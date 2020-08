Tử vi ngày mai 15/8/2020 của 12 cung hoàng đạo: Hổ Cáp sẽ được trải nghiệm những điều mới mẻ

BẠCH DƯƠNG (21/3-19/4)

Công việc: Nhờ sự sáng tạo của mình mà Bạch Dương dễ dàng có thể giải quyết được công việc một cách dễ dàng theo cách của bạn. Nếu bạn làm trong lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật thì chắc chắn bạn sẽ có được những bước tiến đáng kể đấy nhé. Bạch Dương hãy cân nhắc về vấn đề này nhé.



Tiền bạc: Thu nhập của Bạch Dương trong ngày cuối tuần này tuy không quá dư dả nhưng cũng đủ để bạn thoải mái chi tiêu mà không phải lo nghĩ quá nhiều. Công việc thuận lợi thì sớm muộn gì tiền bạc cũng sẽ về đầy túi thôi mà.

KIM NGƯU (20/4-20/5)

Công việc: Những cố gắng trong suốt thời gian qua của bạn cuối cùng cũng được công nhận rồi. Mọi người đều nể phục sự kiên nhẫn và tài năng của bạn đấy nhé. Không hổ là một trong những chòm sao đáng tin nhất hệ hoàng đạo.

Kim Ngữu hãy nỗ lực làm việc nhiều hơn nữa nhé, thành công sẽ sớm tìm đến bạn thôi

Tình cảm: Mối quan hệ giữa bạn và người ấy khá ổn, hai bạn hòa hợp và nhường nhịn nhau. Dù không có quá nhiều điểm tương đồng nhưng tình yêu thương và sự chia sẻ lắng nghe mà cả hai dành cho nhau chính là bí kíp để gìn giữ hạnh phúc.

SONG TỬ (21/5-21/6)

Công việc: Bản thân Song Tử là một chòm sao thông minh và nhanh nhẹn. Tử Nhi biết cách khiến cho mọi việc trở nên dễ dàng và trơn tru hơn. Đó là điều không phải ai cũng làm được, vì vậy hãy luôn tự tin vào chính bản thân mình nhé.



Tình cảm: Là một chòm sao hấp dẫn, bạn sẽ chẳng cần phải quá ngạc nhiên khi có quá nhiều vệ tinh vây quanh. Nhiều cơ hội tìm kiếm nửa kia nên bạn hãy cứ từ từ để chọn nhé. Hãy mở lòng để đón nhận tình cảm của người làm cho trái tim bạn rung động nhé.

CỰ GIẢI (22/6-22/7)

Tình cảm: Những lời nói dù vô tình hay cố ý của đối phương cũng có thể khiến cho trái tim của Cự Giải cảm thấy đau đớn, tổn thương. Lúc này những chú cua thực sự cần một người luôn ở bên cạnh, dành cho bạn tình yêu thương, sự chăm sóc ân cần và nắm tay bạn đi qua những khó khăn.



Công việc: Một vài rắc rối trong công việc cũng chẳng thể làm khó được chòm sao này. Nhiều người thích làm việc với bạn vì họ không cần phải lo lắng gì. Mọi khó khăn đều có bạn giải quyết hết rồi, bởi bạn luôn dễ dàng tìm ra được những giải pháp để khắc phục một cách nhanh nhất.

SƯ TỬ (23/7-22/8)





Tình cảm: Chẳng còn giữ được sự mạnh mẽ thường nhật, Công việc: Những sự việc phát sinh bất ngờ trong công việc là điều không ai đoán trước nên bạn cần phải thật bình tĩnh, chớ nóng giận. Hãy bình tâm lại và xử lý mọi thứ theo cách mà bạn vẫn thường làm, mọi việc không quá phức tạp đâu và bạn sẽ nhanh chóng kiểm soát được thôi.Tình cảm: Chẳng còn giữ được sự mạnh mẽ thường nhật, cung hoàng đạo này đang trở nên nhạy cảm và dễ xúc động trong ngày hôm nay. Chỉ cần sự lạnh lùng hay một lời nói cử chỉ vô tình của người ấy cũng khiến cho tâm trạng bạn trở nên buồn bã cả ngày.

XỬ NỮ (23/8-22/9)

Công việc: Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ thuận lợi nên Xử Nữ không phải quá lo lắng nhiều nữa. Sau khi đã hoàn thành mọi việc theo đúng tiến độ, cung hoàng đạo tốt bụng này còn dành thời gian để giúp đỡ mọi người xung quanh giải quyết những vướng mắc mà họ gặp phải.



Tình cảm: Đã lâu rồi bạn và người ấy mới có với nhau những khoảng khắc bình yên thế này. Cùng nhâm nhi tách cà phê nóng, nghe chung bản nhạc yêu thích, xem phim chuyện trò về cuộc sống thường ngày, tình cảm của cả hai càng trở nên gắn kết hơn.

THIÊN BÌNH (23/9-23/10)

Công việc: Con đường mà Thiên Binh đang đi qua chẳng hiểu sao cứ trắc trở khó khăn mãi không thôi. Chỉ cần bạn mạnh mẽ vượt qua những chông gai này, bạn sẽ nhận được những trái ngọt xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra. Vì vậy, đừng vội bỏ cuộc dễ dàng, hãy tiếp tục kiên trì,với mục tiêu mà mình đã đặt ra nhé.

Tình cảm: Tử vi thứ 7 cho thấy, chuyện tình cảm của Thiên Bình cũng chẳng được như ý. Người độc thân dù chưa tìm được một nửa ưng ý với mình cũng đừng vì thế mà vội vàng gật đầu với bất kỳ ai. Bạn cần có thêm thời gian để tìm hiểu đối phương thật kỹ trước khi bắt đầu một mối quan hệ.

HỔ CÁP (24/10-21/11)

Công việc: Chòm sao này chẳng ngại ngần khi đứng trước bất cứ khó khăn trở ngại nào. Với bạn, đó là những thử thách mà bạn cần phải vượt qua để khẳng định chính mình. Khi đối mặt với chúng, sức sáng tạo của Cáp Cáp lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.



Tình cảm: Với Cáp Nhi, mỗi ngày trôi qua, tình yêu giữa hai bạn lại thêm nồng nàn thắm thiết hơn. Cả hai biết cách để giữ chân người mình yêu, biết cách để hâm nóng, để tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.

NHÂN MÃ (22/11-21/12)

Công việc: Đứng trước bất cứ tình huống nào, với bản lĩnh của mình, Nhân Mã hoàn toàn có thể đương đầu và vượt qua một cách nhanh chóng. Năng lực được chứng minh, con đường thăng tiến của bạn đang thênh thang rộng mở hơn bao giờ hết.

Tình cảm: Dù nhân duyên vẫn chưa tìm đến nhưng với Mã Nhi, bạn vẫn đang tận hưởng những ngày tháng độc thân vô cùng tự do thoải mái. Hạnh phúc với bạn đơn giản là được làm những gì mình thích mà thôi.

MA KẾT (22/12-19/1)

Công việc: Bạn có biết chỉ một vài sai sót nhỏ trong quá trình làm việc có thể gây ra những hậu quả khôn lường không? Đây là thời khắc quyết định đòi hỏi Ma Kết phải hết sức thận trọng, càng kỹ càng tỉ mỉ thì kết quả mà bạn đem lại mới có thể khiến người khác ấn tượng được.

Tình cảm: Chẳng phải ai cũng chịu nổi tính cách thất thường của Ma Kết như người ấy đâu, vì thế hãy biết trân trọng một nửa của mình và yêu thương họ nhiều hơn nhé. Nóng giận chỉ khiến bạn đánh mất lý trí và làm tổn thương người ấy thêm thôi.

BẢO BÌNH (20/1-18/2)

Công việc: Mọi việc cứ đổ dồn lên vai chòm sao này, Bảo Bình cũng có lúc bối rối, loay hoay chẳng biết xử trí ra sao. Nếu gặp khó khăn thì đừng ngại ngùng lên tiếng nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh nhé. Họ sẽ đưa ra cho bạn rất nhiều lời khuyên hữu ích đó.

Tình cảm: Mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình không được tốt lắm. Bất đồng quan điểm khiến mâu thuẫn có thể dâng đến đỉnh điểm, những cuộc tranh cãi triền miên khiến ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi.

SONG NGƯ (19/2-20/3)

Công việc: Với những Song Ngư đang làm những công việc thiên về nghệ thuật thì việc được tự do trải nghiệm những điều mới mẻ chính là điều tuyệt vời nhất. Trí tưởng tượng của bạn được bay cao bay xa, từ đó mới có thể tạo ra được những sản phẩm độc đáo và sáng tạo.



Tiền bạc: Đây chưa phải là thời điểm thích hợp để cung hoàng đạo này đầu tư tiền bạc đâu nhé. Ngư Nhi đừng vội nghe những lời đường mật để rồi sập bẫy kẻ tiểu nhân, tiền mất tật mang lúc nào chẳng hay.

