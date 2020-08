Từ ngày 15/8, Hải Phòng triển khai kiểm tra y tế với những người ra vào thành phố

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành văn bản số 5156/UBND-VX về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại miền Bắc trong thời điểm hiện tại, Hải Phòng lựa chọn giải pháp đối phó sớm.



UBND TP yêu cầu từ từ ngày 14/8 phải dừng toàn bộ hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như vũ trường, quán karaoke, quán bar, game, internet, xông hơi, mát xa, tẩm quất. Các cơ sở kinh doanh phải tiếp tục tuân thủ hoạt động phun khử khuẩn, yêu cầu khách hàng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định như đeo khẩu trang, rửa tay. Các sân golf tại Hải Phòng không được tổ chức tiếp đón người chơi đến từ vùng dịch.

Các hoạt động như đám hiếu, đám hỷ cần tổ chức một cách văn minh, gọn nhẹ, hạn chế tối đa số người tham dự; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn...).

Hải Phòng bắt đầu thực hiện kiểm tra y tế tại các cửa ngõ.

Đồng thời, UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu từ 6h00 ngày 15/8, thành lập và hoạt động trở lại 6 chốt kiểm soát phòng, chống dịch bênh COVID-19 tại các cửa ngõ TP. Danh sách các địa điểm thiết lập chốt kiểm soát bao gồm: Chốt số 1 tại khu vực ga Dụ Nghĩa, đường 5A, huyện An Dương; Chốt số 2 tại đường Quốc lộ 17B, phía huyện An Dương (khu vực tiếp giáp huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương); Chốt số 3 tại ngã 3 Quý Cao, thuộc xa Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương (tiếp giáp huyện Tiên Lãng); Chốt số 4 tại đường Quốc lộ 37, khu vực cầu Chanh, huyện Vĩnh Bảo (khu vực tiếp giáp với huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương); Chốt số 5 tại bến phà Quang Thanh, huyện An Lão; Chốt số 6 tại bến phà Dinh, huyện Thủy Nguyên.

Các chốt có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra y tế chặt chẽ đối với người và phương tiện ra, vào TP nhằm kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Người và phương tiện ra, vào TP phải thực hiện khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và các biện pháp phòng chống dịch bệnh; gửi ngay khai báo y tế cho các cơ quan y tế TP đối với những người vào Hải Phòng từ các tỉnh, TP đang có ca dương tính với COVID-19 để tổ chức cách ly y tế theo quy định; thực hiện các chỉ đạo của UBND TP về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Hải Phòng đặc biệt chú trọng vào các địa điểm tiếp giáp tỉnh Hải Dương.

Bên cạnh đó, các huyện tiếp giáp với các địa phương của tỉnh Hải Dương cần chủ động thành lập các chốt kiểm soát tại các tuyến đường dân sinh, các bến đò, bến phà kết nối sang tỉnh Hải Dương và bố trí đầy đủ lực lượng tham gia, trang thiết bị đảm bảo cho các chốt kiểm soát hoạt động đạt hiệu quả, kiểm tra y tế và khai báo y tế theo đúng quy định.

Hiện tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hải Dương đang diễn biến hết sức phức tạp. Toàn thành phố Hải Dương hiện đã bước vào giai đoạn thực hiện cách ly xã hội trong vòng 15 ngày theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình , thôn/khu dân cư cách ly với thôn/khu dân cư, xã/phường cách ly với xã/phường; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Tình hình dịch bệnh tại Hải Dương đang hết sức phức tạp.

Chính quyền tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa/dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng và ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.





Theo Thanh Thùy/SKCĐ