Kẻ giết vợ, phân xác ném xuống sông Đuống bị loại bỏ khỏi xã hội dù vẫn `già mồm` kêu oan

Đỗ Ngọc Anh chính là kẻ giết bà Đặng Thị Hải - chủ chuỗi nhà nghỉ ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ rồi chặt xác, phi tang xuống sông Đuống gây rúng động dư luận suốt một thời gian dài.

Bị cáo Đỗ Ngọc Anh bị tuyên án tử hình

Theo cáo trạng truy tố, cuối năm 2017, Ngọc Anh và bị hại Hải quen nhau qua facebook rồi nảy sinh tình cảm. Đến tháng 4/2018 thì kết hôn. Nhưng trước đó, cuối năm 2017, Ngọc Anh và bà Hải đã có một bản thỏa thuận về việc bà Hải việc ông ta để vợ toàn quyền sử dụng ô tô Parado giá 1,5 tỷ đồng. Đổi lại, bà Hải sẽ làm thủ tục ủy quyền, sang tên cho ông ta mảnh đất rộng 60m2 ở huyện Chương Mỹ.

Đến tháng 7/2018, bà Hải nghi ngờ Ngọc Anh có tình nhân nên tự ý bán xe ô tô, không làm thủ tục sang tên thửa đất. Ngọc Anh nhiều lần gọi điện, nhắn tin đòi vợ hoàn thiện thủ tục sang tên hoặc trả tiền chiếc xe đã bán nhưng bà Hải không đồng ý. Bực bội, Ngọc Anh nghĩ cách trả thù vợ.

Khoảng 3h ngày 31/1/2019, Ngọc Anh đến nhà bà Hải, đột nhập vào bên trong ngồi đợi. Đến rạng sáng, Ngọc Anh thấy bà Hải đi ra vườn nên túm tóc kéo vào trong nhà kho rồi sát hại nạn nhân. Giết vợ xong hắn giấu xác trong nhà.

Đến đêm cùng ngày, Ngọc Anh đến chở thi thể vợ ra cầu Đông Trù bắc qua sông Đuống chặt xác phi tang xuống sông.

