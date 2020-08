Tử vi ngày mai 14/8/2020 của 12 cung hoàng đạo: Nhân Mã 'cái tôi' quá cao khiến đôi lứa dễ cãi vã

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 14/8/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương là người có suy nghĩ thấu đáo và thông mình, nhờ bậy mà bạn làm việc gì cũng khiến người khác cảm thấy an tâm. Người độc thân hôm nay sẽ có một chuyện tình yêu vô cùng hạnh phúc và dễ chịu. Vì là ngày cuối tuần nên bạn hãy cố gắng giải quyết hết mọi công việc của mình để được thư giãn nghỉ ngơi một cách trọn vẹn nhất.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi thứ 6 của Kim Ngưu trở nên sâu sắc, chín chắn hơn trong tình cảm. Mặc dù đôi lúc bạn cảm thấy khó chịu vì nửa kia đang kiểm soát và áp đặt nhưng vì muốn mọi chuyện yên ổn nên bạn cho qua hết. Nếu có gặp khó khăn trong công việc thì bạn hãy nhờ đến sự giúp đỡ của những người xung quanh nhé, thái độ ham học hỏi sẽ giúp bạn dành được nhiều thiện cảm hơn và có thể tiến xa hơn trong công việc nhé.

Kim Ngưu ham học hỏi sẽ giúp bạn tiến xa hơn trong công việc

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi ngày mới cho thấy Song Tử dễ bị kích động và đưa ra những quyết định khá bốc đồng. Đây là một nguyên nhân khiến cho chuyện tiền bạc của bạn một đi không trở lại. Về phương diện công việc nếu bạn biết tận dụng sự nhạy bén và trí thông minh của mình thì bạn sẽ gặp được rất nhiều thuận lợi trong công việc. Thế nhưng cung hoàng đạo này vẫn chưa gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Cự Giải hôm nay đang thiếu đi sự tập trung trong công việc, có lẽ bạn đang quá sa đà vào việc thư giãn, giải trí mà quên mất đi nhiệm vụ của mình. Đừng vội hài lòng với những gì mình đang có mà bạn hãy cố gắng nhiều hơn nữa nhé. Tài chính hiện đang bị thâm hụt bởi tính sĩ diễn của mình, bạn đang vung tiền quá trán mà không có sự kiểm soát đấy nhé. Vì muốn yêu và được yêu nên cung hoàng đạo này sẵn sàng làm mọi thứ cho người mình yêu, nhưng đôi khi bạn cần phải biết kiềm chế lại.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Sư Tử đối diện với những khó khăn trong công việc và không một ai bên cạnh bạn lúc này cả. Do vậy bạn sẽ cần chủ động hơn trong công việc và chắc chắn sẽ phải chống chọi với mọi thứ dù chỉ một mình. Có thể tiến độ chưa đạt được, nhưng sự cố gắng của bạn sẽ nhận được những lời đánh giá tốt. Về phương diện tình cảm hôm nay bạn nên có hành động khiến người ấy vui vẻ. Sự quan tâm sẽ giúp cải thiện đáng kể mối quan hệ này. Chòm sao này còn độc thân cũng có được cơ hội tốt để có thể tìm kiếm được người phù hợp, hãy quan tâm tới hình ảnh của mình một chút nhé.

Sử Tử đối mặt với khó khăn trong cuộc sống một mình mà không có ai bên cạnh

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi 12 cung hoàng đạo cho thấy Xử Nữ muốn làm quen với nhiều người, mở rộng mối quan hệ của mình. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là gặp ai bạn cũng làm thân vì có nhiều mối quan hệ thực sự là không cần thiết. Có những việc bạn không muốn nói vì cho rằng chẳng có gì đáng để nói cả, nhưng hãy cứ thẳng thắn bởi không ai thích sự giả dối. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm thì càng phải rõ ràng. Hãy trò chuyện trực tiếp với đối phương chứ đừng tự mình duy diễn linh tinh nhé.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Công việc của Thiên Bình hiện đang có những dấu hiệu chuyển biến tích cực sau chuỗi ngày dài căng thẳng mệt mỏi. Bạn thể hiện được tài năng của mình bằng những ý tưởng độc đáo và sáng tạo, khiến nhiều người cảm thấy hài lòng. Song chòm sao này có vẻ quá đỗi nhạy cảm khi bạn liên tục tranh cãi với người yêu chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt nhất. Có lẽ bạn đang để những cảm xúc nhất thời điều khiển mình, đẩy hai người ra xa nhau hơn và để sự khắt khe bóp nghẹt tình yêu của mình.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Bọ Cạp có những quyết định khá đúng đắn trong công việc, vừa phát huy được khả năng của mình mà vẫn đảm bảo được tiến độ làm việc. Không những thế bạn còn biết Cách làm cho người khác cảm thấy thoải mái khi làm việc với mình. Trong chuyện tình cảm, chòm sao thể hiện sự nhiệt tình thái quá khiến người ấy cảm thấy hơi ngột ngạt. Vẫn biết là bạn muốn thể hiện tình cảm và chăm sóc người yêu từng ly từng tý nhưng cái gì quá thì cũng không tốt, hãy cho họ chút không gian riêng nhé.

Bọ Cạp đưa ra những quyết định đúng đắn trong công việc

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi ngày mai của 12 cung hoàng đạo chỉ ra rằng Nhân Mã tiếp tục theo đuổi đam mê công việc của mình dù đó là việc gì đi chăng nữa. Sự kiên trì chính là yếu tố giúp bạn thành công. Bên cạnh đó bạn đừng có tỏ ra chủ quan và lười biếng nhé. Chuyện tình cảm không được vui vẻ cho lắm, dường như bạn và người ấy không còn mặn nồng như xưa nên bạn thấy bất an, vừa muốn buông tay vừa muốn níu giữ. Thế nhưng, cái tôi của bạn đang quá cao, bởi cả hai đi được đến ngày hôm nay là đã trải qua rất nhiều khó khăn và nỗ lực rồi, đừng có động chút mệt mỏi mà vội vàng nói lời buông tay nhé.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi ngày mới 12 chòm sao cho biết Ma Kết sẽ có một ngày làm việc thuận lợi, suôn sẻ. Bạn là người sáng tạo, có cái nhìn nhanh nhạy, sắc bén nên đóng góp nhiều ý tưởng sáng tạo cho tập thể. Nhờ thế mà bạn được cấp trên giao nhiều trọng trách quan trọng. Chuyện tình cảm có thể gặp vài rắc rối nhỏ, cung hoàng đạo trở nên quyến rũ và quá nổi bật trong mắt mọi người nên cực kỳ thu hút đối với người khác giới. Điều này khiến cho nửa kia của bạn cảm thấy bất an và họ có thể sẽ nổi cơn ghen vô cùng thịnh nộ đấy. Hãy biết cách tiết chế lại để người ấy cảm thấy an tâm hơn nhé.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bảo Bình có thể phải bỏ ra nhiều công sức để bắt đầu lại một công việc mới, một cuộc sống mới. Việt thiết lập lại trật tự cuộc sống sẽ giúp bạn có được những cơ hội khác thú vị hơn. Điều bạn cần làm trước tiên đó là có thái độ bình tĩnh trước mọi vấn đề. Câu chuyện tình cảm của Bảo Bình trong tử vi ngày mới này đó là một mối quan hệ tốt hơn. Chuyện hẹn hò của người độc thân cũng khá tốt đẹp, những người yêu đương sẽ ngày càng thấu hiểu và trân trọng nhau hơn.

Chuyện yêu đương của Bảo Bình khá suôn sẻ

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư gặp may mắn trong công việc, vì thế hãy tự tin thực hiện những gì mà bạn đã lên kế hoạch từ trước đó. Ngoài ra, bạn cần xây dựng mối quan hệ của mình dựa trên niềm tin, chân thành và đừng tham gia vào những câu chuyện bao đồng. Chuyện tình cảm cũng khá hài hòa, nhân duyên tốt đẹp. Người đang yêu sẽ hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình , bạn bè. Những người còn độc thân rất tích cực làm quen, kết giao với nhiều người khác giới. Về phương diện tài chính đang có một chút báo động khi bạn đang tiêu quá nhiều tiền. Số tiền này đều nằm ngoài kế hoạch thu chi của bạn.

