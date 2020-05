Chán nản chuyện vợ “hờ” ôm bụng bầu bỏ về nhà đẻ, nghịch tử quẫn trí sát hại 4 người thân

Theo cáo trạng truy tố, cuối năm 2018, Nguyễn Hoàng Nam chấp hành xong bản án tù về tội Cướp tài sản nên được trả tự do. Sau khi ra trại, Nam dọn về chung số như vợ chồng với bạn gái tên là Lý Thị Huỳnh Nh. (SN 1997) tại nhà mẹ đẻ của Nam là bà Trịnh Thị Bé H. (SN 1965).

Sau một thời gian sinh sống, chị Th. có bầu. Vì chuyện này mà Nam và mẹ đẻ nảy sinh mâu thuẫn trầm trọng. Bà H. cho rằng, thời điểm sinh con không hợp tuổi nên không chấp nhận cháu nội và con dâu.

Bị cáo Nam tại phiên tòa xét xử hôm qua

Bị mẹ đẻ ngăn cấm, Nam và chị Th. bắt đầu lục đục, có thời điểm còn đánh nhau. Chán ghét cảnh sống này, chị Th. ôm bụng bầy về nhà ngoại ở Long An . Chị Th. sau đó kể lại chuyện “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” giữa hai vợ chồng cho bà ngoại là bà Bùi Thị N. (SN 1963) nghe.

Sau khi vợ bỏ về nhà ngoại, Nam có đến tìm nhưng liên tục bị bà N. đuổi về. Tức giận với chuyện trên, Nam nảy sinh ý định sát hại bà N..

Nghĩ là làm, chiều 11/2/2019, Nam cầm hung khí đến nhà sát hại bà N.. Gây án xong, hắn lại quay về nhà ở huyện Hóc Môn sát hại bố mẹ đẻ và bà nội. Sáng 21/3/2019, Nam bị bắt giữ.

Tại trụ sở Công an, Nam khai nhận năm 2018 có sử dụng ma túy đá. Thời điểm gây án mạng Nam cảm thấy vô cùng chán chường vì vợ bỏ về nhà đẻ, bố mẹ ngăn cản chuyện yêu đương. Từ những nỗi đau khổ trên nên đã gây ra tội ác tầy trời trên.

