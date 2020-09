Tử vi ngày mai 1/10/2020 của 12 cung hoàng đạo: Bảo Bình tình duyên phơi phới, công việc thuận lợi

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 1/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương hôm nay công ciệc khá thuận lợi. Tuy nhiên bạn đang không được tập trung, dễ bị phân tán tư tưởng vào nhiều vấn đề khác nhau nên hiệu suất làm việc cũng không được như kỳ vọng. Mặc dù vậy hôm nay vẫn là một ngày làm việc suôn sẻ của bạn. Trong chuyện tình yêu , Bạch Dương có nhiều xúc cảm mãnh liệt, do đó người yêu của Bạch Dương cần liên tục thay đổi để có thể duy trì ngọn lửa tình yêu của cung hoàng đạo này. Cứ khoảng 5-6 tháng cả 2 bạn cần hâm nóng mối quan hệ của mình một lần nhé. Nếu cứ để mọi thứ bình lặng quá Bạch Dương sẽ có thể cảm thấy nhàm chán và đi tìm hạnh phúc ở một nơi khác.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tửi vi thứ 5 cho thấy Kim Ngưu hôm nay đang thiếu đi sự cân bằng bên trong bạn, quan điểm không hợp lý và những thói quen chẳng giống bạn thường ngày. Chuyện tình cảm của mình, Kim Ngưu nên lắng nghe trái tim và hãy thẳng thắn chia sẻ những cảm xúc suy nghĩ của mình cho đối phương hiểu. Sự trao đổi này rất quan trọng, nó sẽ giúp hai bạn thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Đây là chìa khóa cho mọi mối quan hệ thành công.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Song Tử vốn là một chòm sao nhanh nhẹn và năng động nên hôm nay bạn hiếu động và hoạt bát thì cũng không có gì là lạ. Tuy nhiên điểm trừ là chòm sao này hay cả thèm chóng chán. Trừ khi trí tuệ luôn được kích thích nếu không bạn thường có cảm giác bất an và có cảm giác mất tự chủ trong hành động. Chuyện tình cảm, hôm nay cung hoàng đạo này có nhiều tâm sự cần chia sẻ với nửa kia của mình. Bạn thích những điều mới mẻ nên cái gì càng gây tò mò hứng thú thì càng dễ thu hút được sự chú ý của bạn. Vì thế người yêu của Song Tử cũng khá vất vả trong việc giữ chân được chòm sao này bởi Song Tử nổi tiếng là chòm sao đào hoa và phóng túng bậc nhất vòng tròn hoàng đạo mà.



Cự Giải (22/6 – 22/7)



Tử vi ngày mai 1/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy trong công việc, Cự Giải có thể phát huy được trực giác vô cùng mạnh mẽ. Họ có thể trở nên vô cùng cứng đầu, ngang bướng, một khi đã quyết định thứ gì thì không thể làm thay đổi được họ bởi những chú cua rất kiên định và bền bỉ. Trong tình yêu, Cự Giải có thể gặp được một đối tượng đặc biệt. Bạn dễ dàng bị thu hút bởi đối phương ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là cảm giác, mong muốn có được người ấy một cách vô cùng mãnh liệt. Mặc dù vậy việc duy trì được một mối quan hệ lâu dài lại không phải điều đơn giản.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Hôm nay Sư Tử sẽ phát huy được tài ngoại giao bẩm sinh của mình. Bạn sẽ đem tới cho mọi người nhiều câu chuyện thú vị khác nhau, sự cởi mở, chân thành và thân thiện của bạn sẽ giúp bạn mở ra được nhiều mối quan hệ tốt đẹp với những người bạn mới. Tình yêu của Sư Tử cũng nồng nhiệt như vậy. Bạn là một người không ngần ngại đầu tư công sức, thời gian, tiền bạc và tình cảm cho tình yêu. Sư Tử hôm nay có thể sẽ dành tặng cho người mình yêu một món quà nhỏ bất ngờ hoặc một buổi hẹn trung thu ngọt ngào lãng mạn. Nói chung, đây là một chòm sao rất biết nuông chiều nửa kia của mình, yêu Sư Tử sẽ không thiệt thòi đâu nhé.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Công việc hôm nay của Xử Nữ đàn thiếu đi sự cân bằng và khách quan. Mâu thuẫn với đồng nghiệp và cấp trên từ bên trong sẽ âm thầm giết chết bạn, khiến cho hiệu suất làm việc bị thụt lùi. Bạn đang bị mất tập trung và không thể dồn toàn bộ sức lực để hoàn thành mục tiêu của mình. Trong cuộc sống, Xử Nữ dường như chỉ loanh quanh với những bạn bè cũ của mình mà không muốn kết giao thêm bạn mới. Bản thân bạn không phải là người lạnh lùng hay khó gần, tuy nhiên đối với những người mới, Xử Nữ có vẻ như chỉ dừng lại ở mức độ xã giao và không cho người ta có cơ hội để tiếp cận bạn hơn nữa.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)



Tử vi ngày mai 1/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho biết Thiên Bình hôm nay cần phải nắm bắt cơ hội để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Tuy nhien mọi thứ khi bắt tay vào làm lại khó hơn bạn nghĩ rất nhiều. Nhiều vấn đề phát sinh khiến bạn thấy nản chí. Hãy chia sẻ khó khăn của mình cho mọi người và nhờ cậy sự giúp đỡ từ phía họ. Trong chuyện tình cảm, có thể bạn đang rất nhớ người ấy nhưng không dám liên lạc vì sợ làm phiền người ta. Bạn sợ rằng tình cảm của mình cho đi mà không được đáp lại. Tâm trạng cứ lên xuống thất thường theo những dòng suy nghĩ mông lung như vậy. Tình yêu với Thiên Bình có lẽ là một điều gì đó vô cùng trân quý, bạn không muốn yêu đương một cách hời hợt. Cũng chính vì bạn đã kỳ vọng quá nhiều nên đôi khi sẽ nhận lại sự thất vọng khi đối phương không thể đáp ứng được như những gì bạn mong muốn.

Thiên Yết (23/10 – 21/11)



Trong công việc, Bọ Cạp khao khát được làm việc độc lập và tự chủ trong mọi hoàn cảnh. Bạn có thể không quá để tâm đến những lời đàm tiết của những người xung quanh mà chỉ tập trung vào công việc của chính bản thân mình. Về phương diện tình cảm, nếu bạn nghĩ rằng mình là người đặc biệt và người ta phải chạy theo bạn thì sớm muộn bạn cũng sẽ bị vỡ mộng thôi. Đừng nghĩ mình là người quan trọng, thực chất bạn chẳng là gì cả. Hãy thôi nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ đi nhé, nếu bạn muốn có 1 mối quan hệ bền lâu và bình dị thì bạn cần thay đổi tư duy của mình trong tình yêu trước đã.

Nhân Mã (22/11– 21/12)



Trong công việc, những suy nghĩ của Nhân Mã có vẻ đã không còn hợp thời nữa. Bạn mong muốn chính đáng nhưng lại không nhận được sự ủng hộ của mọi người. Sự đặc biệt của bạn lại vô hình chung đẩy bạn vào cảnh cô đơn lạc lõng trong môi trường công sở. Tình yêu đối với Nhân Mã cũng không mấy tốt đẹp, bạn đừng kỳ vọng quá nhiều nơi họ nữa. Người ta cũng chỉ là con người bình thường như bao người khác thôi. Nếu như một ngày bạn phát hiện nửa kia chẳng hoàn hảo như bạn vẫn nghĩ thì cũng đừng lấy làm lạ, chúng ta không thể giống nhau hoàn toàn về quan điểm và cách sống, cũng không phải vĩ nhân, đôi lúc phạm sai lầm cũng là dễ hiểu thôi mà.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi ngày mai 1/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy công việc của Ma Kết hôm nay duy trì ở mức tốt, bạn tập trung vào mục tiêu và rất quyết tâm để đạt được chúng. Chiêm tinh cũng nói rằng hôm nay cung hoàng đạo này sẽ có một ngày tương đối thuận lợi. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để phát triển và tiến thân trong công việc. Trong tình yêu, đôi lúc vì quá kiên định mà bạn gặp phải nhiều khó khăn trong việc nói chuyện với người yêu mình. Những người đã có gia đình thì nên dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh họ, trung thu đến rồi, hãy cùng gia đình xuống phố dạo chơi hay ngồi nhâm nhi đồ ăn tại một nhà hàng sang trọng để gia đình thêm gắn bó yêu thương nhau nhé.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Trong công việc, Bảo Bình là người được lòng đồng nghiệp và cấp trên bởi bạn là người dịu dàng, chu đáo, sẵn sàng giúp đỡ mọi người bằng sự ân cần và nhiệt thành nhất. Không nhất thiết phải là người xinh đẹp hay có tài năng xuất chúng, thế nhưng Bảo Bình vẫn có một vị trí nhất định trong lòng mọi người. Khi làm việc bạn là một người khá chắc chắn và cẩn thận, bạn luôn mang lại cảm giác yên tâm cho người khác. Trong tình yêu, hôm nay là một ngày khá hạnh phúc đối với Bảo Bình. Bạn sẵn sàng lắng nghe người ấy và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho đối phương.



Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi thứ 5 cho thấy Song Ngư và đồng nghiệp có nảy sinh nhiều bất đồng dẫn đến tranh chấp về mặt lợi ích hoặc những mâu thuẫn trong việc đưa ra các ý tưởng của riêng mình. Mối quan hệ của Song Ngư với cấp trên cũng không tốt, bạn nên dành thời gian để suy xét lại về công việc hiện tại và nhìn nhận lại chính bản thân mình. Trong chuyện tình cảm, Song Ngư và nửa kia có nhữn xung đột và mâu thuẫn. Cả hai bạn nên dành thời gian để ngồi lại với nhau, tâm sự, trò chuyện. Khi những khúc mắc trong lòng được tháo gỡ mọi thứ sẽ được giải quyết nhanh thôi.

