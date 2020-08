Tử vi ngày mai 11/8/2020 của 12 cung hoàng đạo: Sư Tử nhận được 'cơn mưa' tỏ tình từ người khác giới

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 12/8/2020 của 12 cung hoàng đọa cho thấy chòm sao này chẳng hề lúng túng trong công việc. Bạn là một người điềm tĩnh, thẳng thắng và rất quyết đoán. Để có thể đạt được mục đích của mình, chòm sao này cần phải vượt qua những trở ngại ở phía trước, không ngừng nỗ lực và rèn luyện bảng thân để ngày một tốt hơn. Nếu bắt buộc phải tham gia vào những chuyện liên quan đến tài chính thì bạn cũng không cần phải quá lo lắng bởi bạn có đủ năng lực để xoay sở những vấn đề này.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Ngày mới của chòm sao này cho thấy bạn cần phải có kế hoạch làm việc cụ thể thì mới không sợ bị bỏ xót công việc. Về mặt tình cảm, bạn đang bị những thứ trong quá khứ làm ảnh hưởng đến việc lựa chọn ở thời điểm hiện tại. Nếu bạn không thể thoát ra được cái bóng của quá khứ thì rất khó để có được tình yêu mới.

Kim Ngưu cần có kế hoạch rõ ràng hơn trong công việc

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi ngày mới cho thấy công việc của Song Tử đang không được như ý. Dương như bạn đang quá chú trọng đến chuyện tình cảm mà quên mất rằng công việc tuần mới này cũng vô cùng quan trọng. Bạn cần tập trung hơn để hoàn thành công việc một cách tốt nhất nhé. Về mặt tài chính, hãy tự thưởng cho mình những món đồ mà bạn yêu thích, nhưng cần biết cách chi tiêu hợp lý.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Ngày mai, mọi quyết định liên quan đến tài chính của Cự Giải đều rất khả quan. Bạn đang nắm giữ được rất nhiều cơ hội làm giàu cực kỳ thuận lợi. Lựa chọn này sẽ giúp bạn tích được kha khá tiền cho thời điểm cuối năm. Tuy nhiên trong tình yêu chòm sao này lại có phần hơi ích kỷ, bạn đòi hỏi người ấy phải làm hết thứ này đến thứ kia mà không quan tâm đến việc đối phương nghĩ gì. Bạn nên chủ động bày tỏ tình cảm của mình nhiều hơn bởi tình yêu cần đến từ 2 phía.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi ngày thứ 4 cho thấy công việc của chòm sao này không mấy thuận lợi, điều này khiến bạn trở nên cáu gắt và khó chịu với những người xung quanh. Tuy vậy người ấy vẫn ở bên cạnh và kiên nhẫn với bạn, nhưng đừng có bỏ bê người yêu quá lâu nhé, hãy bù đắp cho người yêu của mình trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn. Với những Sư Tử FA, ngày mới này cũng khá đào hoa với bạn khi Sư Tử liên tục nhận được những lời tỏ tình từ người khác giới. Nhưng bạn lại chẳng để ý đến ai cả. Những phi vụ mua bán hôm nay cũng khá phù hợp với bạn, đừng quá đặt nặng vấn đề về giá cả nhé, hãy tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau trước khi quyết định chọn hàng mục đầu tư cho mình nhé.

Sư Tử đừng bỏ bê người mình yêu thương nhé

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Xử Nữ nên áp dụng chiến lược đầu tư mới để nhanh thu hồi lợi nhuận. Các chiến lược kinh tế dài hơi cần có sự tư vấn kĩ càng từ người thân, bạn bè để tránh việc bạn đưa ra những quyết định vội vàng. Về phương diện tình cảm tiến triển tốt đẹp. Với những người còn độc thân thì những cuộc hẹn hò, vui chơi sẽ giúp cho cung hoàng đạo này có được những mối quan hệ mới và có thêm nhiều lựa chọn để sớm thoát kiếp FA.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Dù công việc có không như ý nhưng tình hình tài chính của Thiên Bình ngày mai lại được cải thiện đáng kể. Bạn luôn có được một khoản thu nhập khá lớn từ việc làm thêm của mình. Mặc dù bạn phải hi sinh nhiều thời gian riêng tư hơn nhưng bù lại chi tiêu thoải mái, bớt gánh nặng kinh tế. Tuy nhiên, chuyện tình cảm lại có nhiều biến động. Bạn và người ấy có những mâu thuẫn mà hai người cảm thấy rất khó tìm được tiếng nói chung. Chiến tranh lạnh là đều tất yếu, nhưng cũng đừng vì cái tôi của mình mà có thể đánh mất người ấy nhé.

Thiên Yết (23/10 – 21/11)

Công việc của Thiên Yết đã chất đống rồi, khiến bạn không còn thời gian để ý tới bất cứ chuyện gì khác nữa. Bạn vốn là người rất kĩ tính và chỉn chu khi đi ra ngoài nhưng có lẽ công việc quá bận rộn khiến bạn cũng trở nên xuề xòa hơn. May mắn là đến cuối ngày bạn cũng có thể giải quyết hết được đống công việc đấy. Cũng nhờ sự nỗ lực, chăm chỉ và tập trung của bạn, điều này sẽ mang đến cho bạn những thành tích vô cùng đáng nể đấy.

Tử vi ngày mới cho thấy Thiên Yết bận rộn với công việc của mình

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Trong công việc, bạn thể hiện được sự cẩn thận chỉn chu sau bao lần mắc sai phạm. Sai lầm thì ai chả mắc phải, chỉ là chòm sao này biết cách để sửa sai, từ đó đạt được mục tiêu của mình. Đừng kêu ca gì nữa nhé. Về phương diện tài chính, bạn nên hạn chế đầu tư mạo hiểm để tránh nảy sinh những chuyện ngoại ý muốn. Tỉnh táo không bao giờ là thừa, giữ vững lí trí, bạn sẽ loại bỏ mọi nguy cơ tồi tệ nhất.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Trong tình yêu, bạn là người khá dè dặt, thường không dám thổ lộ tình cảm của mình với người ấy. Bởi vì bạn sợ bị từ chối, sợ bị tổn thương nên luôn giữ tình cảm trong lòng. Nhưng nếu bạn không nói ra thì có thể bạn sẽ hối hận đấy, hãy dũng cảm lên nhé. Về tài chính, tuần vừa qua bạn đã chi tiêu khá nhiều vào việc mua sắm, cho nên tuần này bạn cần tiết kiệm hơn. Hãy lập danh sách những thứ thật sự cần thiết nếu không muốn cháy túi vào cuối tháng.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bạn vốn là người nhanh nhạy và quyết đoán, tuy nhiên những gì liên quan đến tiền bạc thì nên tìm hiểu kĩ rồi hãy đưa ra quyết định nhé. Nếu còn phân vân thì hãy tìm đến người thân xin họ lời khuyên. Chuyện tình cảm không được vui vẻ lắm. Mẫu thuẫn giữa bạn và người ấy về quan điểm sống khiến không ai chịu nhường ai. Tuy nhiên bạn cần phải bình tĩnh, tránh không khí căng thẳng nhé.





Bảo Bình nên cần thận chuyện tiền bạc

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Hãy chấp nhận rằng bạn không thể nào làm vừa lòng được tất cả mọi người. Về công việc bạn cần có sự chuẩn bị thật kỹ trước khi định làm một cái gì đó, thực sự bạn lại là người suy nghĩ rất thấu đáo. Ngày mới này bạn hãy tránh mua bán và không giao dịch bất cứ thứ gì kể cả việc mua sắm online. Hãy chờ đợi và tìm kiếm những cơ hội kiếm thêm tiền vào tuần tới nhé.

