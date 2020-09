9x tự dùng dao cứa cổ sau khi ra tay sát hại bạn gái dã man do nghi ngờ hết yêu

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.

Cùng ngày 3/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đang tạm giữ hình sự Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, ngụ xã Ea Ral, H. Ea H’leo, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người

Theo điều tra, vào chiều 16/8, Tuấn cùng 8 công nhân xây dựng khác được chủ nhà mời nhậu tại quán Đ.D. (khu phố 1, TT.Tân Châu, H.Tân Châu). Trong lúc nhậu, giữa Nguyễn Văn Tèo (36 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, H.Tân Châu) và Đặng Huỳnh Nga (34 tuổi, ngụ xã Ea Ral) xảy ra mâu thuẫn.

Lê Quốc Tuấn tại cơ quan công an.

Sau đó, 1 người trong bàn nhậu điện thoại cho Lê Văn T. (38 tuổi, ngụ KP2, TT.Tân Châu) đến để hòa giải mâu thuẫn và cả nhóm tiếp tục uống rượu được 1 lúc thì lời qua tiếng lại và tiếp tục dẫn đến đánh nhau. Lúc này Tuấn dùng con dao lấy ở quán đâm T. tử vong. Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn về Đắk Lắk đến ngày 1/9 thì ra đầu thú.

