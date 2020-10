Từ tháng 1/2020, NLĐ sẽ có thêm nhiều trường hợp nghỉ việc riêng mà vẫn được hưởng nguyên lương

Trường hợp nghỉ việc riêng vẫn được hưởng nguyên lương

Theo Khoản 1, Điều 115, Bộ luật lao động 2019 quy định, người lao động sẽ được nghỉ việc riêng mà vẫn được hưởng nguyên lương trong những trường hợp như sau:

Bản thân hết hôn (nghỉ 3 ngày)



Con ruột, con nuôi kết hôn (nghỉ 1 ngày)



Cha mẹ đẻ qua đời (nghỉ 3 ngày)



Cha mẹ nuôi qua đời (nghỉ 3 ngày)



Cha mẹ đẻ của vợ hoặc chồng qua đời (nghỉ 3 ngày)



Cha mẹ nuôi của vợ hoặc chồng qua đời (nghỉ 3 ngày)



Vợ hoặc chồng chết (nghỉ 3 ngày)



Con đẻ, con nuôi chết (nghỉ 3 ngày)

Những trường hợp xin nghỉ có việc riêng, người lao động cần thông báo cho người sử dụng lao động biết trước đồng thời sắp xếp công việc để không làm ảnh hưởng đến tập thể.

Trường hợp người thân trong gia đình kết hôn mà người lao động đã thông báo thì người sử dụng lao động phải tạo điều kiện để người lao động nghỉ theo quy định

So với Bộ Luật lao động năm 2012 thì Bộ Luật lao động năm 2019 đã bổ sung thêm những trường hợp nghỉ việc riêng mà vẫn được hưởng nguyên lương như sau: Con nuôi kết hôn; cha nuôi, mẹ nuôi chết; cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng chết; con nuôi chết.

Theo quy định hiện nay, con nuôi với danh nghĩa giấy tờ hợp pháp sẽ có quyền và nghĩa vụ tương đương với con đẻ. Do đó, việc bổ sung các trường hợp này là thực sự cần thiết.

Như vậy, từ 1/1/2021, người lao động sẽ có thêm nhiều trường hợp được nghỉ việc riêng mà vẫn sẽ được hưởng nguyên lương.

Những trường hợp nghỉ không lương

Bộ Luật lao động năm 2019 quy định người lao động được nghỉ không hưởng lương 1 ngày khi:

Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại chết



Anh chị em ruột chết



Cha hoặc mẹ kết hôn



Anh, chị, em ruột kết hôn.

Trước khi nghỉ việc, người lao động cũng cần phải thông báo cho người sử dụng lao động biết về dự định nghỉ này của mình, đồng thời sắp xếp công việc ổn thỏa trong thời gian nghỉ để không làm ảnh hưởng đến đơn vị sử dụng lao động.

Bên cạnh đó, người lao động cũng có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để kéo dài thời gian nghỉ không hưởng lương vì những lý do riêng khác nếu người sử dụng lao động đồng ý.

Mặt khác, luật pháp cũng không quy định về số ngày nghỉ không lương tối đa nên người lao động có thể nghỉ không hưởng lương theo thỏa thuận với người sử dụng lao động mà không bị giới hạn số ngày nghỉ.

Tạo điều kiện cho người lao động nghỉ việc theo quy định

Người lao động nằm trong trường hợp nghỉ được hưởng người đã thông báo thì người sử dụng lao động phải tạo điều kiện cho người lao động nghỉ việc theo quy định.

Căn cứ theo điểm a, khoản 1, Điều 17 Nghị định 28/2020/NĐ-CP, nếu người sử dụng lao động không cho người lao động nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo đúng quy định Pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 2 - 5 triệu đồng.

Riêng trường hợp người lao động muốn nghỉ không hưởng lương theo thỏa thuận, người sử dụng lao động được quyền đồng ý hoặc từ chối đề nghị xin nghỉ của người lao động mà không bị coi là vi phạm pháp luật.

Như vậy có thể thấy, quy định về nghỉ việc riêng, nghỉ không lương từ năm 2021 sẽ có sự thay đổi theo hướng có lợi hơn dành cho người lao động.

