Tử vi ngày mai 15/9/2020 của 12 cung hoàng đạo: Bảo Bình tham công tiếc việc mà bỏ bê người yêu

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 15/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy công việc của Bạch Dương hôm nay giúp bạn chứng minh được năng lực và trách nhiệm của mình. Cung hoàng đạo này là một người kiên trì và quyết tâm theo đuổi mục tiêu mà mình đã đề ra. Hôm nay, bạch Dương có xu hướng dành nhiều thời gian cho công việc mà bỏ bê nửa kia. Dù bận rộn thì bạn cũng đừng quên hỏi han đối phương nhé, hãy dành sự quan tâm ưu ái của mình cho họ để tình cảm thêm gắn bó nhé.

Bạch Dương hôm nay giúp bạn chứng minh được năng lực và trách nhiệm của mình

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi thứ 3 của Kim Ngưu cho thấy hôm nay bạn hoàn thành rất tốt công việc được giao, sẵn sàng nhận thêm việc khác dù nó không phải là việc của mình. Bạn hy vọng với sự tâm huyết và nhiệt tình của mình thì sẽ có được những cơ hội thăng tiến mới. Trong tình yêu, Kim Ngưu hãy luôn làm mới bản thân của mình nhé. Những thứ mới mẻ thì luôn hu hút hơn nhiều. Hãy làm cho đối phương luôn bị hấp dẫn bởi bạn. Nếu duy trì được sự hứng thú lâu dài đó thì chắc chắn chuyện tình cảm của bạn sẽ khiến nhiều người ghen tỵ đấy.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Trong công việc, nhờ sự quyết đoán của bản thân mà bạn đã nhận được nhiều sự tin tưởng của mọi người. Đây là thời điểm mà bạn có thể củng cố thêm được các mối quan hệ của mình. Bạn và người ấy vẫn đang trong những tháng ngày vui vẻ, ổn định. Cả hai luôn dành cho nhau sự tôn trọng và tin tưởng nên tình cảm bền vững, khiến người khác phải ghen tị.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi ngày mai 15/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy công việc hàng ngày của Cự Giải diễn ra khá tốt, chòm sao này đã mạnh dạn hơn trong công việc, tự tin bày tỏ lên ý kiến của mình. Trong chuyện tình cảm, với những bạn đang tìm người thương, đây là thời điểm thích hợp để bạn làm quen với ai đó, cả hai sẽ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện của cuộc sống. Còn với những bạn đang có người yêu, bạn tìm ra được điều gì đó mới mẻ về đối phương, từ đó giúp tình yêu được thăng hoa và trọn vẹn hơn.

Công việc hàng ngày của Cự Giải diễn ra khá tốt

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Trong công việc, Sư Tử càng ngày càng cho thấy mình là một nhà lãnh đạo tài ba. Bạn là người có khả năng kiểm soát tốt được công việc của chính mình. Việc đặt mục tiêu cho phép Sư Tử làm chủ công việc hàng ngày và sớm hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Trong chuyện tình cảm, có lẽ Sư Tử nên lắng nghe nhiều hơn. Nếu một người có tình cảm với bạn, họ sẵn sàng chia sẻ những suy nghĩ thầm kín của mình. Đơn giản là họ chỉ muốn trò chuyện cùng những người mà họ yêu thương.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Hôm nay, Xử Nữ đang làm rất tốt công việc của mình. Những việc xung quanh đều được bạn giải quyết đâu ra đấy. Tuy nhiên, những góp ý quá thẳng thắn của Xử Nữ dễ làm mất lòng người khác. Hãy cẩn thận với những câu chuyện ngồi lê đôi mách. Tình cảm của Xử Nữ hôm nay cũng khá tốt đẹp, bạn cảm thấy hạnh phúc với mối quan hệ của mình. Một trong những điều khiến tình yêu kém bền đó là hai người không nói cho nhau điều mình thực sự nghĩ. Xử Nữ thì khác, trong tình yêu, bạn luôn thẳng thắn.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Tử vi ngày mai 15/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Thiên Bình hôm nay là một người khá năng nổ và nhiệt tình. Bạn không chỉ hăng hái bắt tay vào giải quyết công việc của mình mà còn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Những trục trặc với đồng nghiệp cũng được tháo gỡ và hàn gắn. Chuyện tình cảm của bạn và người ấy không có nhiều biến động, thậm chí còn rất lãng mạn và ngọt ngào. Bạn dành thời gian để chia sẻ với người ấy những điều thú vị mình may mắn thấy được.

Thiên Bình hôm nay là một người khá năng nổ và nhiệt tình

Thiên Yết (23/10 – 21/11)

Thiên Yết hôm nay không nên bắt tay vào làm việc gì nếu như bạn chưa thực sự chắc chắn. Bạn hoàn thành tốt công việc được giao và đạt được những thành tích rất đáng ngưỡng mộ. Bạn có thể xây dựng niềm tin trong lòng mọi người và có bước tiến xa hơn nữa trong tương lai. Trong chuyện tình cảm, Thiên Yết hầu như không gặp phải trở ngại nào giữa bạn và người ấy. Hai bạn rất hòa hợp. Chòm sao này biết cách tránh né những mâu thuẫn không đáng có, vì thế mà bạn sẽ có một ngày vui vẻ và tràn đầy hứng khởi.

Nhân Mã (22/11– 21/12)

Hôm nay, tâm trạng vui phơi phới tạo điều kiện để Nhân Mã tập trung giải quyết những công việc còn dang dở của ngày hôm qua và lên kế hoạch cho những dự định mới. Chòm sao này vốn nổi tiếng là nhanh nhẹn, linh hoạt và khéo léo. Nhân Mã hôm nay chân thành, đáng tin cậy và rất lịch sự. Bạn đang trong một tâm trạng vui vẻ, thích chăm sóc mọi người nên được rất nhiều người yêu quý.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi ngày mai 15/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Ma Kết hiểu rằng bất cứ điều gì đáng giá đều dựa trên sự kiên nhẫn và làm việc chăm chỉ. Đây là lý do tại sao bạn luôn cẩn thận đưa ra những kế hoạch chi tiết, không bao giờ vội vàng trong công việc. Trong chuyện tình cảm, dù có bận rộn đến đâu thì cũng nên dành thời gian cho người yêu của mình. Nếu không gặp mặt thì cũng có thể chat chít và nói chuyện với nhau qua điện thoại mà.

Ma Kết hiểu rằng bất cứ điều gì đáng giá đều dựa trên sự kiên nhẫn và làm việc chăm chỉ

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi hàng ngày của Bảo Bình cho thấy bạn sẽ có một ngày làm việc năng động và vui vẻ. Tử vi hôm nay nói rằng Bảo Bình sẽ chiến đấu hết mình cho công việc và luôn muốn hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà mình được giao. Trong chuyện tình cảm, có vẻ như bạn yêu công việc hơn là người yêu. Cho nên người yêu của bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, không có nhiều mặn nồng như lúc mới yêu. Bạn nên chú ý quan tâm tới họ nhiều hơn và dành tặng người ấy những món quà bất ngờ để vun đắp tình yêu của cả hai.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư hôm nay dành nhiều thời gian để phấn đấu cho công việc, bạn sẽ được người khác hỗ trợ, giúp vượt qua những khó khăn để buông bỏ chuyện cũ, thay đổi tư duy và hoàn thành công việc tốt hơn. Hôm nay, Song Ngư tâm tình tốt hơn một chút, bạn và người ấy có thể dành cho nhau những khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc. Duy trì mối quan hệ tốt đẹp này chúng ta có thể mong chờ mọt happy ending vào dịp cuối năm nay thôi.

Your browser does not support HTML5 video.

Những thú vị về 12 cung hoàng đạo

Theo Phương Hoa/SKCĐ