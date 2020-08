Tử vi ngày mai 1/9/2020 12 cung hoàng đạo: Song Tử hóa mọt sách, thích khám phá những điều mới mẻ

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 1/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy năng lượng của Bạch Dương đến từ sự tự tin và phóng khoáng. Trong công việc bạn cũng rất nhiệt tình và làm việc hết công suất, hay giúp đỡ người khác. Mặc dù kết quả có thể chưa đạt được kết quả như bạn kỳ vọng nhưng cũng đã tạm ổn rồi. Thế nhưng một khi bạn đã quyết tâm làm tới cùng thì việc tăng ca đến tận khuya cũng không ngại ngần gì. Tuy nhiên có lẽ bạn sẽ đã trở nên cứng đầu thái quá, có những việc vượt ngoài khả năng của bạn thì cũng đừng cố chấp làm gì. Hãy tỉnh táo hơn để phân biệt được đâu mới là mục tiêu chính mà mình cần thực hiện nhé.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi thứ 3 của Kim Ngưu cho thấy hôm nay bạn không được thoải mái cho lắm, có khá nhiều cảm xúc tiêu cực đang chi phối bạn. Cung hoàng đạo này cần nghỉ ngơi thư giãn trước khi bắt tay vào công việc mới, một ngày không có công việc, không người thân, bạn bè, bạn hãy một mình tận hưởng thế giới riêng của mình nhé. Về chuyện tình cảm, cung hoàng đạo này cảm thấy mệt mỏi vì còn nhiều nghi ngờ dành cho đối phương nhưng lại không dám nói ra. Hãy để bản thân sống vô tư một chút, càng lo nghĩ càng khổ bạn thôi. Hãy cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để tránh những tình huống khó xử nhé.

Cung hoàng đạo này cần nghỉ ngơi thư giãn trước khi bắt tay vào công việc mới (Ảnh minh họa)

Song Tử (21/5 – 21/6)

Hôm nay Song Tử có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình. Bạn có khả năng tích lũy kiến thức rất nhanh, thích học hỏi nhiều thứ mới mẻ. Vì vậy nếu có cơ hội được nâng cao nghiệp vụ của mình, Song Tử sẵn sàng xông pha. Chuyện tình cảm của chòm sao này, cách tốt nhất để chiếm được trái tim của người ấy chính là dùng sự chân thành và quan tâm chu đáo. Bạn có tình cảm với người ta nhưng lại không biết nên thể hiện tình cảm như thế nào, hãy quan sát và dùng sự tự tin của mình để chinh phục đối phương nhé.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi ngày mai 1/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Cự Giải hôm nay đang hành động theo cảm xúc của mình, bạn tin vào trực giác hơn là lý trí. Bạn thường hay cả nể và nhiệt tình khi có người nhờ giúp đỡ. Cung hoàng đạo này chẳng từ chối ai bao giờ kể cả khi bản thân không đủ khả năng cũng vẫn ra tay giúp chứ chẳng ngại ngần gì. Trong tình yêu, người độc thân đã tìm được nửa kia ưng ý cho mình. Bạn khá thận trọng trong chuyện tình cảm nhưng cũng đừng chậm chạp quá mà để lỡ mất nhân duyên tốt vào tay người khác nhé. Yêu đương là phải cảm xúc, đừng tự gò bó mình, hãy cứ nghe theo trái tim mình mách bảo.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Sư Tử nên chăm chút các mối quan hệ ngoài xã hội của mình, đối xử tốt với bạn bè vì họ là những người giúp đỡ bạn rất nhiều trong cuộc sống. Dù gặp phải hoàn cảnh khó khăn đến thế nào bạn cũng có người sẵn sàng tương trợ, không phải một mình chật vật để vượt qua trở ngại nào. Tuy nhiên trong tình yêu, thái độ của cung hoàng đạo này lại không rõ ràng, vì kiêu ngạo mà không muốn nhận mình sai. Thế nhưng đúng hay sai đâu có quan trọng, cả hai vẫn cần phải cùng nhau thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ, chứ cứ mỗi người một ý thì không đi đến đâu đâu.

Sư Tử nên chăm chút các mối quan hệ ngoài xã hội của mình (Ảnh minh họa)

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi ngày mơi của Xử Nữ cho thấy cung hoàng đạo này đang có xu hướng thích kiểm soát và hay nghi ngờ. Bạn là người kỹ tính và cầu toàn, thế nhưng cuộc sống sẽ nhiều lúc không thể theo kế hoạch được nên bạn phải tập làm quen với nó. Sự cố chấp của bạn cũng khiến những người xung quanh cảm thấy mệt mỏi. Mọi việc bị trì hoãn, hiệu suất giảm, mâu thuẫn xảy ra thường xuyên khiến cung hoàng đạo này ngày càng khó tính và dễ cáu giận.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Thiên Bình đang trải qua những ngày tháng khá ngọt ngào và hạnh phúc trong tình yêu. Người thân chính là chỗ dựa vững chắc của bạn trước những biến cố của cuộc sống, dù không thể hiện ra mặt nhưng họ vẫn âm thầm quan tâm giúp đỡ bạn. Vì vậy hãy quan tâm đến những người mình yêu thương nhiều hơn nữa nhé. Trong công việc, cung hoàng đạo này có thể sẽ phải đối mặt với một vài vấn đề rắc rối trong công việc, bạn không muốn làm to chuyện nhưng đối phương lại càng lấn tới. Có lẽ bạn cần phải cứng rắn và quyết tâm hơn thì mới có thể giải quyết được mọi người.

Thiên Yết (23/10 – 21/11)

Tử vi ngày mai 1/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Thiên Yết hôm nay đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, bạn cũng chủ động và mạnh dạn hơn trong chuyện tình cảm của mình, không còn nhút nhát và rụt rè như trước. Tâm trạng hưng phấn trong ngày khiến bạn tiêu tiền không tiếc tay. Chòm sao này sẵn sàng chi tiêu cho những món đồ xa xỉ nên chẳng mấy chốc mà túi tiền đã nhanh chóng hao hụt. Hãy cố gắng tiết chế sở thích nhất thời của mình nếu không muốn cuối tháng phải ăn mỳ tôm đấy nhé.

Thiên Yết hôm nay đã mạnh mẽ và chủ động hơn rất nhiều (Ảnh minh họa)

Nhân Mã (22/11– 21/12)

Công việc của Nhân Mã đang tiến triển tốt đẹp, bạn không nên bỏ qua cơ hội này để cải thiện công việc, thúc đẩy sự nghiệp của mình nhanh chóng. Hãy tận dụng những mối quan hệ quen biết để tìm kiếm thông tin, đối tác và làm việc hiệu quả hơn. Con đường thành công rộng mở ngay trước mắt rồi nhé. Chòm sao này khá thoải mái với bạn bè mà lại vô tâm với người yêu nên chắc chắn nửa kia sẽ không thấy hài lòng đâu. Người độc thân còn chẳng nghĩ đến chuyện yêu đương gì cả, muốn tận hưởng cuộc sống tự do của mình đến mức gia đình cũng phải sốt ruột.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Ma Kết có ý chí mạnh mẽ, độc lập, không thích nhờ vả người khác, lại càng không muốn quỵ lụy hay xếp sau bất cứ ai. Đây cũng chính là động lực giúp bạn đạt được những gì mình mong muốn trong công việc nhưng điểm trừ chính là dễ bị xa lánh, cô lập. Có lẽ bạn cần nhìn lại sự nghiệp của mình một cách toàn diện hơn, tích cực xây dựng các mối quan hệ để làm bện phóng. Một mình bạn sẽ không thể tiến xa được bởi áp lực, khó khăn vô cùng lớn. Nhưng hãy nhớ kết thêm đồng minh chứ không phải là kết bạn vui chơi nhé.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bảo Bình có một ngày khá thuận lợi trong công việc nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều dễ dàng như thế. Bạn nên tập trung nhiều hơn, không được hành xử tùy hứng kẻo lại gây ra sai lầm, tự mình gánh chịu hậu quả. Làm việc gì cũng nên kiểm tra kĩ càng, chớ nên đốt cháy giai đoạn nhé. Thời gian này bạn không quan tâm nhiều đến chuyện tình cảm, thế nhưng nếu bạn bất ngờ gặp được người mình thích mà nếu không theo đuổi thì sẽ rất đáng tiếc đấy. Thực sự thì tình yêu không thể nói trước được điều gì, khi nó đến bạn cũng không còn cách nào để tránh né.

Bảo Bình có một ngày khá thuận lợi trong công việc (Ảnh minh họa)

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi ngày mai 1/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Song Ngư sẽ có một ngày khá vất vả vì công việc, cả ngày tất bật với các dự án, kế hoạch khác nhau. Dù rất mệt nhưng mọi chuyện lại khá suôn sẻ và thành công. Sau giờ làm hãy sắp xếp lại mọi việc để có thể yên tâm về nhà nghỉ ngơi thoải mái nhé. Tình cờ gặp lại một vài người bạn cũ khiến bạn vui sướng quên hết cả mệt nhọc vì công việc. Chòm sao này và người ấy có thể trò chuyện quên cả thời gian, ký ức ngày xưa ùa về khiến bạn như được sống lại thời thanh xuân tươi trẻ của mình khiến tinh thần vô cùng phấn chấn.

