Tử vi ngày mai 14/9/2020 của 12 cung hoàng đạo: Nhân Mã nên quan tâm hơn đến sức khỏe của mình

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 14/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy mặc dù công việc bận rộn nhưng Bạch Dương cũng nên chú ý tới Sức Khỏe của mình hơn, dạo gần đây bạn đang làm quá sức thì phải. Tuy sự nghiệp quan trọng nhưng cũng đừng bỏ bê bản thân, bạn nên nghỉ ngơi, thư giãn thì cơ thể mới hồi phục lại để mà có sức tiếp tục chiến đấu nữa chứ. Trong chuyện tình cảm, chòm sao này trở nên nổi bật, cuốn hút, khiến người khác giới không thể rời mắt. Có lẽ nhân duyên đã đến với Bạch Dương rồi đấy, có nhiều người muốn làm quen và kết bạn với bạn. Biết đâu bạn lại có thể tìm thấy nửa kia phù hợp với mình trong lần này thì sao. Hãy tận dụng cơ hội tốt đẹp này nhé.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)



Tử vi thứ 2 này cho thấy trong công việc, Kim Ngưu là một người tự tin, năng động, có nhiều ý tưởng mới mẻ và sẵn sàng dấn thân vào khó khăn để hoàn thành mục tiêu. Bạn tạm thời quên đi những nhu cầu cơ bản của bản thân để hoàn thành tốt công việc, nhờ đó mà trong công việc gạt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Hôm nay, chuyện tình cảm của Kim Ngưu lại không mấy suôn sẻ, cuộc tình tan vỡ nhưng bạn lại bình thản hơn bao giờ hết, chẳng ai biết trong lòng bạn đang nghĩ gì, lúc này bạn chỉ muốn ở một mình, không muốn bị làm phiền hay làm bất cứ thứ gì.

Song Tử (21/5 – 21/6)



Tử vi ngày mai cho thấy Song Tử có tinh thần tập trung cao độ, bạn tin vào khả năng và trực giác của mình, đồng thời cũng sẵn sàng tiếp thu những ý kiến của mọi người xung quanh. Nhờ vậy mà hiệu suất làm việc nâng cao, biết nhìn xa trông rộng, công việc thuận lợi, suôn sẻ và tài chính cũng được cải thiện đáng kể. Trong chuyện tình cảm, Song Tử nên lắng nghe con tim mình nhiều hơn, nếu bạn mang quá nhiều lý trí vào sẽ làm mất hết cảm xúc. Bạn cần sống bản năng hơn một chút mới tận hưởng được sự lãng mạn, ngọt ngào của tình yêu, nửa kia cũng sẽ hài lòng nếu bạn hiểu được điều đó.

Cự Giải (22/6 – 22/7)



Tử vi ngày mai 14/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy trong công việc, hôm nay Cự Giải nhận được sự giúp đỡ từ người thân trong gia đình , nó có thể là về tài chính hoặc về tinh thần. Tuy nhiên điều đó có thể khiến bạn trở nên ỉ lại và phụ thuộc vào người khác nhiều hơn là tự mình cố gắng. Bạn theo chủ nghĩa lý tưởng muốn cái gì cũng phải rực rỡ, lung linh, khi không được như mong đợi là bạn thất vọng ra mặt. Việc này khiến người khác cho rằng bạn thiếu thân thiện. Hãy tỏ rõ thiện chí của mình vì chúng sẽ mang lại cho bạn những động lực để theo đuổi đam mê của mình.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tuần mới này, Sư Tử có nhiều cảm xúc trong lòng nhưng khó được giải tỏa nên bạn cảm thấy rất mệt mỏi và khó chịu. Những bực bội này được thể hiện ra mặt nên không ai dám tiến lại gần bạn, thậm chí bạn trở nên nhạy cảm tiêu cực hơn thường ngày. Trong chuyện tình cảm, cung hoàng đạo này muốn có một người để yêu thương, nhớ nhung nhưng lại sợ mình sẽ bị tổn thương nên chẳng dám mở lòng. Nếu cứ giữ mãi tâm lý bất ổn như vậy thì dù có gặp được người mình ưng ý thì cũng chẳng dám tiến tới với người ta. Hãy nghĩ đến những điều vui vẻ và lạc quan phía trước, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Thứ 2 đầu tuần, Xử Nữ có cơ hội thể hiện những phẩm chất tuyệt vời của mình và giành được nhiều thắng lợi trong công việc. Bạn là người bình tĩnh, thận trọng và giao tiếp tốt nên công việc thuận lợi, cơ hội thăng tiến cũng rõ ràng. Dù có khó khăn, thử thách nhưng cũng dễ dàng vượt qua. Trong chuyện tình cảm, chòm sao này luôn muốn cân bằng mọi thứ. Chỉ khi bạn dứt khoát quên được chuyện quá khứ thì mới có được hạnh phúc và bình yên, còn nếu vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ nhập nhằng như hiện tại thì cuối cùng chính bạn mới là người đau khổ đấy nhé.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)



Tử vi ngày mai 14/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy công việc của Thiên Bình trong ngày đầu tuần này khá bận rộn. Có nhiều thứ phát sinh ngoài dự tính nhưng may mắn là bạn vẫn hoàn thành đúng mục tiêu của mình nhờ có sự giúp đỡ của đồng nghiệp. Đối với chuyện tình yêu, bạn trở nên nhạy cảm và đa nghi. Cung hoàng đạo này là người thích để ý tiểu tiết, vạch lá tìm sâu từ những hành động, cử chỉ của những người xung quanh. Nhìn chung không có gì có thể lọt qua con mắt tinh tường của bạn, do vậy muốn lừa gạt hoặc buông lời nói dối trước mặt Thiên Bình là điều hoàn toàn không thể.

Thiên Yết (23/10 – 21/11)

Tử vi thứ 2 cho thấy trong công việc, nếu muốn mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn thì Thiên Yết phải đổi mới tư duy, học hỏi thêm nhiều kiến thức, kỹ năng mới. Đó chính là hành trang giúp bạn phát triển tốt hơn trong tương lai. Thiên Yết bắt đầu ngày đầu tuần với một mối quan hệ mới trong cuộc sống của mình. Có vẻ như bước đầu tiến triển khá thuận lợi, bạn và người ấy đến với nhau bằng sự rung động và chân thành nên có thể dễ dàng chìm đắm vào những cảm xúc thăng hoa ngọt ngào trong tình yêu. Nhìn chung Thiên Yết tuần này khá là vui vẻ hạnh phúc.

Nhân Mã (22/11– 21/12)



Tử vi hàng ngày cho thấy trong công việc, Nhân Mã có khả năng lãnh đạo tuyệt vời, bạn biết cách dẫn dắt người khác bằng năng lực và phẩm chất của mình. Mọi người cũng được truyền nguồn năng lượng tích cực từ sự hăng say, chăm chỉ của bạn. Sự cảm thông và biết lắng nghe của bạn đã chiếm được cảm tình của mọi người. Chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay cũng khá mãn nguyện, cả hai vui vẻ và hạnh phúc, trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Bên cạnh đó, bạn cũng nên nghỉ ngơi, quan tâm hơn đến vấn đề sức khỏe của mình nếu không muốn mất đi một nguồn năng lượng lớn.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi ngày mai 14/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Ma Kết trong công việc là một chòm sao khéo léo, bạn biết cách giao tiếp với người khác. Điều này đã giúp chòm sao này ký được nhiều hợp đồng lớn, hợp tác thuận lợi, mọi việc đều tiến hành theo đúng dự kiến. Nhờ vậy mà bạn được đồng nghiệp ngưỡng mộ, cấp trên tin tưởng giao cho nhiều trọng trách mới. Tài chính cũng khá tốt nhưng vì bạn lại không biết cách giữ tiền nên kiếm được bao nhiêu lại tiêu bấy nhiêu, chủ yếu là cho nhu cầu vui chơi của mình. Suy nghĩ của bạn là hưởng thụ những gì mình làm ra nên chẳng thể giữ được đồng nào.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Trong công việc, Bảo Bình ngày càng trở chín chắn và trầm lặng hơn, bất cứ ai tiếp xúc với bạn cũng đều cảm nhận rõ được tính cách này. Nhờ sự chắc chắn đó, bạn trở thành người vực dậy tinh thần cho mọi người, khích lệ khi họ gặp khó khăn. Bất cứ nhiệm vụ nào giao cho bạn cũng đều yên tâm là sẽ đạt kết quả tốt. Đôi khi bạn cố chấp quá mà không chịu tiếp thu những điều mới mẻ. Việc lắng nghe mọi người là một phần quan trọng giúp công việc của bạn tiến triển thuận lợi hơn. Những gì bạn biết đôi khi chỉ là những điều bé nhỏ mà thôi.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Trong công việc, Song Ngư không ngại khó, ngại khổ, luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thế nhưng khi phải làm việc nhóm, bạn lại tỏ ra không chịu hợp tác, vì thế mà làm ảnh hưởng đến cả tập thể. Nếu không thay đổi thì bạn sẽ rất dễ bị cô lập trong đám đông đấy. Chuyện tình yêu của cung hoàng đạo này vẫn trong vòng luẩn quẩn không rõ ràng, những mối quan hệ khó gọi thành tên. Mặc dù tình cảm bạn dành cho người ấy khá sâu đậm và bạn muốn được bày tỏ nỗi lòng của mình, nhưng bạn sợ bị đối phương từ chối nên cứ cố gắng trốn tránh, mọi chuyện vẫn là một mớ hồ đồ chẳng rõ ngày kết thúc.

Những thú vị về 12 cung hoàng đạo

Theo Phương Hoa/SKCĐ