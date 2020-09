Tứ kết Cúp Quốc gia 2020: Công Phượng căng thẳng trước trận gặp đội Hạng Nhất

Theo quy định của Cúp Quốc gia, các đội bóng thuộc V.League sẽ không được sử dụng ngoại binh khi gặp đối thủ hạng dưới.

Chính vì vậy, phần lớn sự chú ý ở trận đấu sớm nhất giữa Bà Rịa Vũng Tàu và CLB TP.HCM vào lúc 17h00 chiều nay sẽ dồn vào Công Phượng.



Chân sút gốc Nghệ An sẽ mang trọng trách dẫn dắt các tiền đạo nội còn lại của CLB TP.HCM như Quang Nam hay Văn Thành tìm đường vào cầu môn của Bà Rịa Vũng Tàu.

Bên cạnh việc phải “chấp” ngoại binh, đội bóng của Công Phượng còn gặp một số bất lợi khác như phải làm khách.





Đáng chú ý, đây là trận đấu duy nhất tại vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2020 được phép đón khán giả nên các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu sẽ có điểm tựa lớn về mặt tinh thần.



Thêm nữa, quá trình chuẩn bị của CLB TP.HCM cũng không suôn sẻ khi liên tục gặp mưa. “Những ngày qua, CLB TP.HCM tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu và khó khăn lớn nhất cho toàn đội là thời tiết. Trời mưa nên ảnh hưởng nhiều đến quá trình tập luyện của đội”, thủ quân Sầm Ngọc Đức phát biểu.



Một trận đấu rất khó khăn đang chờ đón CLB TP.HCM. Tuy chỉ là đội bóng thuộc Hạng Nhất, nhưng đoàn quân của HLV Trần Minh Chiến, cựu tiền đạo từng nhiều năm khoác áo CLB Công an TP.HCM, đã thể hiện được bản lĩnh đáng gờm tại mặt trận Cúp Quốc gia 2020.

Ở vòng sơ loại của sân chơi này, Bà Rịa Vũng Tàu đã vượt qua đội bóng đang dẫn đầu V.League 2020 là CLB Sài Gòn. Và họ sẽ không ngại tạo ra thêm một bất ngờ nữa khi nghênh tiếp các học trò của HLV Chung Hae-song.



Trận đấu còn lại của ngày hôm nay sẽ bắt đầu vào lúc 19h15 phút, giữa CLB Viettel và Becamex Bình Dương. Đây được xem là cặp đấu cân bằng nhất vòng tứ kết.

Được chơi tại Hàng Đẫy tưởng như là lợi thế dành cho CLB Viettel, nhưng thực tế thì các học trò của HLV Trương Việt Hoàng lại đang đá không tốt trên sân nhà.



Mùa giải năm nay, trong 6 trận đã đá tại Hàng Đẫy, CLB Viettel mới thắng được đúng một trận. Thống kê này chắc chắn sẽ khiến Becamex Bình Dương cảm thấy vững tin hơn.



Ngày mai 12/9 sẽ diễn ra hai cặp đấu còn lại, Hà Tĩnh vs Than Quảng Ninh và Hà Nội FC vs Cần Thơ.

Lịch thi đấu tứ kết Cúp Quốc gia 2020:



Ngày 11/9:



17h00 - Bà Rịa Vũng Tàu vs CLB TP.HCM



19h15 - Viettel vs B.Bình Dương



Ngày 12/9:



18h00 - Hà Tĩnh vs Than Quảng Ninh



19h15 - Hà Nội FC vs Cần Thơ



