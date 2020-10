Tử vi ngày mai 15/10/2020 của 12 cung hoàng đạo: Bọ Cạp nên kết nối với những người xung quanh

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 15/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương nổi tiếng là một người vừa nhiệt tình lại hoạt bát. Mọi người chắc chắn sẽ rất ấn tượng với những thành tích mà bạn đạt được. Tình hình tài chính có chuyển biên tốt. Một phần do bạn rất chăm chỉ làm việc, phần khác là do bạn chi tiêu khá tiết kiệm. Nếu bây giờ bạn đã dành được một khoản kha khá rồi thì đây là thời điểm thích hợp để bạn lập kế hoạch du lịch đấy nhé.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi thứ 5 cho thấy Kim Ngưu nếu có tham vọng nhưng hãy kiềm chế bớt và biết hài lòng với những gì mình có. Chớ nên tạo cho bản thân quá nhiều áp lực sẽ khó giữ được sự tỉnh táo và sáng suốt. Kim Ngưu kiếm được nhiều tiền nhưng việc quản lý sao để luôn giữ được nguồn tài chính đó mới là điều quan trọng. Vì thế hãy chi tiêu hợp lý thôi, hãy mua những thứ mình cần, đừng mua những thứ mình muốn. Bên cạnh đó nếu có cơ hội tốt thì nên đầu tư để tiền đẻ ra riền nhé.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi hàng ngày cho thấy tài chính của Song Tử khá dồi dào, đặc biệt là với những người kinh doanh . Tuy nhiên khi có nhiều tiền cũng đừng nên chủ quan, hãy có kế hoạch quản lý tiền bạc một cách hợp lý để tránh lãng phí. Chuyện tình cảm của cung hoàng đạo này khá êm đẹp, đây là cơ hội tốt cho những ai còn độc thân muốn tỏ tình với người thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Hãy thử mời đối phương đến một không gian lãng mạn để người ấy cảm thấy thoải mái và dễ dàng chia sẻ cảm xúc với bạn.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi ngày mai 15/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Cự Giải đang cảm thấy nỗi cô đơn dần chiếm tâm trí mình. Nếu bạn không học cách chia sẻ, sống cởi mở hơn thì rất khó hòa nhập, thân thiết với mọi người. Nếu bạn không nói ra những suy nghĩ của mình thì chẳng ai có thể hiểu và thông cảm cho bạn được. Ngược lại, công việc hôm nay của những chú cua khá suôn sẻ, nhưng bạn phải nhanh nhẹn lên nếu không sẽ đánh mất cơ hội. Thay vì mải mê phân tích được mất, hãy hành động ngay, tin vào bản thân và làm những gì bạn cảm thấy đúng đắn. Chần chừ do dự chỉ khiến cung hoàng đạo này tự cản đường mình.

Sư Tử (23/7 – 22/8)



Tử vi thứ 5 cho thấy hôm nay Sư Tử nhận được rất nhiều sự yêu mến, ủng hộ từ những người xung quanh. Bạn là một người vui vẻ, tính tình thoải mái nên được mọi người tin tưởng, giao cho những trọng trách quan trọng, hãy cố gắng đừng để họ thất vọng nhé. Để hâm nóng chuyện tình cảm của mình, bạn hãy thử tạo một cuộc hẹn bất ngờ nhé. Có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi để cùng người ấy đi ăn, đi dạo hoặc đơn giản là ngồi cafe cùng nhau, chắn chắn đối phương sẽ hạnh phúc lắm đấy.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)



Hôm nay Xử Nữ nên tỉnh táo, đừng tự làm tổn thương chính mình nữa. Người ấy chưa chắc đã có tình cảm thực sự với bạn đâu. Đừng tự ảo tưởng nữa. Trong vài trường hợp bạn cũng nên học cách buông xuôi để cảm thấy nhẹ lòng hơn. Công việc của bạn không được thuận lợi cho lắm, một phần là do bạn đánh giá thấp khả năng của mình, không dám đứng ra nhận trọng trách để lỡ cơ hội thể hiện năng lực của bản thân. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể làm được nếu có đủ quyết tâm và sự tự tin cần thiết.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)



Tử vi ngày mai 15/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy sự ấm áp và chân thành của Thiên Bình đã tạo được nhiều thiện cảm với mọi người xung quanh. Bạn đam mê nghệ thuật, âm nhạc và vì thế nếu theo đuổi lĩnh vực này thì sự nghiệp sẽ rất thuận lợi. Bạn giỏi kiếm tiền nhưng lại không giỏi giữ tiền, nghĩa là dù bạn có thu nhập cao nhưng không đồng nghĩa là bạn giàu có mà quan trọng là trong tài khoản tiết kiệm có bao nhiêu. Có người kiếm được ít hơn bạn nhưng họ lại giữ được nhiều, còn bạn thì không.

Bọ Cạp (23/10 – 21/11)



Tử vi thứ 5 cho thấy Bọ Cạp nên học cách kết nối với những người xung quanh, đừng nghĩ rằng chỉ cần bản thân làm tốt thì cũng sẽ có được thành quả tốt đẹp. Có lẽ bạn chưa biết sức mạnh của tập thể là vô cùng to lớn. Chòm sao này khó có được tình yêu như ý muốn vì bạn khá cố chấp và không chịu thay đổi bản thân. Bạn không cố gắng để hiểu người ấy, và cũng không cho họ có cơ hội để hiểu bạn. Mối quan hệ giữa hai người cũng từ đó mà căng thẳng và dần xa cách. Nếu tình trạng nãy diễn ra quá lâu thì chuyện đổ vỡ là điều rất dễ xảy ra.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)



Nhân Mã bắt đầu ngày mới với một cái đầu lạnh. Bạn hoàn thành mọi việc một cách xuất sắc mà không cần ai phải nhắc nhở. Với bản tính thích học hỏi của mình, cung hoàng đạo này dành thời gian tìm hiểu và nghiên cứu những điều mới lạ, giúp tăng kinh nghiệm và sự sáng tạo cho bản thân. Hãy luôn vui vẻ và lạc quan khi phải đối diện với bất cứ khó khăn nào trông cuộc sống, bởi tâm thế quyết định khá nhiều đến tương lai của bạn. Khi bạn bi quan, cuộc đời sẽ là những hố sâu không thể lấp đầy, còn lúc bạn lạc quan chính là lúc cuộc sống sẽ là một vườn hoa tỏa hương thơm ngát.

Ma Kết (22/12 – 19/1)



Tử vi ngày mai 15/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy hôm nay Ma Kết biết đâu là thứ tốt nhất cho bản thân và cố gắng để đạt được điều ấy. Tuy nhiên, bạn cần thành thật với bản thân mình, đừng che giấu cảm xúc của mình mãi thế. Công việc của Ma Kết thứ 5 này không ổn chút nào đâu. Bạn đang lo lắng, thấp thỏm không yên vì những chuyện có thể xảy ra nhưng bản thân lại không biết phải làm cách nào để hóa giải chúng. Không có con đường thành công nào dễ dàng đi cả, luôn có những khó khăn để thử thách sự nỗ lực của mỗi người.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi hàng ngày cho thấy Bảo Bình thu hút người khác bằng nhiệt huyết và tài năng của mình. Nhưng đừng vì thế mà tự mãn bởi nhiều người đang coi bạn là tấm gương để noi theo. Hãy trở thành một người đồng nghiệp mẫu mực không phụ lòng tin của mọi người nhé. Trong công việc, để giữ cho đầu óc sáng suốt bạn đừng suy nghĩ nhiều quá. Hãy cố gắng đơn giản hóa mọi vấn đề để nâng cao năng suất cho mình nhé. Bên cạnh đó, việc sắp xếp lịch trình cũng sẽ giúp bạn chủ động hơn trong công việc và các mối quan hệ xã hội

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi thứ 5 cho thấy hôm nay Song Ngư phải chấp nhận những rủi ro trong công việc. Bạn cần phải quyết tâm hơn nữa, chịu khó chịu khổ thì mới có thể đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra. Trong chuyện tình yêu, bạn co xu hướng nhường nhịn, hi sinh vì nửa kia, nhưng người ấy thì vô tâm, cứ một mực làm theo ý thích của mình. Chính những điều này sẽ giết chết tình cảm hai người. Bạn cũng cần nhìn lại mối quan hệ này. Nếu nó làm bạn tốt lên thì hãy tiếp tục, còn nếu nó chỉ khiến bạn chìm đắm trong đau khổ thì nên buông tay sớm đi.

12 cung hoàng đạo

Theo Phương Hoa/SKCĐ