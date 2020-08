Lưu Ly mỹ nhân sát: CĐM khóc ròng khi nam thần Tư Phượng bị đánh thảm bại từ kiếp này đến kiếp khác

Bộ phim "Lưu Ly mỹ nhân sát" do Thành Nghị - Viên Băng Nghiên đảm nhận vai chính hiện vẫn đang được phát sóng trên hệ thống xem phim online của Youku. Bộ phim thu hút được sự chú ý của rất nhiều mọt phim với tình tiết ngày càng gay cấn, cao trào.

Mới đây, những hình ảnh nam chính Vũ Tư Phượng (Thành Nghị) bị đánh đã được hé lộ khiến người xem không khỏi đau lòng thay.

Cận cảnh Hạo Thần ra tay không thương tiếc với Tư Phượng.

Trong phân đoạn này, Hạo Thần là người đã đích thân xử lý Tư Phượng. Hạo Thần ra tay không thương tiếc khiến Tư Phượng gần như ngã gục xuống nền gạch. Những vết thương tứa máu chằng chịt trên cơ thể chàng, còn gương mặt thì rỉ máu vô cùng thảm hại. Tư Phượng làm người xem đau lòng đến mức không dám xem tiếp những đoạn sau.

Thế nhưng, khuyến cáo khán giả đã theo dõi "Lưu Ly mỹ nhân sát" nên chuẩn bị tinh thần và khăn giấy thật nhiều để chuẩn bị cho những tình tiết đau thương kéo theo sau. Đây mới chỉ là những bước đầu trong hành trình bị ngược tơi tả của nam chính Tư Phượng trong phim. Trong các tập phim kế tiếp, Tư Phượng còn phải liên tục trải qua những thống khổ và tổn thương hơn nhiều. Đỉnh điểm bi thương phải kể đến tình tiết nữ chính Toàn Cơ (Viên Băng Nghiên) giết Tư Phượng đến 9 lần.

Tư Phượng thương tích đầy mình khiến khán giả rất xót xa.

Trước khi được nếm trải hạnh phúc ngọt ngào và ở bên người mình yêu, Tư Phượng phải trải qua 9 lần bị giết trong uất nghẹn. Khán giả đều rất tò mò xem liệu nam thần Tư Phượng có thể mạnh mẽ vượt qua tất cả gian truân sắp tới không.

Dù biết Hạo Thần chỉ ra tay bởi đây nhiệm vụ được giao nhưng khi chứng kiến cảnh nhân vật này đánh Tư Phượng không thương tiếc, khán giả vẫn "rần rần" phẫn nộ. Người xem tức giận mắng Hạo Thần là quá độc ác khi xuống tay như muốn giết người. Vì trai đẹp Tư Phượng, khán giả không tiếc lời mắng mỏ luôn cả nhân vật Hạo Thần.

"Lưu Ly mỹ nhân sát" là một bộ phim tiên hiệp đang hot trong thời điểm hiện tại.

Bộ phim "Lưu Ly mỹ nhân sát" có nội dung xoay quanh chuyện tình 10 kiếp bi thương của Chử Toàn Cơ (Viên Băng Nghiên) và Vũ Tư Phượng (Thành Nghị). Phim khai thác đề tài tiên hiệp, có khá nhiều cảnh ngọt ngào lãng mạn nhưng cũng đẫm nước mắt và bi thương.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ