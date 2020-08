Gã đàn ông thảm sát 5 người ở Thái Nguyên chính thức nhận án tử

Tin tức mới nhất ngày 29/8, ngày hôm qua (28/8) TAND tỉnh Thái Nguyên đã đưa bị cáo Hoàng Văn Chín (sinh năm 1976, trú tại xã Sơn Phú, huyện Định Hóa) - kẻ thảm sát 5 người ở Thái Nguyên hồi tháng 12/2019 ra xét xử sơ thẩm.

Theo đó, bị cáo Chín bị tuyên án tử hình về tội "Giết người", bồi thường cho các bị hại cùng gia đình bị hại 441.000.000 đồng. Ngoài ra, bị cáo còn phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi hai con nhỏ của một nạn nhân cho đến năm 18 tuổi.

Hoàng Văn Chín bị tuyên án tử hình.







Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Hoàng Văn Chín là đối tượng nghiện ma túy nặng. Trước khi gây ra thảm án, đối tượng thường xuyên bị mất ngủ, tâm lý bất ổn, hay cảm thấy bứt rứt và khó chịu trong người.

Do đó, khi thấy vợ là chị Ma Thị Hưởng (sinh năm 1976) sau khi cãi vã đòi bỏ nhà đi, Chín đã nổi giận, dùng hung khí đánh vợ đến chết.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi sát hại vợ, Chín cầm dao ra đường tiếp tục chém liên tiếp vào người thân va hàng xóm. Bốn nạn nhân tiếp theo bị Chín giết hại là anh Lường Văn Bánh (sinh năm 1974, anh rể của Chín), anh Hoàng Văn Luận (sinh năm 1975), chị Trần Thị Hường (sinh năm 1984), anh Hoàng Văn Nam (sinh năm 1994).

Đối tượng khi bị cảnh sát bắt giữ.

Chỉ duy nhất có anh Lường Văn Hoàng (sinh năm 1966, cùng trú xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú) bị chém trọng thương, phải cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và may mắn sống sót.

Sau khi gây án, Hoàng Văn Chín đã bỏ trốn lên đồi chè gần nhà. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 4 tiếng vây ráp, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng này.



Thảm sát 5 người ở Thái Nguyên: Nghi can khai gì?

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ