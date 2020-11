Tử vi ngày mai 13/11/2020 của 12 cung hoàng đạo: Nhân Mã áp lực đè nặng khiến bạn chỉ muốn buông bỏ

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 89: Dưới đất hết con mồi, báo gấm leo cây săn chim

Nói về khoản leo cây thì báo gấm có thể nói là đứng đầu trong các loài động vật săn mồi, nó thậm chí trở thành mối đe dọa với cả một số loài chim đang đậu trên những cành cây cao.