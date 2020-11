Tử vi ngày mai 14/11/2020 của 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương đang trong thời kỳ yêu đương mãnh liệt

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Lấy xong phát hiện đồ cồng kềnh không chở đi được, tên trộm vác đồ quẳng lại trả gia chủ

Phát hiện thấy gia chủ đi vắng, thanh niên trèo tường vào trộm 2 bó quế nhưng sau đó vì đi xe máy lại không có dây buộc nên không thể chở cả 2, tên trộm liền bê lại một bao quẳng lại trả gia chủ.