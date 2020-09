Chán làm tình địch trong Lưu Ly, Tư Phượng và Hạo Thần rủ nhau đóng đam mỹ để... yêu đương?

Theo một nguồn tin trên Weibo ngày 31/8 cho biết, dự án phim đam mỹ Phá Vân 2 Thôn Hải đã tìm được diễn viên. Theo đó, 2 nam chính trong phim chính là Thành Nghị (Tư Phượng) và Lưu Học Nghĩa (Hạo Thần) trong bộ phim cổ trang đang hot Lưu Ly Mỹ Nhân Sát.



Được biết, bộ đội trưởng đội hình sự của phân cục Nam Thành Bộ Trọng Hoa và đồng nghiệp Ngô Vu. Theo đó, phim sẽ do công ty Hoan Thụy sản xuất nhưng chưa xác định lịch bấm máy. Được biết, bộ phim Phá Vân 2 Thôn Hải xoay quanh hai nam nhân vật chính, gồmBộ Trọng Hoa và đồng nghiệp Ngô Vu. Theo đó, phim sẽ do công ty Hoan Thụy sản xuất nhưng chưa xác định lịch bấm máy.

Thành Nghị (Tư Phượng).

Lưu Học Nghĩa (Hạo Thần).

Nhiều thông tin cho rằng, Thành Nghị và Lưu Học Nghĩa tham gia Phá Vân 2 Thôn Hải đã được xác nhận, điều này khiến cư dân mạng chú ý. Nhiều người thậm chí còn tỏ ra hào hứng khi 2 mỹ nam vốn là tình địch trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát lại bỏ rơi nữ chính Viên Băng Nghiên để yêu nhau trong phim mới.



Không ít fan Lưu Ly trêu đùa, phải chăng đây là kiếp thứ 11 của Tư Phượng và anh đã tìm được người đàn ông thực sự của đời mình. Bên cạnh đó, đây còn là lý do khiến 'Xạo Thần' tìm mọi cách ngăn Tư Phượng và Toàn Cơ bên nhau? Chỉ thấy thương cho Toàn Cơ, cứ tưởng mình là nữ chính ngôn tình ai ngờ lại là nữ phụ đam mỹ.

Bình luận hài hước của fan.



Thành Nghị sinh ngày 17/5/1990 tại một huyện nhỏ có tên Thần Khê, trực thuộc thành phố Hoài Hoá, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Nam diễn viên từng tốt nghiệp tại Học viện Hý kịch Trung ương khoa diễn xuất năm 2012.

Dù vào nghề 10 năm, nhưng chỉ đến vai diễn nam chính si tình Tư Phượng trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát , tên tuổi của anh mới được nhiều người yêu thích và biết đến, được truyền thông săn đón.



Trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, vai diễn Hạo Thần được giao cho nam diễn viên sinh năm 1990 Lưu Học Nghĩa. Mỹ nam 30 tuổi từng sở hữu nhiều vai diễn ấn tượng như Yêu Đế, Trảm Hoang và Thiên Đế trong Thiên kê chi bạch xà truyền thuyết, Lâm Tiểu Trang trong Thu Thiền, Tiêu Dật Tài trong Thanh Vân Chí...



Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ