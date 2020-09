Tử vi ngày mai 12/9/2020 của 12 cung hoàng đạo: Xử Nữ trầm cảm vì cuộc sống mệt mỏi xung quanh

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 12/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy trong công việc Bạch Dương đang tràn đầy năng lượng, bạn theo đuổi những đam mê của mình với một tinh thần đầu hứng khởi, máu liều cao và đam mê nhiệt huyết. Thành công sẽ đến từ sự sáng tạo và những ý tưởng xuất sắc của Bạch Dương. Trong truyện tình cảm, bạn sở hữu một trái tim ấm áp, thân thiện, do sự hài hòa giữ trái tim và lý trí khiến cho tình yêu hai bạn trở nên thú vị và ngọt ngào hơn.

Bạch Dương cả công việc và tình yêu đều rất thuận lợi (Ảnh minh họa)

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Kim Ngưu có khá nhiều cơ hội để cung hoàng đạo này có thể thể hiện năng lực của mình, bạn tự tin và nhiệt tình, được nhiều người tin tưởng nên có thể hoàn thành tốt công việc của mình. Hôm nay chuyện tình cảm của Kim Ngưu cũng tiến triển rất thuận lợi. Bạn có một ngày vô cùng ngọt ngào và ấm áp bên người ấy, dường như không ai có thể chia rẽ được hai bạn, cả hai đang bước vào giao đoạn nồng nàn nhất trong tình yêu.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi hàng ngày cho thấy công việc hôm nay của Song Tử dù làm việc ở nhà hay đến công ty làm thì cũng sẽ có chút mất tập trung, bạn khó có thể hoàn thành tốt công việc của mình được. Trong chuyện tình cảm, nửa kia luôn đối xử ấm áp với bạn nên hãy trân trọng những khoảnh khắc này và đừng tỏ ra áp đặt người ấy quá nhé. Ai cũng cần có không gian riêng để tự do làm điều mình thích, bạn cũng vậy mà.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi ngày mai 12/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy trước khi nghĩ về cách tự tin trong công việc, hãy nghĩ về những lần bạn vượt qua nỗi sợ hãi trong quá khứ. Hãy luôn là người đề cao mục đích học tập và rèn luyện mỗi ngày. Trong chuyện tình cảm, bạn muốn được đối phương chú ý nhiều hơn. Cự Giải có thể thu hút người ấy bằng ánh mắt và nụ cười của bạn. Còn nữa, hãy bắt chuyện một cách tự nhiên để người ấy phải chú ý và bộc lộ tính cách của bạn qua cuộc trò chuyện để cuốn hút họ hơn nữa.

Cự Giải muốn người ấy chú ý đến mình nhiều hơn (Ảnh minh họa)

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi thứ 7 cho thấy hôm nay, Sư Tử đau đầu vì phải đối diện với đủ loại vấn đề, thậm chí đôi khi còn bị "dính" vào những rắc rối không đáng có. Vì vậy, không ít người muốn biết làm thế nào để biết một người đang nói dối và đối phó như thế nào... Để có được mối quan hệ tình cảm thành công không phải là chuyện đơn giản. Nếu bạn đã từng phản bội niềm tin của người bạn yêu, bạn có thể cứu vãn mối quan hệ của mình bằng cách lấy lại niềm tin đã bị đánh mất.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Xử Nữ phải làm việc với rất nhiều đồng nghiệp và nhiều người trong số họ đưa ra những ý kiến trái chiều với bạn. Điều này chắc chắn gây ra không ít phiền toái trong công việc. Hãy cố gắng tránh những yếu tố dễ gây tranh cãi trong ngày hôm nay. Trong chuyện tình cảm, dù bạn đang phải đối mặt với cơn giận dữ, Trầm cảm , hay tâm trạng thất vọng, thì bạn vẫn cần phải điều tiết mọi cảm xúc của mình để tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc về lâu dài.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Tử vi ngày mai 12/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Thiên Bình có xu hướng khoe mẽ, nói nhiều về những thành quả mà mình đạt được. Bạn nên khiêm tốn hơn, tránh việc người khác dùng những câu nói của bạn để phản lại ý kiến bạn đã đưa ra. Trong chuyện tình cảm, bạn có thể thể hiện sự kỳ quặc và nhạy cảm mãnh liệt khiến đối phương thấy sợ hãi mà rời bỏ bạn hoặc hướng đến một câu chuyện tình yêu bi thương. Điều này có thể làm nảy sinh những suy nghĩ bất thường và tự làm hại bản thân.

Thiên Bình bớt khoe khoang về những thành tích của mình lại nhé, nếu không nhiều người sẽ nói xấu sau lưng bạn đấy (Ảnh minh họa)

Bọ Cạp (23/10 – 21/11)

Tử vi ngày cuối tuần của Bọ Cạp cho thấy trong công việc, chòm sao này có thể rất sáng tạo. Thế nhưng bạn phải đeo cho mình một chiếc mặt nạ tươi cười để làm hài lòng tất cả mọi người. Đằng sau lớp vỏ bọc ấy, bạn lại cảm thấy vô cùng khó chịu và ngột ngạt. Trong tình yêu bạn làm mọi cách để mang đến niềm vui cho đối phương. Thế nhưng liệu người ấy có thực sự yêu thương bạn như bạn vẫn nghĩ hay không? Hãy xác định tình cảm của mình thật kỹ nhé.

Nhân Mã (22/11– 21/12)

Trong chuyện tình cảm, bạn có thể vội vàng đi đến những kết luận đầy tiêu cực và mang tính áp đặt, khiến cho đối phương cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Thứ mà cả hai đều nhận được hôm nay chính là sự tổn thương sâu sắc. Trong công việc, những mâu thuẫn có thể nảy sinh trong các mối quan hệ của hai bạn. Bạn tách biệt hơn với đối phương trong những vấn đề nhỏ nhặt.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi ngày mai 12/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho biết, trong công việc, Ma Kết hôm nay nếu phải hợp tác thì nên đề phòng mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Nếu không bạn sẽ gặp nhiều khó khăn đấy nhé. Trong chuyện tình cảm, hai bạn luôn có những mâu thuẫn và xích mích. Cả hai nên tôn trọng suy nghĩ và lối sống của đối phương. Nếu phải đi đến tranh cãi thì hãy cố gắng nhường nhịn nhau để có được tình yêu hạnh phúc hơn.

Ma Kết nên nhường nhịn để tránh tranh cãi xảy ra (Ảnh minh họa)

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Hôm nay, công việc của Bảo Bình có thể bị những hạn chế của mình làm ảnh hưởng. Tử vi hôm nay khuyên bạn không nên thực hiện các công việc quan trọng. Bạn sẽ không đạt được những yêu cầu mà mình muốn, quan hệ với người khác cũng không tốt. Chuyện tình cảm trong ngày hôm nay của bạn cũng không tốt. Bạn có xu hướng u sầu và không hài lòng với cuộc sống nhưng lại im lặng chịu đựng một mình. Điều này vừa khiến cho bạn mệt mỏi vừa khiến người khác thấy khó chịu.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi thứ 7 của Song Ngư cho thấy hôm nay chòm sao này hãy tin tưởng vào năng lực của mình. Bạn cần có sự tự tin để hoàn thành công việc. Nếu tin tưởng mình làm được, chắc chắn bạn sẽ hoàn thành được nhiều hơn thế. Bạn xinh đẹp, hấp dẫn lôi cuốn và có nhiều mối quan hệ tốt đẹp với người khác giới. Hôm nay là một ngày thích hợp để bạn hẹn hò, ngồi bên nhau và kể chuyện cho nhau nghe. Tình yêu của bạn và người ấy sẽ được bồi dưỡng nhiều thêm nhiều đấy nhé.

Những thú vị về 12 cung hoàng đạo

Theo Phương Hoa/SKCĐ