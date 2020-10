'Tư Phượng' Thành Nghị hội ngộ cùng Lưu Học Nghĩa và Trương Dư Hi trong phim mới

Sau thành công của phim Lưu Ly mỹ nhân sát , dàn diễn viên của phim liên tục tham gia các dự án phim mới để tăng sức nóng bản thân.

Đặc biệt là nam diễn viên chính Thành Nghị, chàng 'Tư Phượng' phủ sóng khắp các mặt trận với nhiều bộ phim như Trường An Nặc, Mộng Tỉnh Trường An. Sau khi hợp tác cùng 'chị dâu' Trương Dư Hi trong Mộng Tỉnh Trường An, cặp đôi lại tiếp tục hội ngộ cùng 'Hạo Thần' Lưu Học Nghĩa trong phim mới Gió Nam hiểu lòng tôi.

Bộ phim này được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Ngô Đồng Tư Ngữ kể về nữ luật sư xinh đẹp tên Sài Diễm. Cô nàng là người có tài năng và cá tính mạnh mẽ cùng người bạn thanh mai trúc mã Trần Vị Nam - bác sĩ nha khoa hài hước nhưng lại khá đáng ghét.

Sài Diễm thầm thích Trần Vị Nam từ hồi còn đi học, nhưng sau cuộc 'chiến tranh lạnh', cô đã nảy sinh tình cảm với một trợ lí huấn luyện viên Taekwondo tên Trì Thu Thành. Tuy nhiên, Trì Thu Thành lại bất ngờ ra đi sau một tai nạn khiến cuộc đời Sài Diễm trải qua nhiều biến cố không ngờ.

Sau nhiều hiểm lầm, nghi kị và biến cố, Sài Diễm và Trần Vị Nam cuối cùng cũng nhận ra tình cảm dành cho nhau. Thế nhưng, đang lúc 2 người hạnh phúc thì Trì Thu Thành bất ngờ xuất hiện trở lại khiến mối quan hệ rơi vào rắc rối.

Khi biết bộ ba Thành Nghị, Lưu Học Nghĩa và Trương Dư Hi sẽ đảm nhiệm vai chính trong Gió Nam hiểu lòng tôi, nhiều cư dân mạng đã lập tức bày tỏ ý kiến. Nhiều người cho rằng công ty Hoan Thụy nên cho các diễn viên của mình đóng với người khác công ty để chứng tỏ thực lực cũng như tránh nhàm chán.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng Thành Nghị và Lưu Học Nghĩa nên đóng một bộ song nam chủ ( phim có hai nam chính, không có nữ chính).



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ