúng kỹ thuật. Ngoài ra, các dụng cụ cũng cần được vô trùng sạch sẽ để đảm bảo an toàn tối đa, không gây bất kỳ biến chứng gì cho khách hàng. Tại Hair spa Xuân Hương sử dụng phương pháp trị liệu không xâm lấn và chuẩn y khoa nên nên an toàn tuyệt đối cho khách hàng”.







Tiếng lành đồn xa, bằng uy tín và sự chân thành của mình, chị Thương còn giúp đỡ hàng trăm phụ nữ miền Tây có nhu cầu phát triển nghề làm đẹp để họ luôn xinh đẹp và độc lập về tài chính. Chia sẻ về dự định sắp tới, Thương cho biết, cô sẽ phát triển lĩnh vực kinh doanh sản phẩm làm đẹp, mở rộng thêm cơ sở Hair spa Xuân Hương, mua nhiều máy móc và phương pháp làm đẹp hiện đại để tiếp tục phát triển nghề nghiệp và chăm sóc, làm đẹp cho chị em phụ nữ ở Cao Lãnh và các địa phương khác của tỉnh Đồng Tháp.





Nguyễn Lợi