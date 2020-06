Từ cô nàng mũm mĩm thuở mới vào nghề, Bích Phương giảm cân kiểu gì mà cứ sexy, quyến rũ thế này

Thuở mới bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2012, Bích Phương sở hữu vẻ đẹp trong trẻo cùng gu thời trang bánh bèo và ngoại hình khá mũm mĩm. Những năm sau đó, nữ ca sĩ gốc Quảng Ninh càng ngày càng gây ấn tượng với công chúng không chỉ bằng loạt sản phẩm âm nhạc chất lượng mà cả màn lột xác ngoạn mục về ngoại hình.

Thuở mới vào nghề, Bích Phương mũm mĩm đáng yêu thế này

Bích Phương đầy gợi cảm trong MV Đi đu đưa đi



Để sở hữu vóc dáng mình hạc xương mai như hiện tại, Bích Phương chia sẻ cô đã nỗ lực giảm cân bằng một chế độ ăn kiêng vô cùng nghiêm ngặt. Cô nàng hạn chế tối đa tinh bột trong khẩu phần ăn hàng ngày. Hạn chế tinh bột nhưng không phải là cắt tinh bột hoàn toàn, nên ăn nhiều rau, vừa thịt và một lượng đủ tinh bột.



Dù rất bận rộn nhưng ca sĩ vẫn ăn đủ ngày 3 bữa, kiểm soát chặt chẽ lượng calo nạp vào cơ thể. Bởi lẽ nếu bỏ bữa cô nàng sẽ không đủ sức để đảm nhận lịch sinh hoạt và làm việc.



Bích Phương từng tiết lộ cô giảm cân thành công phần lớn là do cắt giảm chế độ ăn bởi cô nàng rất lười tập luyện. Việc vượt qua sự cám dỗ của đồ ăn không hề đơn giản bởi ai cũng biết cô nàng này mê ăn uống tới mức nào.



Theo tiết lộ của phía ê-kíp, Bích Phương hiện tại cao 1,68m, nặng 47kg. Trong khoảng 2 năm qua, vóc dáng, thần thái và phong cách thời trang của nữ ca sĩ ngày càng thăng hạng, khiến các fan "xịt máu mũi".

Hình ảnh Bích Phương trong MV mới nhất "Một cú lừa"



Sau màn trở lại bằng MV "Một cú lừa", cư dân mạng vẫn không ngớt dành những lời khen cho Bích Phương. “Eo ôi, mê quá bác ơi, đắm đuối với cô này”, một fan thốt lên.



Một cư dân mạng bày tỏ: “Sexy quá chị ơi, trở lại một cách hết hồn”, có người lại thắc mắc: “Làm sao giữ được body đẹp thế chị?”…

Your browser does not support HTML5 video.

MV bài hát Một Cú Lừa.