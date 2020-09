Hai tư thế ngủ vừa hại vòng 1 lại không tốt cho tử cung nhưng chị em nào cũng vô tư phạm phải

Thứ nhất nằm sấp khiến chị em có cảm giác đỡ mỏi lưng, mỏi cột sống nhưng cực kỳ gây hại cho ngực, đặc biệt là gây áp lực cho vòng 1. Nằm sấp thường xuyên cản trở sự phát triển của vòng 1. Bạn cứ vô tư nằm sấp thì chẳng trách vòng 1 lép kẹp.



Tuy nhiên nếu nằm ngửa quá nhiều dễ khiến tử cung bị nghiêng một góc 45 độ với mặt giường. Đó là chưa kể tư thế này khiến bàng quang với trọng lượng của nước tiểu gây chèn ép tử cung về phía sau, lâu dài tổn thương các dây chằng và cơ sàn vùng tử cung, dễ sa tử cung. Các chị em cần lưu ý tử cung ngả sau cũng là nguyên nhân dẫn tới đau bụng kinh, kinh nguyệt ra nhiều. Vì thế nếu đang trong kỳ kinh nguyệt thì càng không nên nằm ngửa.



Tuy nhiên với chị em phụ nữ, tư thế ngủ tốt nhất nên là nghiêng sang bên phải để tránh chèn ép tim và không làm ảnh hưởng tới nhu động ruột.



Dù vậy, khó ai có thể ngủ chỉ với 1 tư thế suốt 8-9 tiếng ban đêm. Do đó việc thay đổi tư thế ngủ liên tục là khó tránh khỏi. Y học cổ truyền Trung Quốc khuyên rằng nên thay đổi tư thế ngủ thường xuyên để tránh đau mỏi khớp vai và ảnh hưởng tới nội tạng.



