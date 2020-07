Tự nhận là công an, người đàn ông hùng hổ đấm đá nữ nhân viên bể bơi

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip do camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông hùng hổ đấm đá nữ nhân viên bể bơi trước sự chứng kiến của nhiều người. Theo đoạn clip, hai bên đang đứng nói chuyện thì người đàn ông mặc áo ba lỗ đỏ bất ngờ xông vào quầy nhân viên, giơ tay đấm mạnh vào đầu nữ nhân viên lễ tân. Thấy vậy, người vợ đi cùng (mặc áo xanh) vội vã đi vào kéo ông chồng ra và can ngăn.





Nơi xảy ra vụ việc

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng , nhiều người tỏ ý bức xúc, phẫn nộ trước hành vi của người đàn ông áo đỏ trong clip. Được biết, vụ việc xảy ra tại bể bơi Green Swimming tại chung cư Riverside Garden, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Người đàn ông trên được cho là ông H.M.C. (trú ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội)

Chị B.Y. (trú Thanh Xuân, Hà Nội) là người trong đoạn clip nói trên, nhân viên khu bể bơi chia sẻ mình vẫn chưa hoàn hồn sau vụ việc. Chị Y. bị đau nhức đầu, tinh thần hoảng loạn, lo sợ. Chị Y. cho hay vào ngày 1/5, ông C. có tới bể bơi mua thẻ bơi.

Đến ngày 24/5, con trai ông C. (10 tuổi) cùng nhiều người bạn tới bể bơi tắm và có quẹt thừa 6 lượt bơi. Chị H. (đồng nghiệp của chị Y.) đã ghi chú 6 lượt thừa vào thẻ bơi, dặn cháu nhỏ lần sau không cần quẹt thẻ bơi mà đưa thẻ cho nhân viên lễ tân để gạch trừ trong ghi chú.

Tuy nhiên, đến tối 20/7 vợ chồng ông C. tới kiểm tra thẻ bơi, khi đó thẻ còn 12 lượt bơi gồm 6 lượt trong thẻ và 6 lượt ở ghi chú. gia đình ông C. sau đó bán lại thẻ bơi cho người khác, tuy nhiên đã xé bỏ phần ghi chú. Do đó, tối 21/7, nhà ông C. lại tới quầy thắc mắc về vấn đề này. Chị Y. cho biết: "Người mua lại thẻ bơi của người đàn ông trên thắc mắc khi trong thẻ chỉ còn 6 lượt bơi. Vợ chồng ông C. sau đó xuống quầy, chửi bới dù trước đó tôi đã giải thích 6 lượt quẹt thừa đã được ghi chú dán ngoài thẻ".

Ông C. sau khi nghe giải thích xong lại không chấp nhận và lao vào khu vực quầy, đánh vào đầu chị Y. Ông C. còn tự nhận mình là công an, liên tục lớn tiếng, chỉ về khi người phụ nữ đi cùng - nhiều khả năng là vợ kéo về. Hiện chị Y. và gia đình đã làm đơn trình báo cho cơ quan chức năng.

Công an phường Khương Đình cho hay đơn vị đã nắm được thông tin về sự việc trên. Về thông tin người đàn ông H.M.C. tự xưng là công an, đại diện công an phường Khương Đình cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ thông tin này và sẽ sớm giải quyết, sau đó thông báo lại với báo chí.

Theo Linh Chi/SKCĐ