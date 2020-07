Chẳng cần bổ sung thực phẩm chức năng, sở hữu làn da tươi trẻ bằng 4 công thức mặt nạ collagen

Cơ thể người có khả năng tự sản sinh ra collagen. Tuy nhiên, cùng với tuổi tác, quá trình sản xuất collagen giảm dần khiến da chảy xệ, nhăn nheo, kém đàn hồi và xỉn màu. Bên cạnh đó, một số tác nhân bên ngoài như ánh nắng mặt trời sẽ phá hủy đi lượng collagen đáng kể.

Không nhất thiết phải bổ sung các loại thực phẩm chức năng đắt tiền, chị em hoàn toàn có thể nạp collage tự nhiên cho da bằng các loại thực phẩm. Thử ngay 3 công thức mặt nạ collage đơn giản tại nhà.



Mặt nạ collage dưỡng ẩm từ nho



Loại quả được ví như một “phép màu”, giúp làn da của phái đẹp thêm mịn màng và tươi trẻ. Trong nho chứa lượng resveratrol và Loại quả được ví như một “phép màu”, giúp làn da của phái đẹp thêm mịn màng và tươi trẻ. Trong nho chứa lượng resveratrol và Vitamin E vô cùng dồi dào. Đây là một chất chống ôxy hóa mạnh, có khả năng tăng cường sản sinh collagen. Công thức mặt nạ nho kết hợp với dầu ôliu và mật ong cho tác dụng dưỡng ẩm tối đa, cho bạn làn da mịn màng và săn chắc.



Chuẩn bị nguyên liệu: 5 quả nho đỏ, 2-3 thìa cà phê dầu ôliu, 1 thìa cà phê mật ong.



Cách làm: Giã nhuyễn hỗn hợp nho, mật ong và dầu ôliu rồi đắp hỗn hợp lên da và giữ khoảng 10-15 phút. Rửa sạch mặt với nước ấm.

Mặt nạ lòng trắng trứng bổ sung protein và collagen



Lòng trắng trứng có lẽ là nguyên liệu Lòng trắng trứng có lẽ là nguyên liệu làm đẹp quen thuộc trong mọi công thức mặt nạ của phái đẹp. Trong lòng trắng trứng bổ sung collagen vô cùng tốt cùng nhiều protein. Hàm lượng protein cao tương ứng với lượng collagen được tăng lên.



Loại mặt nạ từ lòng trắng trứng vì thế có tác dụng tăng độ đàn hồi cho da, ngăn ngừa tình trạng chảy xệ, hình thành nếp nhăn. Bên cạnh đó cũng phải kể đến, hai chất proline and lysine trong lòng trắng trứng cũng rất tốt cho da.



Chuẩn bị nguyên liệu: 1 quả trứng, 1 thìa cà phê mật ong (không bắt buộc).



Cách làm: Tách lòng trắng trứng vào bát sạch rồi đánh bông lòng trắng sau đó thêm mật ong. Trộn đều hỗn hợp lại với nhau rồi đắp hỗn hợp lên mặt và giữ trong khoảng 15-20 phút. Rửa sạch mặt với nước ấm. Bạn nên rửa kỹ để loại trừ mùi tanh của trứng.

Mặt nạ kiwi vừa tẩy tế bào chết và bổ sung collagen



Kiwi là một loại trái cây giàu vitamin C cùng thành phần Kiwi là một loại trái cây giàu vitamin C cùng thành phần chống oxy hóa có khả năng thúc đẩy quá trình sản xuất collagen hiệu quả. Ngoài ra còn phải kể đến tác dụng của hạt của quả kiwi giúp tẩy tế bào chết nhẹ dịu cho da.



Chuẩn bị nguyên liệu: 1 quả kiwi và 3 thìa cà phê đường cát.



Cách làm: Kiwi lột vỏ và nghiền nhuyễn đem trộn đều hỗn hợp kiwi và đường cát. Hỗn hợp thu được đắp mặt nạ lên da, nhẹ nhàng mát xa hỗn hợp. Để trong khoảng 15 phút rồi rửa mặt với nước ấm. Bạn nên thực hiện công thức này 1 lần/tuần.

Mặt nạ bơ và cà rốt giàu collagen



Cà rốt không chỉ giàu collagen mà còn chứa beta-carotene, một dạng vitamin A tự nhiên và có đặc tính chống ôxy hóa. Còn bơ là trái cây chứa nhiều dưỡng chất tốt cho da như axit amin, vitamin và khoáng chất có khả năng giữ ẩm cho da và ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn. Cả hai loại củ quả này đều là nguồn bổ sung collagen tuyệt vời cho da.



Chuẩn bị nguyên liệu: 1 củ cà rốt, 1 trái bơ chín và 3 thìa cà phê mật ong.



Cách làm: Nạo bơ vào bát sạch rồi đem cà rốt luộc vùa chín tới sau đó giã nhuyễn. Trộn đều hỗn hợp bơ, cà rốt và mật ong. Đắp hỗn hợp lên mặt và giữ khoảng 10-15 phút. Rửa sạch mặt với nước ấm.

