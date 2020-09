Tử vi ngày mai 11/9/2020 của 12 cung hoàng đạo: Ma Kết nổi loạn dễ đưa ra quyết định thiếu sáng suốt

Bạch Dương (21/3 – 19/4)





Tử vi ngày mai 11/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho biết Bạch Dương trở nên tinh tế và khéo léo hơn so với thường ngày. Bạn biết cảm thông và thấu hiểu cho người khác, nhờ vậy mà các mối quan hệ cũng trở nên tốt đẹp hơn, mọi mâu thuẫn, hiểu lầm trước đó đều được hóa giải một cách nhanh chóng.

Hơn thế nữa, bạn cũng rất sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong công việc. Nhờ sự nhiệt tình của bạn khiến cho mối quan hệ với đồng nghiệp ngày càng gắn bó, việc hợp tác với mọi người cũng diễn ra trong bình an, mang lại hiệu quả rất cao và đạt được những thành tích tốt đẹp.

Bạch Dương trở nên tinh tế và khéo léo hơn so với thường ngày (Ảnh minh họa)

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi thứ 6 ngày 11/9/2020, Kim Ngưu bỗng cảm thấy cô đơn hơn trong chính mối quan hệ tình cảm của mình. Mặc dù bạn và người ấy vẫn còn yêu thương rất nhiều, nhưng lại cảm thấy hai người vẫn chưa thực sự hiểu về nhau, chưa đạt được sự hòa hợp vì thế mà thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã.

Công việc cũng bị ảnh hưởng khá nhiều bởi tâm trạng rối bời này. Nhưng dường như nó lại có vẻ mang đến lợi thế cho những người làm việc liên quan đến nghệ thuật, sáng tạo. Chòm sao này nhận được nguồn cảm hứng vô cùng lớn, giúp bạn thỏa sức vùng vẫy và gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Theo tử vi ngày mới nói rằng Song Tử sẽ phải chịu những nỗi buồn trong chuyện tình cảm do người thân, bạn bè không ủng hộ chuyện tình yêu bạn và người ấy. Mặc dù bạn đã cố gắng để chứng minh với mọi người rằng lựa chọn của mình là đúng, nhưng vẫn chưa có kết quả khả quan. Hãy kiên nhẫn thuyết phục họ hơn nữa nhé.

Hôm nay là ngày dành cho những người làm việc trong ngành giải trí , sáng tạo vì có thể bạn sẽ tỏa sáng nhờ cảm xúc dạt dào của mình. Cung hoàng đạo này cũng muốn vươn lên bằng chính thực lực của mình, nâng cao vị trí bản thân, không màng tới bất cứ điều gì ngoài mục tiêu đã định.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Cự Giải tỏa sáng hơn bao giờ hết với sự nhiệt huyết và hăng say của mình trong công việc ngày mới này. Bạn cũng sẽ giành được tình cảm và sự mến mộ của những người xung quanh, đồng nghiệp hay đối tác đang làm việc cùng cũng rất hài lòng. Cơ hội thăng tiến rộng mở ở phía trước.

Tuy nhiên bạn lại có xu hướng phó mặc việc diễn ra xung quanh mình mà chỉ tập trung vào duy nhất mục tiêu của bản thân. Đây là điều bạn nên xem xét lại và thay đổi, bởi không phải lúc nào sự tập trung cao độ vào một việc duy nhất cũng là tốt, đôi khi nó còn có thể gây ra tác dụng phụ nếu thể hiện một cách thái quá.

Cự Giải tỏa sáng với sự nhiệt huyết và hăng say của mình trong công việc (Ảnh minh họa)

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi ngày mai 11/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Sư Tử dù thành công trong công việc nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác cô đơn, buồn tủi. Bạn nên biết, khi có được vị trí cao hơn thì cũng đồng nghĩa với việc nhiều thử thách lớn hơn, nên khi không nhận được sự thông cảm và thấu hiểu của mọi người, bạn sẽ khó tránh khỏi sự chán nản và thất vọng.

Cảm xúc thăng hoa, cung hoàng đạo này muốn bày tỏ tình cảm với nửa kia của mình nhiều hơn. Dù thời gian có thể khiến cho tình cảm của nhiều người đổi thay nhưng chòm sao này vẫn muốn sống hết mình và tận hưởng những giây phút hạnh phúc của hiện tại, chẳng ngần ngại dành những lời yêu với đối phương.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi thứ 6 của Xử Nữ cho thấy chòm sao này dễ để cho cảm xúc lấn át lý trí và đưa ra những quyết định sai lầm trong chuyện tình cảm. Bạn cả tin đến mù quáng, đi theo cảm xúc mà mặc kệ mọi lời khuyên bảo của mọi người xung quanh, không quan tâm đến cả những sự phản đối của người thân trong gia đình

Tình hình Sức Khỏe của chòm sao này cũng không được tốt cho lắm, do tâm trạng lên xuống thất thường. Đây cũng là lý do khiến bạn cảm thấy khó chịu và mệt mỏi, cần có chế độ ăn uống ngủ nghỉ điều độ tránh thức khuya để thể chất không bị giảm sút và tinh thần được thư giãn và tỉnh táo.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Thiên Bình cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng tươi đẹp, trái tim hiền hòa và ấm áp của bạn đã khiến cho không ít người phải mềm lòng, say đắm muốn có được sự chú ý của bạn. Tuy nhiên chòm sao này dù rất dễ chịu hòa đồng với bạn bè thân thiết nhưng lại cảm thấy không thoải mái với những người lạ.

Về phương diện công việc, bạn thường làm theo cảm hứng lên hiệu quả không được cao. Dù bạn có tài nhưng nếu làm việc không có kỷ luật thì cũng không được cấp trên đánh giá cao đâu. Thay đổi trong tác phong sẽ giúp chòm sao này có được sự hiệu quả và sớm hoàn thành mục tiêu của mình.

Thiên Bình cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng tươi đẹp (Ảnh minh họa)

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Tử vi ngày mai 11/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy cảm xúc của Bọ Cạp khá mãnh liệt, thậm chí những việc tưởng như nhỏ nhặt mà bạn xé ra to khiến nhiều người hiểu nhầm. Bạn cần phải học cách giữ bình tĩnh lại và nhớ rằng việc gì cũng có cách giải quyết. Sự tức giận và mấy kiểm soát chỉ khiến tình hình thêm rắc rối và nghiêm trọng hơn mà thôi.

Hãy cẩn trọng chứ đừng tỏ ra phũ phàng, bất lịch sự hoặc quá thẳng thừng. Có thể bạn cho rằng nên như thế để mọi việc không mập mờ nhưng nên quan tâm tới cảm xúc của đối phương vì nói thẳng chưa hẳn là tốt. Khéo léo hơn một chút sẽ khiến đôi bên có được sự thoải mái và đồng lòng.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Nhân Mã có tham vọng tìm hiểu rất nhiều vấn đề và càng biết bạn càng chìm đắm vào chúng. Điều này đặc biệt tốt với những sở thích lành mạnh sẽ kích thích tìm tòi ra những cái mới, phát huy được khả năng tiềm ẩn bên trong mà ngay cả bản thân bạn cũng không biết.

Song những cảm xúc dâng trào lại không được tốt trong chuyện tình cảm. Chòm sao này hành xử khá bốc đồng và giải quyết những vướng mắc chưa được tốt, khiến cho mối quan hệ của hai người ngày càng xa cách và xuất hiện nhiều rạn nứt, tình cảm theo thời gian mà cứ phai nhạt dần.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi ngày mai 11/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho biết Ma Kết dễ mất kiên nhẫn, nóng vội và đôi lúc nổi loạn hay cáu giận vô cớ. Nếu bạn không chấn chỉnh và kiểm soát cảm xúc cá nhân của mình không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn không có được sự sáng suốt trong các quyết định.

Đừng hối thúc bản thân phải có những bước đột phá vì không ai có thể làm điều đó cả, bạn hãy thực hiện mục tiêu nhỏ trước, mục tiêu lớn sau, từ đó hình thành động lực giúp bản thân phấn đấu chinh phục những điều to lớn hơn. Đừng tạo quá nhiều áp lực cho bản thân, hãy làm tốt những gì trong khả năng của mình.

Ma Kết đừng tạo áp lực cho bản thân mình (Ảnh minh họa)

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi hàng ngày cho thấy Bảo Bình vô cùng nhiệt huyết, ai nhờ vả làm việc gì bạn cũng sẵn sàng giúp đỡ không ngần ngại. Thế nhưng đừng bỏ bê công việc của mình, bạn nên tập trung hoàn thành nhiệm vụ xong đã rồi mới quay sang giúp người khác nhé. Không nên quá bao đồng mà ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của mình.

Việc sắp xếp thời gian biểu hợp lý không chỉ là cách chăm sóc sức khỏe tốt mà còn tốt cho việc duy trì vóc dáng, giúp tinh tần bạn luôn thoải mái và tăng khả năng đề kháng của cơ thể. Chòm sao này nên phân bổ thời gian giữa công việc và nghỉ ngơi mỗi ngày, mỗi tuần thật hiệu quả.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi thứ 6 cho thấy Song Ngư muốn thể hiện khả năng của mình cho những mục tiêu cao cả nhưng bạn nên thực tế hơn. Đơn giản chỉ là bạn giúp đỡ những người xung quanh là đã có thêm niềm vui rồi. Nếu bạn dành quá nhiều thời gian vẽ nên cuộc sống lý tưởng trong mơ, đến nỗi chẳng màng đến thế giới thực xung quanh đang chuyển biến thế nào.

Vì vậy chấp nhận và đối mặt với thực tế mới chính là chìa khóa mở ra sự hiểu biết về thế giới cũng như mọi tiềm năng ẩn sâu bên trong bạn. Trong chuyện tình cảm cũng vậy, bạn đừng nghĩ rằng mọi thứ đều màu hồng để khi gặp phải tổn thương sẽ khó mà chịu đựng và vượt qua được.

Your browser does not support HTML5 video.

Điều thú vị của 12 cung hoàng đạo

Theo Phương Hoa/SKCĐ