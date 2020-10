Tử vi ngày mai 13/10/2020 của 12 cung hoàng đạo: Nhân Mã đi đâu, làm gì cũng có người giúp đỡ

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Từ vi ngày mai 13/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương sẽ đón nhận một ngày thứ 3 tràn ngập những tin vui trong chuyện tình cảm của mình. Bạn là người làm việc gì cũng luôn hết mình và trong tình yêu cũng vậy, bạn khá cuồng nhiệt và ghét sự hời hợt. Công việc hôm nay của chòm sao này cũng khá suôn sẻ, với những chuyên môn sẵn có và kinh nghiệm của mình, lại thêm đầu óc sáng tạo, nhanh nhạy, chẳng điều gì có thể làm khó được bạn. Hãy cố gắng phát huy tài năng để đạt được thành công như mong muốn nhé.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi thứ 3 của Kim Ngưu cho thấy cung hoàng đạo này đang để cho trí tưởng tượng bay xa, bạn mơ mộng đến một cuộc sống dễ dàng. Thế nhưng đừng để đầu óc xa rời thực tế quá mà lại phải thất vọng với thực tại này, chỉ cần bạn biết trân trọng và hài lòng những gì mình đang có thì những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với bạn. Nếu bạn và người ấy thường xuyên cãi vã vì chuyện nhà cửa bừa bộn, dù nói nhiều mà đối phương vẫn không thay đổi thì bạn hãy thử vẽ một đường biên giới phân đôi, một bên sạch sẽ còn bên kia vẫn là bãi chiến trường, biết đâu cách giải quyết này sẽ mang lại hiệu quả.

Song Tử (21/5 – 21/6)



Theo Theo Tử vi hàng ngày, Song Tử luôn thể hiện ra bên ngoài là một người khá trầm tính, nhưng bên trong lại là một con người rất tham vọng. Tuy nhiên dù tham vọng tới đâu cũng phải xây dựng cho mình một nền móng vững chắc. Trong công việc, bạn không có nền tảng tốt như người khác nhưng cuộc sống của chòm sao này tốt tới đâu là do chính mình quyết định. Có thể bạn không phải trở thành người thông minh nhất hoặc may mắn nhất, nhưng hãy trở thành người tháo vát và làm việc hiệu quả nhất.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Từ vi ngày mai 13/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy chuyện tình cảm không được vui vẻ cho lắm, bạn vì chán nản với mối quan hệ hiện tại mà có ý định tìm kiếm niềm vui bên người mới. Thế nhưng điều này sẽ phá hoại hoàn toàn chuyện tình yêu tốt đẹp của hai người, thay vào đó hãy cố gắng vun vén, bồi dưỡng và tránh xa những chuyện ngoài luồng sai trái kia. Mối quan hệ muốn bền lâu thì bạn nên tỉnh táo. Đối với những người có lối sống tiêu cực thì bạn nên cân nhắc, không cần quá thân quen mà chỉ nên giữ quan hệ bình thường.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Trong công việc, Sư Tử tỏ ra khá bốc đồng trong những lời nói của mình. Có thể là do bạn nóng giận nhất thời chứ bạn không có ý xấu, nhưng nó lại khiến người khác không vui, đặc biệt là với những người không thân thiết. Cung hoàng đạo này có trí tò mò và giỏi khám phá về những sự việc bí ẩn, nhất là về bản chất của con người. Điều này lý giải cho việc vì sao bạn lúc nào cũng muốn tìm về bản chất, nguồn gốc của vấn đề chứ không đánh giá hời hợt bao giờ, nhờ vậy mà mọi người cũng rất tin tưởng ở bạn.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Chuyện tình yêu của Xử Nữ gặp phải sự ngăn cản từ phía gia đình , tình yêu của 2 bạn đang đi vào ngõ cụt. Điều này khiến bạn muốn bỏ cuộc, nhưng hãy bình tĩnh và nghĩ tới lý do mà bạn bắt đầu, sau đó hãy đưa ra quyết định cuối cùng. Tình hình tài chính của Xử Nữ tuần này cũng không ổn cho lắm, bạn thường hay tiêu tiền để thể hiện mình bằng bạn bằng bè. Tuy nhiên chẳng nên khoa trương làm gì vì điều đó chỉ mang lại những cảm xúc nhất thời, còn sau đó lại tốn khá nhiều thời gian và công sức để kiếm lại số tiền hoang phí đó.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Trong công việc, Thiên Bình có cơ hội để khẳng định bản thân nhưng bạn lại tỏ ra khá thờ ơ. Có những lúc bạn rất hăng hái, ăn to nói lớn nhưng lúc cần thì lại tỏ ra e thẹn, bạn cần tự tin lên, đừng sợ sai nếu không bạn sẽ không có cơ hội để khám phá về mình đâu. Nếu có một người nào đó không có sở thích giống bạn nhưng bạn lại cứ muốn người ta làm theo ý mình thì sẽ rất dễ gây ra căng thẳng, chúng ta nên chấp nhận sở thích và cá tính của người kia thì mối quan hệ mới hài hòa hơn. Cũng đừng mong bạn đời của mình sẽ từ bỏ sở thích của họ mà tốt nhất nên cùng nhau thay đổi sao cho phù hợp.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Từ vi ngày mai 13/10/2020 của 12 cung hoàng đạo chỉ ra rằng Bọ Cạp khá bận rộn với công việc của mình và chắc chắn sẽ rất mệt mỏi với các vấn đề phát sinh. Nếu có thể hãy bắt đầu sử dụng các quyền trợ giúp từ đồng nghiệp để giảm bớt khối lượng công việc của mình nhé. Chuyện tình cảm của chòm sao này sẽ cần có thêm thời gian để vun đắp, chăm sóc bởi dường như cuộc sống của bạn hiện tại luôn đặt công việc lên hàng đầu. Chính vì thế mà tình cảm bạn dành cho gia đình và cho người ấy không nhiều. Mối quan hệ khó tránh khỏi sự xa cách nhạt phai theo năm tháng.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi thứ 3 cho thấy Nhân Mã đi đâu làm gì cũng có người giúp đỡ, hỗ trợ nên không phải quá vất vả gì mà vẫn có thể thành công. Tuy nhiên bạn cần tránh xa những khoản nợ không cần thiết, đừng bao giờ tiêu tiền bạc hoặc vay tiền để phục vụ cho những thứ không tạo ra giá trị gì cả. Về phương diện tình cảm, dù hai người có yêu nhau bao lâu đi chăng nữa thì cũng khó tránh được lúc làm tổn thương nhau, cũng nên biết nói lời xin lỗi khi cần. Điều này không chỉ thể hiện sự trân trọng mà còn thể hiện tình cảm chân thành của bạn dành cho đối phương nữa đấy.

Ma Kết (22/12 – 19/1)



Trong công việc, Ma Kết thể hiện được khả năng sáng tạo vô biên của mình và gặt hái được không ít thành công. Bạn đừng ngại bày tỏ quan điểm hay ý tưởng để cải thiện công việc. Người độc thân vì không tìm hiểu kỹ, một phút say nắng mà trở thành người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Có lẽ bạn cần phải có thái độ cứng rắn hơn, dứt khoát hơn với những mối quan hệ ngoài luồng, đừng ngả lòng vào một người đã có chủ mà mang tiếng cả đời, thậm chí bạn còn phải gánh chịu nhiều tổn thương.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)



Công việc của Bảo Bình có chút trở ngại nhưng đừng vì thế mà cuống lên vì nó cũng chẳng giúp bạn được gì. Nếu người khác có đưa ra lời khuyên, góp ý thì hãy biết lắng nghe và giải quyết từng vấn đề một cách cẩn trọng mới hiệu quả. Dù chòm sao này này đã nỗ lực hoàn tất sớm công việc để trở về bên một nửa yêu thương của mình thì người ấy vẫn giận dỗi. Lúc này có giải thích đến mấy thì đối phương lại càng không hiểu, thay vào đó hãy tận dụng từng phú từng giây để ở bên vỗ về, chăm sóc bằng hành động thiết thực.

Song Ngư (19/2 – 20/3)



Tử vi ngày mới của Song Ngư sẽ có những tính toán kĩ càng hơn trong công việc. Khi ngày mới của bạn đang đối diện với những thách thức thì chắc chắn bạn sẽ phải bừng tỉnh sau một thời gian dài có được sự ổn định. Ngày hôm nay có thể là dấu mốc quan trọng bạn cần phải vượt qua để có những kế hoạch dự liệu tốt cho thời gian tới. Đối với chuyện tình cảm, cung hoàng đạo này biết rằng đối phương trao trọn niềm tin cho mình mà không chút nghi ngại. Bạn cũng đã dành nhiều thời gian để vun đắp cho mối quan hệ tình cảm này.

Your browser does not support HTML5 video.

Thú vị về 12 chòm sao

Theo Phương Hoa/SKCĐ