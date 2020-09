Tử vi ngày mai 10/9/2020 của 12 cung hoàng đạo: Song Tử bốc đồng, đề phòng tiểu nhân hãm hạ

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 10/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho biết Bạch Dương hôm nay công việc khá ổn định dù hơi tẻ nhạt một chút. Bạn nên củng cố những mối quan hệ cũ để làm mới chuyện tình cảm của mình, hãy lên kế hoạch đi chơi xa hoặc hẹn hò ở một địa điểm mới nào đó chẳng hạn. Về phương diện Sức Khỏe , gần đây thể trạng của bạn khá tốt, không ốm đau bệnh tật gì thế nhưng có thể sẽ cảm thấy có chút mệt mỏi do thời tiết thay đổi thất thường. Vì vậy bạn nên chú ý giữ gìn chế độ sinh hoạt hợp lý và tránh thức khuya là được.

Bạch Dương hãy lên kế hoạch đi chơi xa hoặc hẹn hò ở một địa điểm mới (Ảnh minh họa)

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi thứ 5 cho thấy Kim Ngưu có đủ quyết tâm và giàu trí tưởng tượng. Sẽ có những cơ hội đến với bạn trong ngày hôm nay, hãy nắm bắt thật tốt nhé, thành công sẽ đến sớm với bạn thôi. Chuyện tình cảm của Kim Ngưu hôm nay cũng sẽ trải qua một ngày hạnh phúc và ấm áp. Bạn và người ấy có những phút giây ngọt ngào ấm áp bên nhau. Cả hai bạn làm gì cũng muốn chia sẻ với nhau nên nhờ vậy mà tình cảm cũng ngày càng gắn bó và đi lên.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Hôm nay, công việc của Song Tử có một vài rắc rối nhỏ. Tính khí bốc đồng của bạn sẽ khiến bản thân bạn làm việc theo cảm hứng, dễ nổi cáu và bốc đồng khi gặp phải những vấn đề không vừa ý. Hãy chú ý để không phạm phải những lỗi lầm không đáng có này nhé. Nhiều người sẽ lợi dụng điểm yếu này mà chọc ngoáy vào đời sống riêng tư của bạn. Trong tình yêu Song Tử nên chủ chủ động tạo không gian riêng và thể hiện được tình cảm chân thành của mình với người ấy, chắc chắn đối phương sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi ngày mai 10/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy chòm sao Cự Giải hôm nay cần nỗ lực hơn nữa trong công việc. Không phái lúc nào ngoại hình cũng giúp mang lại những gì mà bạn muốn. Muốn đạt được thành tựu cho riêng mình bạn cần phải dựa vào năng lực của bản thân, có như vậy thì mới đạt những thành công nhất định. Chuyện tình cảm của Cự Giải và nửa kia của mình cũng rất tốt đẹp. Hai bạn đang hạnh phúc trong tình yêu, bạn dành hết tình cảm chân thành và duy nhất cho người ấy, không tính toán thiệt hơn. Nhờ vậy mà bạn luôn nhận được sự trân trọng từ đối phương.

Chuyện tình cảm của Cự Giải và nửa kia của mình cũng rất tốt đẹp (Ảnh minh họa)

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Hôm nay Sư Tử không quá bận rộn, bạn có thể làm nhiều việc cùng một lúc. Tuy nhiên để công việc đạt hiệu quả bạn nên lập một thời gian biểu phù hợp với công việc và cuộc sống. Tình yêu của Sư Tử hôm nay khá ổn định. Bạn và người ấy giữ được mối quan hệ thật thiết, ngọt ngào ngay cả khi không gặp nhau. Tuy nhiên bạn vẫn cảm thấy nhớ người ấy rất nhiều và chỉ muốn được xoa dịu một chút nhờ mạng xã hội

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Xử Nữ cần có không gian làm việc sáng tạo khi đó bạn sẽ có cảm hứng làm việc hơn. Vì thế đừng ngần ngại thay đổi, F5 lại không gian làm việc của mình thêm gọn gàng sạch sẽ nhé. Chuyện tình cảm của Xử Nữ có nhiều căng thẳng, bạn cảm thấy mình không được tôn trọng trong mối quan hệ này. Tình yêu muốn tồn tại lâu dài thì cả hai cần phải cùng nhau giải quyết những mâu thuẫn, việc cứ trốn tránh nhau không phải là cách hay đâu.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Tử vi ngày mai 10/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy, khả năng ứng biến của Thiên Bình sẽ giúp cung hoàng đạo này có thể dễ dàng thuyết phục được người đối diện. Nhờ vậy công việc của chòm sao này tiến triển rất tốt và vẫn nằm trong sự kiểm soát của bạn. Thế nhưng chuyện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn. Bạn thường hay nổi nóng vô cớ với đối phương, vì vậy bạn cần phải học được cách nhẫn nại, thỏa hiệp và hy sinh những sở thích của bản thân mình để dung hòa với người ấy.

Thiên Bình có khả năng ứng biến tài tình trong ngày hôm nay (Ảnh minh họa)

Thiên Yết (23/10 – 21/11)

Tử vi ngày mới của Thiên Yết là một ngày công việc tiến trển không mấy thuận lợi. Bạn cần phải loại bỏ ngay tính cách bảo thủ của mình đi, nhất là khi làm việc trong môi trường tập thể. Tình yêu của cung hoàng đạo này cũng tồn tại khá nhiều vấn đề. Bạn là người đặt ra rất nhiều nguyên tắc khi yêu, ngay cả khi trước người mình yêu bạn cũng luôn giữ hình thượng một cách cứng nhắc. Nếu mọi thứ vẫn nằm trong mức bạn có thể chấp nhận được thì hãy học cách chấp nhận, còn nếu không thì đừng ngần ngại buông tay.

Nhân Mã (22/11– 21/12)

Nhân Mã vốn không phải là người quá tham vọng trong công việc nên không đặt ra nhiều đích đến cho bản thân. Thế nhưng hôm nay bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu đáng kể mà không cần nhọc sức đấu tranh gì cả. Mọi người đều cảm thấy ghen tỵ với sự may mắn này của bạn đấy nhé. Tình yêu của Nhân Mã và nửa kia diễn ra khá bình lặng. Bạn nên quan tâm đến người ấy nhiều hơn, bởi thời gian gần đây có vẻ như bạn thờ ơ quá mức rồi đấy.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi thứ 5 của 12 chòm sao cho thấy Ma Kết sẽ được mọi người ủng hộ trong công việc. Cho nên đối với bạn mọi thứ không quá tệ. Hôm nay Ma Kết có thể sẽ gặp một vài rắc rối trong chuyện tình cảm. Bạn khá cố chấp và bảo thủ, chỉ muốn người ấy làm theo ý thích của mình mà thôi. Tuy nhiên không ai muốn bị người khác điều khiển, đến khi quá sức chịu đựng, người ấy sẽ rời đi thôi. Đừng để sự ích kỉ của mình phá hoại đi mối quan hệ này nhé.

Ma Kết được mọi người ủng hộ trong công việc (Ảnh minh họa)

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi ngày mai 10/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bảo Bình hôm nay tinh tế và thấu hiểu lòng người, bạn có thể đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích cho người khác. Cũng vì thế mà mọi người thường tìm đến bạn để chia sẻ và nghe những lời tư vấn chân thành. Về phương diện tình cảm, dù mới yêu hay yêu lâu thì bạn cũng nên để tâm vào chuyện tình cảm của mình hơn một chút. Đừng vì công việc bộn bề mà bỏ bê không quan tâm chăm sóc người ấy. Đối phương cũng sẽ cảm thấy hụt hẫng và thất vọng, tình yêu cũng cần bỗi dưỡng, nếu không nó cũng sẽ chết bất cứ lúc nào.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Trong vòng tròn hoàng đạo, Song Ngư hôm nay là chòm sao gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm nhất. Bạn cùng người ấy đang trải qua những ngày tháng vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào bên nhau khi cả hai cùng đang nỗ lực để hoàn thành những mục tiêu chung. Hai người đang thực sự trân trọng những gì mình đang có. Trong công việc, bạn đang rất tự hào về những thành tích mà mình đã đạt được. Cung hoàng đạo này đã quyết định đúng khi lắng nghe có chọn lọc ý kiến của mọi người xung quanh nhưng vẫn có chính kiến của riêng mình. Nhờ thái độ ham học hỏi và nỗ lực hết mình mà bạn đã có được thành công.

Theo Phương Hoa/SKCĐ