Tử vi ngày mai 11/8/2020 của 12 cung hoàng đạo: 'Nhọ' như Xử Nữ, tình duyên lận đận lại còn mất tiền

Bạch Dương (21/3-19/4)

Tử vi thứ 3 ngày 11/8 cho thấy Bạch Dương hãy kiên nhẫn hơn, có rất nhiều chuyện quan trọng bạn cần phải xem xét thật kỹ lưỡng. Về tình hình tài chính, chòm sao này cần kiểm soát túi tiền của bạn được tốt hơn, đừng có tiêu tiền hoang phí như trước nữa. Về tình cảm, Bạch Dương hãy quan tâm tới những người xung quanh nhiều hơn để củng cố thêm mối quan hệ giữa mình và người khác.

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Công việc của Kim Ngưu ngày mới đang có dấu hiệu bị trì hoãn, mọi thứ đang không đi theo kế hoạch mà bạn đã đề ra trước đó. Điều này khiến bạn cảm thất rất bực bội. Về tài chính của Kim Ngưu cũng đang không được khả quan cho lắm. Bạn đang bị áp lực về việc nên làm thế nào để tăng thêm thu nhập cho bản thân. Trong chuyện tình cảm, Kim Ngưu nên trân trọng khoảnh khắc ngọt ngào giữa bạn và người ấy. Hãy dành nhiều thời gian hơn cho nhau nhé.

Song Tử (21/5-21/6)

Tử vi ngày mai 11/6/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Song Tử nên tập trung vào công việc của mình, đừng có tham gia vào công việc của người khác nếu không bạn sẽ phải nhận cái kết đắng, rất có thể bạn sẽ bị đồng nghiệp trong cơ quan chèn ép đến mức không sống nổi đâu. Về mặt tài chính, Song Tử tự thưởng cho bản thân những món quà đắt tiền sau thời gian nỗ lực làm việc. Chuyện tình cảm cũng không có gì khác biệt, hai bạn vẫn cứ một màu như vậy khiến chuyện yêu đương trở nên nhạt nhẽo và mệt mỏi.

Cự Giải (22/6-22/7)

Ngày mới của Cực Giải vô cùng bận rộn, bạn có nhiều việc cần làm nhưng trước đó hãy tự mình đánh giá xem chuyện gì nên làm trước, chuyện gì nên tạm gác lại nhé. Về tài chính nếu muốn được tăng lương thì chú Cua cần phải chăm chỉ và nỗ lực hơn nữa. Tình cảm ngày mới của Cự Giải cũng không có gì để bàn, bạn là một người chẳng có hứng thú gì khi nói đến chuyện yêu đương hẹn hò, lúc nào cũng chỉ muốn thư giãn một mình mà thôi.

Sư Tử (23/7-22/8)

Tử vi ngày mai 11/8/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy mặc dù Sư Tử đã rất cố gắng trong công việc thế nhưng những gì bạn nhận lại hoàn toàn không xứng đáng. Về mặt tài chính, chòm sao nay sẵn sàng chi tiền để đầu tư về nhân sự, đây là một khoản đầu tư thông minh giúp bạn có thể sinh lời. Chuyện tình cảm của chòm sao này, mặc dù đang ế nhưng Sử Tử vẫn lấy làm vui vẻ thoải mái lắm. Cũng giống như Cự Giải, chòm sao này khá thoải mái với cuộc sống độc thân hiện tại.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Ngày thứ 3 này, Xử Nữ chỉ thích ngồi lỳ một chỗ, nếu không phải có chuyện bắt buộc phải đi thì Xử Nữ chẳng bao giờ muốn ra đến ngoài. Thế nhưng, về chuyện tiền bạc, Xử Nữ đang bị vướng phải tai họa mất tiền, vì vậy bạn hãy cần thận hơn mỗi khi ra ngoài. Về mặt tình cảm, các gặp đôi cũng đang xảy ra cãi vã khiến cả hai đang gặp khủng hoảng, nếu không xử lý khéo léo thì sẽ rất dễ dẫn đến đổ vỡ.

Thiên Bình (23/9-23/10)

Theo Tử vi ngày mai 11/8/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Thiên Bình chỉ muốn tập trung để làm việc nhưng bạn luôn bị người khác làm gián đoạn công việc. Về tài chính, cs vẻ như Thiên Bình ngày mới này thích đi ăn uống. Vì vậy mà tiền chủ yếu được đầu tư vào khoản này là chính. Phương diện tình cảm, Thiên Bình cảm thấy người ấy không còn để ý tới mình như trước nữa, do đó các Bình Nhi đang cố gắng lượn lờ để tăng tần suất xuất hiện trước mắt người ấy.

Bọ Cạp (24/10-21/11)

Công việc của Bọ Cạp ngày mới này diễn ra không mấy thuận lợi, bạn phải chờ đợi một điều gì đó trong thời gian dài khiến bạn không thể kiên nhẫn được nữa. Về tài chính, mặc dù Bọ Cạp muốn tiết kiệm nhưng bạn lại có quá nhiều khoản cần phải chi tiêu. Về tình cảm, Bọ Cạp không muốn hẹn hò, chỉ thích nằm một góc để tận hưởng không gian riêng tư của mình.

Nhân Mã (22/11-21/12)

Theo Tử vi ngày mai của 12 cung hoàng đạo cho thấy Nhân Mã đang rất bận rộn, bạn tham công tiếc việc khiến cơ thể bị quá tải, vì vậy bạn hãy cố gắng dành thời gian để nghỉ ngơi. Tình hình tài chính ở mức ổn định, bạn có thể thoải mái chi tiêu mà không cần phải lo lắng gì. Tình cảm thì lại không được tốt lắm, nửa kia cứ nhai đi nhai lại những điều cũ rích khiến bạn cảm thấy ngán ngẩm.

Ma Kết (22/12-19/1)

Vận may của Ma Kết đang giảm sút, bạn không dám nhận trách nhiệm về mình nên bạn khó lòng có cơ hội để phát triển sự nghiệp. Về tài chính, Ma Kết có xu hướng chi tiêu mạnh tay vào các món đồ đắt tiền khiến hầu bao của bạn cứ vơi dần. Chuyện tình cảm kém sắc, Ma Kết lạnh lùng, thờ ơ, ít có thời gian để hẹn hò, trò chuyện với người ấy.

Bảo Bình (20/1-18/2)

Công việc của Bảo Bình diễn ra không mấy thuận lợi, bạn có nhiều việc phải làm nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Tình hình tài chính ổn định, mỗi khi gặp khó khăn, Bảo Bình lại may mắn được những người xung quanh giúp đỡ. Chuyện tình cảm khởi sắc, nửa kia luôn bệnh cạnh động viên bạn, mang đến cho bạn những niềm vui bất ngờ.

Song Ngư (19/2-20/3)

Tử vi ngày mai 11/8/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy, công việc của Song Ngư diễn ra vô cùng thuận lợi, bạn sẽ nhanh chóng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Về tài chính, Song Ngư biết cách đầu tư nên sẽ mang lại cho bạn khoản thu nhập kha khá. Về tình cảm, khi hẹn hò với nửa kia bạn nên tránh những nơi đông người, ồn ào.

