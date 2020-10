Tử vi ngày mai 10/10/2020 của 12 cung hoàng đạo: Song Tử tỏa sáng với nét cá tính của riêng mình

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 10/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương có một ngày khá bình yên và dễ chịu. Bạn bắt đầu một ngày làm việc mới với tinh thần tỉnh táo, tràn đầy hứng khởi nên tốc độ giải quyết công việc cũng nhanh hơn hẳn. Là tuýp người vui vẻ và năng động, bạn đối xử hòa nhã và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi được yêu cầu. Tuy nhiên, trong mắt những kẻ ghen ghét, đố kị bạn thì những hành động của bạn giống như đang “làm màu” nhiều hơn. Thế nhưng chòm sao này chẳng mấy quan tâm, bạn luôn nghĩ miễn là được làm những điều mà mình muốn và thấy vui là được, cần chi để ý ánh mắt của những kẻ tiểu nhân đó.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Kim Ngưu là một người khá hăng hái và chăm chỉ làm việc. bạn rất quyết đoán, một khi có ý định gì là sẽ bắt tay vào làm ngay mà không hề chần chừ, do dự. Tuy nhiên, tính cách thất thường và thiếu kiên nhẫn lại, hay bỏ dở công việc giữa chừng. Trong tình cảm, cung hoàng đạo này là một người vô cùng tự tin. Bạn tin rằng với cái tính hòa đồng và dễ gần như mình thì chẳng có ai lại không thấy hấp dẫn cả. Bạn luôn sẵn sàng bày tỏ tình cảm của mình với những người mà mình yêu mến.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Song Tử tỏa sáng với nét cá tính rất riêng của mình trong ngày hôm nay. Đối phương cảm mến trước nét hấp dẫn đặc biệt từ chòm sao này, nếu họ có tiến về phía bạn, thì hãy cứ thoải mái đón nhận đi nhé, đừng vội lùi bước ngay cả khi chưa bắt đầu như trước đó nhé. Trên phương diện tình cảm, đã đến lúc bạn cần phải kiểm soát tài chính của bản thân nếu bạn không muốn sớm rỗng túi với thói quen chi tiêu như hiện tại mất thôi.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi ngày mai 10/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Cự Giải có thể đối mặt với tình huống bất ngờ. Bạn cứ nghĩ mình đã cẩn thận lắm rồi thì sẽ không bao giờ xảy ra sai sót, nhưng thực tế, đôi khi chắc chắn quá lại thành chủ quan. Tốt nhất, bạn nên nhờ một người khác kiểm tra lại giúp mình để có sự đánh giá khách quan hơn. Chuyện tình cảm có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nửa kia mà bạn thầm thương trộm nhớ cuối cùng cũng đã để mắt tới bạn. Hãy hành động mau lẹ để đối phương biết được tình cảm bạn ấp ủ bấy lâu. Các cặp đôi thì tận hưởng những giây phút ngọt ngào, vui vẻ bên nhau.

Sư Tử (23/7 – 22/8)



Sư Tử hành động vội vàng, nóng vội nên dễ mắc phải sai lầm. Bạn không đủ bình tĩnh để lắng nghe xem mọi người muốn nói gì mà cứ chăm chăm bắt tay vào hành động ngay lập tức. Công việc cần phải hài hòa mới mong thành công, đằng này bạn lại cứ rối hết cả lên. Về phương diện tình cảm, chòm sao này hãy dành thêm thời gian cho Sư Tử hành động vội vàng, nóng vội nên dễ mắc phải sai lầm. Bạn không đủ bình tĩnh để lắng nghe xem mọi người muốn nói gì mà cứ chăm chăm bắt tay vào hành động ngay lập tức. Công việc cần phải hài hòa mới mong thành công, đằng này bạn lại cứ rối hết cả lên. Về phương diện tình cảm, chòm sao này hãy dành thêm thời gian cho tình yêu của mình nhé. Hãy dám chấp nhận thử thách giống như khi bạn làm việc vậy. Thử thách sẽ cho bạn thấy tình cảm giữa mình và người ấy lớn đến đâu.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Xử Nữ nhanh chóng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Cung hoàng đạo tốt bụng này còn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh khi họ gặp khó khăn nữa.

Dù là bạn đã có đôi có cặp hay còn độc thân thì hôm nay cũng là một ngày đầy lãng mạn ngọt ngào với bạn. Dù chỉ ở bên nhau một thời gian ngắn nhưng sự tâm đầu ý hợp của hai bạn khiến cho mọi người không khỏi ghen tị đó.



Thiên Bình (23/9 – 22/10)



Tử vi ngày mai 10/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy công việc bận rộn khiến Thiên Bình phải làm việc cả ngày, nhưng bạn vẫn nên dành chút thời gian yên tĩnh cho đầu óc thanh thản nhé. Ôn lại những kỉ niệm vui buồn bạn sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, không còn áp lực, trách nhiệm, nhiệm vụ khó khăn nữa. Chuyện tình cảm cũng như vậy, thay vì đoán già đoán non thì cung hoàng đạo này hãy thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc của mình với người ấy đi. Không muốn yêu đơn phương thì hãy tỏ tình, cho bản thân một câu trả lời dứt khoát để không phải suy nghĩ, đắn đo nhiều nữa.

Bọ Cạp (23/10 – 21/11)



Bọ Cạp được nhiều người yêu quý và giúp đỡ nhiệt tình trong công việc, nhờ thế mà đạt được mục tiêu đề ra một cách dễ dàng. Có lẽ đó chính là cái duyên của bạn, khi mà ai ai cũng cảm nhận được sự chân thành và yêu mến bạn một cách tự nhiên mà không gượng ép. Tất nhiên, cuộc sống bình yên là điều mà ai ai cũng đều hướng đến. Song nó không đồng nghĩa với việc không có tham vọng, không có mục tiêu phấn đấu. Chúng ta sống và khẳng định giá trị bản thân mình bằng nhiều cách, đừng để mình chỉ tồn tại thôi nhé.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Nhân Mã sẽ gặp không ít rắc rối trong ngày này. Mọi việc tưởng chừng như đang tốt đẹp bỗng chốc thay đổi khiến bạn chẳng kịp trở tay. Thiên Thiên cảm thấy mệt mỏi và chán chường khi phải bắt đầu lại từ đầu, đôi chân bạn chẳng thể nhấc lên nổi nữa. Đây là lúc bạn cần nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, yên tâm rằng bạn sẽ không phải làm mọi thứ một mình đâu.

Mối quan hệ giữa bạn và người ấy càng trở nên căng thẳng hơn trong những ngày này. Cả hai chẳng chịu ai chịu ai, mâu thuẫn vì thế mà chẳng thế hóa giải. Vết rạn nứt ngày càng lớn, sự đổ vỡ có lẽ đang đến rất gần rồi.



Ma Kết (22/12 – 19/1)



Tử vi ngày mai 10/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Ma Kết có thể gây ấn tượng sâu sắc trong công việc nhờ vào sự năng nổ và nhiệt huyệt của mình. Bạn không còn tỏ ra cứng nhắc và cố chấp nữa, mà đã biết chia sẻ, cảm thông với mọi người xung quanh hơn, thậm chí khi thấy đồng nghiệp đang loay hoay không biết phải xử lý vấn đề phát sinh như thế nào thì bạn ngay lập tức giúp đỡ rồi dù đối phương chưa mở lời. Chính vì thế các mối quan hệ được thu hẹp lại, nơi làm việc không còn quá căng thẳng hay ngột ngạt như trước đây nữa. Có lẽ nếu bạn càng khép mình thì càng khó hòa nhập, trái lại nếu cởi mở thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Song bạn vẫn nên học cách đánh giá độ tin cậy của một người đi nhé.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bảo Bình thể hiện sự chu đáo và tỉ mỉ của mình trong chuyện tình cảm. Bạn quan tâm đến gia đình , dành tình cảm cho những người mình yêu thương, luôn quan tâm, chăm sóc từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tình yêu đôi lứa trong ngày cũng vô cùng hài hòa, êm đẹp. Bạn và người ấy cũng có khoảng thời gian tràn ngập niềm vui, hạnh phúc bên nhau. Tình yêu thăng hoa càng ngày càng thêm bền chặt, hai người quấn quýt không rời, mọi người xung quanh đều cảm thấy ngưỡng mộ tình cảm của bạn. Hãy cố gắng giữ gìn mối quan hệ của mình luôn luôn mặn nồng và ngọt ngào như lúc ban đầu nhé.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư sẽ có một ngày với nhiều niềm vui và may mắn đang đón chờ. Chòm sao này nhận được những tín hiệu đáng mừng trong công việc, những cống hiến của bạn đã được ghi nhận. Đây là thời điểm mà bạn nhận về mình những thành quả xứng đáng với sự vất vả trong suốt thời gian qua. Dù ví tiền của bạn có đang đầy lên từng ngày nhưng với cách chi tiêu không kiểm soát như hiện tại thì sẽ chẳng bao lâu số tiền ấy cũng sẽ hết thôi. Một kế hoạch quản lý tài chính cụ thể và rõ ràng sẽ là điều bạn nên làm ngay lúc này.

