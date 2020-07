Tử vi ngày mai 1/8/2020 của 12 cung hoàng đạo: Song Tử hạnh phúc bất tận, Ma Kết trở nên nhạy cảm

BẠCH DƯƠNG (21/3-19/4)

Tình cảm: Tử vi ngày mai 1/8/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy, Bạch Dương sẽ có khó có thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Bạn nóng giận và hành xử có phẩn thô lỗ với mọi người xung quanh, kể cả với những người yêu thương mình.

Công việc: Công việc của Bạch Dương hôm nay cũng không được suôn sẻ như bạn nghĩ. Những chông gai thử thách cứ liên tục kéo đến tìm bạn. Lúc này, Bạch Dương cần thật bình tĩnh và sáng suốt thì mới có thể vượt qua được.

KIM NGƯU (20/4-20/5)

Công việc: Kim Ngưu sẽ có một ngày làm việc mới với tinh thần đầy hứng khởi, Ngưu Nhi nhanh chóng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Năng lực cá nhân của bạn được khẳng định giúp bạn có được chỗ đứng vững chắc trong tập thể.

Kim Ngưu có một ngày mới làm việc đầy hứng khởi

Tình cảm: Mối quan hệ tình cảm của Kim Ngưu ngày mới này cũng sẽ có những bước tiến mới mẻ. Sau bao sóng gió, cuối cùng thì cả hai đã về lại bên nhau. Tình cảm của cả 2 cũng vì thế mà trở nên bền chặt và gắn bó chặt.

SONG TỬ (21/5-21/6)

Tình cảm: Vận đào hoa của Song Tử có vẻ như đang khá tốt, xung quanh bạn như thể có một vườn hoa đang khoe sắc vậy, giọng nói, gương mặt và biểu cảm của bạn toát lên niềm hạnh phúc bất tận. Tình cảm của 2 bạn cứ nồng nàn thắm thiết như vậy khiến những người xung quanh vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ đấy nhé.

Công việc: Bạn chỉ cần phải giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong tuần để có một ngày thứ 7 thư thả hơn. Mọi việc sắp được như ý rồi, bạn đã nạp năng lượng sẵn sàng để hoàn thành hết mọi việc để có thể tận hưởng ngày cuối tuần trọn vẹn.

CỰ GIẢI (22/6-22/7)

Tình cảm: Tử vi ngày mới cho thấy Cử Giải đang chìm đắm trong chính những suy nghĩ tiêu cực của mình. Bạn cứ tự chất vấn bản thân rồi sinh tâm lý u uất, sầu muộn mãi không thôi. Tốt nhất bạn nên tâm sự và chia sẻ những suy nghĩ của mình cho người ấy, để cả hai cùng hiểu rõ được mọi việc, tránh những hiểu lầm không đáng có.

Công việc: Với bản tính kiễn trì nhẫn nại, dù con đường bạn đang đi có khó khăn đến nhường nào thì những chú cua vẫn nhất quyết không buông xuôi. Cung hoàng đạo chăm chỉ này luôn tìm kiếm những điều mới mẻ, thay đổi để thích nghi và phát triển bản thân.

SƯ TỬ (23/7-22/8)

Tình cảm: Đôi khi Sư Tử cứ luôn huyễn hoặc thứ gọi là tình yêu, thế nên bạn vẫn cứ lẻ bỏng cho đến bây giờ. Đây chính là lúc bạn cần có cái nhìn thực tế hơn, có rất nhiều cơ hội đang chờ đợi bạn ngoài kia. Đừng có khó tính mãi thế, hãy mở lòng để nhanh chóng thoát kiếp FA sớm nhé.

Sử Tử vẫn lẻ bóng, tình duyên lận đận

Công việc: Tham vọng của Sư Tử trong công việc thì đúng là chẳng ai có thể sánh được. Có lẽ công việc mới là thứ ưu tiên trong cuộc sống của bạn. Bạn không ngừng cố gắng và phấn đấu hết mình vì mục tiêu bản thân đã đề ra mà không biết mệt mỏi.

XỬ NỮ (23/8-22/9)

Công việc: Lập trường không vững vàng nên chòm sao này khá hoài nghi về các quyết định của mình. Bạn có thể làm tốt tất cả mọi việc một cách khá chu toàn nhưng tiếc là đến thời điểm quan trọng thì lại để những ý kiến bên ngoài làm ảnh hưởng, dẫn đến đưa ra những quyết định không còn sáng suốt.

Tình cảm: Không biết liệu trái tim của Xử Nữ sẽ thế nào khi phải đối diện với những tổn thương mà đối phương gây ra. Có thể nói đây không phải là lần đầu tiên Xử Nữ rơi vào tình trạng này. Hãy học cách tỉnh táo và đừng nhẹ dạ tin vào lời của những người không xứng đáng với bạn nhé.

THIÊN BÌNH (23/9-23/10)

Công việc: Những vấn đề phát sinh bất ngờ xảy ra trong công việc khiến chòm sao này phải quay cuồng để giải quyết trong ngày thứ 7. Vốn dĩ những chuyện này không quá phức tạp, chỉ là bạn sẽ phải bỏ không ít thời gian và tâm huyết thì mới có thể biến mọi thứ trở về quỹ được như lúc ban đầu thôi.

Tình cảm: Bất đồng ý kiến và quan điểm khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên căng thẳng hơn. Thay vì im lặng và để mọi chuyện ngày càng tệ hơn, bạn nên dành thời gian để cả hai cùng trò chuyện, chia sẻ và lắng nghe thì mới có thể thấu hiểu cho nhau được.

HỔ CÁP (24/10-21/11)

Công việc: Một vài rắc rối nhỏ trong ngày cuối tuần khiến cho Hổ Cáp hơi bị rối trí. Đó cũng chính là lý do khiến bạn khó giữ được bình tình mà toàn đưa ra phương pháp xử lý có phần theo cảm tính. Hãy lắng nghe lời khuyên của người khác để tìm ra được đáp án phù hợp nhé.

Hổ Cáp sẽ có một ngày với nhiều rắc rối nhỏ

Tình cảm: Tử vi ngày mai 1/8/2020 12 cung hoàng đạo cho biết Hổ Cáp sẽ có tin vui trong chuyện tình cảm. Người độc thân với sức hút riêng của mình sẽ khiến cho không ít người phải đổ gục. Hãy mở cửa trái tim và sẵn sàng đón nhận những điều tuyệt vời mà tình yêu mang lại nhé.

NHÂN MÃ (22/11-21/12)

Công việc: Chòm sao này dễ dàng hoàn thành mọi việc trước cả thời hạn mà cấp tên yêu cầu. Chẳng những thế, Nhân Mã còn sẵn sàng trợ giúp mọi người xử lý các công việc chung nữa. Bảo sao mà bạn luôn nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên.

Tình cảm: Mối quan hệ giữa bạn với các thành viên trong gia đình khá hài hòa. Gạt bỏ những mâu thuẫn, mọi người cùng nhau tận hưởng ngày cuối tuần với bầu không khí ấm áp và vui vẻ bên nhau.

MA KẾT (22/12-19/1)

Tình cảm: Sự nhạy cảm của Ma Kết được thể hiện khá rõ rệt. Thay vì tham gia hay hưởng thụ cuộc sống sôi nổi, bạn lại có xu hướng muốn khép mình trong một góc riêng. Những khoảng lặng có lẽ sẽ giúp cho tinh thần của chòm sao này được bình yên hơn.

Công việc: Trái ngược với chuyện tình cảm, trong công việc, Ma Kết vẫn luôn là người rất quyết đoán. Chòm sao này sống rất có trách nhiệm này biết mình phải làm gì, phải xử lý công việc ra sao. Thế nên bạn dễ dàng chiếm trọn niềm tin của đồng nghiệp và cấp trên.

BẢO BÌNH (20/1-18/2)

Công việc: Bảo Bình nhanh chóng hoàn tất mọi công việc mà không gặp trở ngại gì lớn. Các mối quan hệ xã giao của bạn cũng khá hài hòa, tốt đẹp. Có vẻ như một ngày cuối tuần may mắn đối với bạn.

Tử vi ngày mới của Bảo Bình cho thấy bạn sẽ có một ngày mới với công việc thuận lợi

Tình cảm: Vận đào hoa giăng lối ngày thứ 7 này, người độc thân sẽ có cơ hội tìm được một nửa phù hợp với mình trong ngày hôm nay. Đừng từ chối các lời mời ăn uống gặp gỡ bạn bè trong ngày hôm nay nhé. Biết đâu bạn sẽ gặp được định mệnh của cuộc đời mình.

SONG NGƯ (19/2-20/3)

Tình cảm: Chòm sao này luôn khao khát một tình yêu lãng mạn với nhiều cảm xúc nhưng hiện thực sẽ trả về cho bạn một kết quả hoàn toàn khác. Bạn có đôi phần hụt hẫng và trở nên chán nản thất vọng, có đôi lúc còn không thiết tha gì chuyện yêu đương nữa.

Công việc: Điều mà bạn có thể làm tốt nhất trong lúc này đó chính là công việc, mọi thứ qua tay bạn đều trở nên dễ dàng hơn. Năng lực của bạn nhận được đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp.

