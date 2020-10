Từ ngày 4/10, một đợt không khí lạnh sẽ tràn về, Hà Nội se lạnh kèm theo mưa dông

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo và khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 4/10 một đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về miền Bắc, sau đó mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ gây mưa rào và dông trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến dao động từ 30-70mm/ngày, có nơi trên 100mm.

Tại khu vực Hà Nội không khí lạnh sẽ làm nền nhiệt nơi đây giảm đi rõ rệt. Thời tiết sẽ lạnh vào đêm và sáng sớm, nhiệt độ trong khoảng từ 24-18 độ C. So với những đợt không khí lạnh trước, cường độ của đợt gió mùa đông bắc lần này được dự báo là mạnh hơn.

Hà Nội se lạnh kèm theo mưa trong nhiều ngày tới

Sau ngày 5/10, các khu vực giảm mưa rõ rệt, người dân có thể cảm nhận được tiết trời thu se lạnh kèm theo nắng nhẹ vào ban ngày, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 30 độ C, thời tiết mát mẻ dễ chịu.

Tại các tỉnh miền núi Bắc bộ nhiệt độ sẽ dao động quanh mức 20-25 độ C. Các khu vực Sapa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Pha Luông (Sơn La) nhiệt độ xuống thấp còn 15 độ C vào ban đêm.

Tại Vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh cấp 5 cấp 6, giật cấp 8. Vùng biển phía bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Ngư dân hoạt động trên biển cần lưu ý thường xuyên theo dõi các thông tin về dự báo để kịp thời có phương án tránh trú đến nơi an toàn.

Trước đó, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định sẽ có khoảng 4-6 đợt không khí lạnh diễn ra trong tháng 10 này. Cường độ của các đợt gió mùa sẽ ngày càng tăng dần về cuối năm.

Đặc biệt, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động nhiệt đới trên biển Đông, khu vực Trung Bộ mà trọng tâm là các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có khả năng xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc.

Bão số 6 đang hình thành trên biển Đông

