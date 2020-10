Tử vi ngày mai 14/10/2020 của 12 cung hoàng đạo: Sư Tử có nhiều niềm vui trong chuyện tiền bạc

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 14/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho biết, Bạch Dương là một người giỏi ngoại giao và hôm nay bạn nên có một cuộc hẹn quan trọng với đối tác của mình nhé. Cuộc gặp mặt lần này sẽ rất có lợi cho việc kinh doanh của bạn trong tương lai đấy. Ở thời điểm hiện tại cung hoàng đạo này chỉ muốn tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân nên bạn chưa muốn yêu đương. Tình duyên không thuận lợi cũng chẳng sao cả, một khi công việc đã ổn định, tiền về đầy túi thì tự khắc mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn thôi.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi thứ 4 của Kim Ngưu cho thấy, hôm nay bạn có nhiều tham vọng, chòm sao này nên tận dụng nguồn năng lượng của mình vào công việc để con đường sự nghiệp được củng cố hơn. Ngoài ra, muốn thành công bạn phải tích lũy thật nhiều kiến thức và kỹ năng cho bản thân. Đừng nghĩ chỉ cần chăm chỉ thôi là đủ. Hãy thôi mơ mộng và lên kế hoạch để nâng cao kiến thứ cho bản thân càng sớm càng tốt đi nhé. Về phương diện tình cảm, hôm nay Kim Ngưu có thể yên tâm vì luôn có hậu phương vững chắc bên cạnh ủng hộ bạn. Tối nay bạn rất có thể sẽ nhận được một món quà bất ngờ từ người đó đấy nhé.

Song Tử (21/5 – 21/6)



Hôm nay Song Tử cảm thấy có chút bất an trong công việc. Bạn gặp phải khá nhiều rắc rối và lời khuyên cho bạn là bạn cần thẳng thắn và quyết đoán hơn. Nếu không trực tiếp giải quyết vấn đề này thì có thể bản thân sẽ đánh mất lòng tin từ cấp trên cũng như đồng nghiệp đấy nhé. Trái ngược với những mảng tối trong tài vận, đường tinh duyên của Song Tử hôm nay sẽ có phần khởi sắc hơn. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng bền chặt, sâu sắc. Đôi bên thường hay tâm sự nên có thể dễ dàng hòa giải mọi hiểu lầm, con đường hạnh phúc phía trước đang rộng mở thênh thang chờ hai bạn đấy.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi ngày mai 14/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy hôm nay Cự Giải có sự nghiệp hanh thông, rộng mở. Sự thành công của bạn còn khiến cho nhiều người phải ghen tỵ và cho rằng đó chẳng qua là bạn gặp may mắn. Đừng để ý đến những lời này, chỉ có mình bạn mới hiểu được bản thân đã phải trải qua những gì, nỗ lực ra sao để có được thành công như hiện tại. Đen tình thì đỏ bạc, đường tình duyên của Cự Giải lại có phần khá mờ mịt. Tình cảm mới đó lại xảy ra xung đột tranh cãi. Các cặp đôi đang yêu sẽ phải gặp nhiều khó khăn trở ngại cho mối quan hệ của mình. Nhưng đừng lo, lửa thử vàng, gian nan thử sức, Cự Giải hãy nỗ lực vun đắp tình cảm của mình mỗi ngày. Sau cùng hai bạn sẽ gắn bó không rời, hạnh phúc mỹ mãn mà thôi.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi hàng ngày cho thấy Sư Tử hôm nay có nhiều niềm vui trong chuyện tiền bạc. Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhưng việc này cũng đồng nghĩa với việc Sư Tử sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ hơn và cần phải nỗ lực thêm nữa. Trọng trách gánh trên vai ngày càng nhiều, vì thế bạn cần hết sức thận trọng, chớ nên hành xử vôi vàng. Chuyện tỉnh yêu của Sư tử ngày thứ 4 này có phần chưa được như ý. Người độc thân dễ rơi vào cảnh lắm mối tối nằm không. Người đang yêu thì dễ phát sinh những hiểu lầm trong tình cảm.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)



Thứ 4 của Xử Nữ cho thấy hôm nay cung hoàng đạo này sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện, có thể phá hỏng hết mọi kế hoạch mà bạn đã dự định từ trước. Công việc không thuận lợi, đồng nghiệp thì nảy sinh nhiều mâu thuẫn, bất đồng. Hôm nay Xử Nữ làm gì cũng phải thật cẩn thận, tránh thị phi nhé. Trong tình yêu , Xử Nữ muốn mang đến cho đối phương nhiều điều bất ngờ nhưng mọi chuyện lại không diễn ra theo ý của bạn khiến cung hoàng đạo này dễ cáu giận và nói những lời làm tổn thương nửa kia, khiến mọi chuyện ngày càng tệ hơn.



Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Tử vi ngày mai 14/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Thiên Bình khó giữ được bình tĩnh, hôm nay bạn liên tục xảy ra những tranh cãi với đồng nghiệp và cấp trên. Tài vận cũng không mấy khả quan, tiền tài dễ không cánh mà bay, cần chi tiêu tiết kiệm trong thời gian này. Vận khí không tốt, Bình Nhi cần quan tâm hơn đến Sức Khỏe của mình nhé. Nếu phát hiện có những dấu hiệu bất thường, hãy nhanh chóng đến gặp bác sĩ để được điều trị kịp thời.

Bọ Cạp (23/10 – 21/11)



Bọ Cạp hôm nay sẽ gặp phải một vài rắc rối trong công việc nhưng không quá nghiêm trọng nên bạn không cần lo lắng. Cung hoàng đạo này sẽ sớm vượt qua được thôi. Nhiệm vụ càng khó thì bạn sẽ càng có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Điều bạn cần làm đó là hay thận trọng tỷ mỉ trong từng công việc, không nên nóng vội. Đối với chuyện tình cảm, vận đào hoa nở rộ khiến những người độc thân sớm tìm được một nửa ưng ý. Cơ hội chỉ đến một lần thôi, vì thế nếu nó rơi vào tay bạn thì phải nhanh chóng nắm bắt nhé. Nếu đã có thiện cảm với người ta thì bạn nên chủ động làm quen chứ đừng ngại ngùng. Sự chân thành sẽ tạo được ấn tượng tốt với đối phương đấy nhé.



Nhân Mã (22/11 – 21/12)



Một vài chuyện chẳng mấy hay ho trong quá khứ của Nhân Mã bị đào lại, bạn thấy có chút không vui. Việc cứ phải giữ sự khó chịu trong lòng khiến bản thân bạn bị phân tâm, không tập trung được cho công việc. Lời khuyên là Nhân Mã nên tránh đưa ra những hành động thiếu sự cân nhắc, làm đến đâu chắc đến đó. Bù lại chuyện tình cảm lại khiến Nhân Mã vui vẻ hơn. Mối quan hệ giữa bạn và gia đình , bạn bè hay người yêu đều tốt cả. Cung hoàng đạo này có chỗ dựa tinh thần vững chắc, được mọi người xung quanh yêu quý và giúp đỡ nên sóng to gió lớn nào cũng sẽ vượt qua.

Một vài chuyện chẳng mấy hay ho trong quá khứ của Nhân Mã bị đào lại, bạn thấy có chút không vui. Việc cứ phải giữ sự khó chịu trong lòng khiến bản thân bạn bị phân tâm, không tập trung được cho công việc. Lời khuyên là Nhân Mã nên tránh đưa ra những hành động thiếu sự cân nhắc, làm đến đâu chắc đến đó. Bù lại chuyện tình cảm lại khiến Nhân Mã vui vẻ hơn. Mối quan hệ giữa bạn và gia đình , bạn bè hay người yêu đều tốt cả. Cung hoàng đạo này có chỗ dựa tinh thần vững chắc, được mọi người xung quanh yêu quý và giúp đỡ nên sóng to gió lớn nào cũng sẽ vượt qua.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi ngày mai 14/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy đường tài lộc của Ma Kết hôm nay tương đối ổn định. Cung hoàng đạo này có nhiều cơ hội để kiếm tiền, thu nhập khả quan. Vì thế Ma Kết cần chăm chỉ hơn, tập trung toàn bộ sức lực vào công việc và đừng quan tâm đến chuyện thiên hạ. Thứ 4 này là một ngày tươi sáng trong đường tình duyên của Ma Kết. Mọi khúc mắc, mâu thuẫn của hai bạn được giải quyết êm đẹp. Mối quan hệ giữa chòm sao này với gia đình cũng rất gắn bó, đoàn kết.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bảo Bình khá rụt rè trong chuyện tình cảm vì cảm thấy bản thân cần được bảo vệ. Bạn sợ bị tổn thương nên vạch sẵn ranh giới với đối phương mà quên mất rằng một khi trái tim đã rung động thì khoảng cách này chẳng có ý nghĩa gì hết. Cung hoàng đạo này làm việc chăm chỉ, tận tụy nhưng luôn thận trọng với những cách làm việc mới. Bạn tỏ ra không hứng thú với những thay đổi, đôi khi than vãn, hay đổ lỗi cho hoàn cảnh khiến cấp trên đánh giá không cao. Hãy thả lỏng tâm trí của mình hơn, như vậy mới có được sự linh hoạt và hiệu quả.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư không thể hành xử tùy hứng trong tình cảm vì nó sẽ làm bạn bị tổn thương. Tình yêu cần sự thấu hiểu và chia sẻ từ cả hai phía, không nên hành động bốc đồng vì có thể khiến mối quan hệ sứt mẻ. Bạn khá cố chấp với những điều mình cho là đúng và nó có thể khiến chòm sao này bị tách ra khỏi những người khác. Người ấy cũng cảm thấy ngột ngạt khi cứ phải chiều theo ý của bạn, tình cảm hai người cũng vì thế mà bị ảnh hưởng.

12 cung hoàng đạo

Theo Phương Hoa/SKCĐ