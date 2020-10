Tử vi ngày mai 16/10/2020 của 12 cung hoàng đạo: Cự Giải đang hoài nghi về tình cảm của đối phương

BẠCH DƯƠNG (21/3-19/4)

Tử vi ngày mai 16/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy hôm nay Bạch Dương khôn khéo và có trí tưởng tượng phong phú, bạn nổi bật và thu hút ánh nhìn của mọi người. Ngày mai chuyện tình yêu sẽ thuận lợi hơn với bạn. Người ấy là một người rất chu đáo, dịu dàng và ân cần với bạn. Họ luôn ở bên cạnh là động lực để bạn nỗ lực mỗi ngày.

KIM NGƯU (20/4-20/5)



Hôm nay Kim Ngưu thông minh nhưng lại rất bốc đồng, hiếu thắng và không giữ được bình tĩnh. Vì thế mà bạn khó tránh khỏi những mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Cũng chính vì điều này mà chuyện tình cảm của Kim Ngưu có chút rắc rối và mâu thuẫn. Thay vì luôn làm theo suy nghĩ của mình, bạn hãy lắng nghe người khác nói để hiểu vấn đề hơn.

SONG TỬ (21/5-21/6)



Bản tính của Song Tử là một người nhạy cảm và thông minh. Vì thế không có gì khó khăn khi thấy Song Tử trở thành người lãnh đạo hay dẫn dắt công việc. Trong chuyện tình cảm, Song Tử không có nhiều biến động, hai bạn vẫn đang trong quá trình tìm hiểu nhau. Yêu đương là không được vội vàng, Song Tử nên để tự nhiên sẽ tốt đẹp hơn.



CỰ GIẢI (22/6-22/7)



Tử vi ngày mai 16/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho biết Cự Giải không may mắn trong tình yêu, cung hoàng đạo này nhạy cảm và dễ bị tổn thương dù bên ngoài bạn tỏ vẻ như không có chuyện gì. Lời khuyên cho bạn là không nên trao trái tim cho nhầm người, nếu không bạn sẽ nhận về không ít tổn thương. Cự Giải là mẫu người truyền thống, thận trọng và nghiêm túc khi yêu. Chính vì thế nên bạn thường sẽ suy nghĩ rất nhiều trước khi thực sự bắt đầu một mối quan hệ yêu đương.





SƯ TỬ (23/7-22/8)



Sư Tử hôm nay gặp phải những chuyện không vui trong chuyện tình cảm, bạn đang để cảm xúc lấn án mình quá nhiều, điều này cũng khiến cho đối phương cảm thấy mệt mỏi. Điểm yếu của cung hoàng đạo này dễ bị tác động bởi những người xung quanh. Vì thế cuộc sống của bạn nên kết nối với những người giàu năng lượng, họ sẽ truyền cảm hứng cho bạn để bạn trở nên tốt hơn.



XỬ NỮ (23/8-22/9)



Xử Nữ đang gặp khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề hiện tại. Cảm xúc và tư duy của bạn không phải lúc nào cũng ăn khớp nhau dù bạn là người hòa đồng và biết chia sẻ. Trong chuyện tình yêu, Xử Nữ gặp nhiều trục trặc vì những bất đồng quan điểm với nửa kia. Thậm chí đôi lúc bạn còn hoài nghi về lựa chọn của mình là đúng hay sai. Thay vì cứ tự đoán mò rồi nghĩ ngợi lung tung, hãy trò chuyện thẳng thắn với đối phương



THIÊN BÌNH (23/9-23/10)



Tử vi ngày mai 16/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Thiên Bình cần phải xem xét lại công việc của mình, bạn đang bị quá tải. Khi đó hiệu quả công việc không được tốt lại còn khiến bạn mệt mỏi vô cùng. Nếu mệt mỏi quá mức, hãy đề bạt ý kiến của mình với cấp trên và xin sự trợ giúp. Hãy dành thêm thời gian rảnh của mình ăn bữa ăn trọn vẹn với gia đình



HỔ CÁP (24/10-21/11)

Hôm nay Bọ Cạp đang bị chi phối khá nhiều bởi cảm xúc. Bạn không muốn làm mất lòng người khác, mặc dù đã trong quá trình làm việc gặp nhiều sự cố nhưng lại không báo cáo với cấp trên vì muốn thể hiện rằng bản thân mình đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Đối với chuyện tình cảm thì không được tốt lắm do bạn thường hay làm quá sự việc lên. Bạn để cảm xúc lấn át lí trí và khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi vì vui buồn thất thường của bạn, người ấy cũng chán nản vì sự thiếu quyết đoán của bạn khiến mọi chuyện càng trở nên rối hơn.

NHÂN MÃ (22/11-21/12)



Trong ngày mới, Nhân Mã đừng ngại nếu mình đã phạm sai sót bởi không có ai là người hoàn hảo cả. Một người dũng cảm thừa nhận mình đã làm sai bao nhiêu lần cho thấy khả năng kiểm soát vấn đề của họ. Chỉ khi tự nhận ra bản thân đã mắc sai lầm ở đâu mới có khả năng chỉnh sửa để cải thiện nó tốt hơn trong tương lai. Để bớt đi căng thẳng, áp lực trong cuộc sống, Nhân Mã dành thời gian nghỉ ngơi và tham gia hoạt động xã hội



MA KẾT (22/12-19/1)



Tử vi ngày mai 16/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy thay vì thái độ chống đối Ma Kết hãy vui vẻ đón nhận, bạn sẽ học được nhiều điều khi tập thích nghi với điều mới mẻ. Tình cảm của bạn và người ấy được vun đắp, bồi dưỡng qua từng ngày. Trong công việc, bạn cũng rất kiên trì và chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ để đạt được mục tiêu đã định. Chính tham vọng đã giúp bạn tạo ra động lực để tiến bước dù còn bao khó khăn trở ngại.

BẢO BÌNH (20/1-18/2)



Bảo Bình đang phải đối mặt với nhiều sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Sự thay đổi này là tích cực hay tiêu cực thì phụ thuộc vào cách bạn nhìn nhận vấn đề. Cung hoàng đạo này nên chú trọng phát triển các mối quan hệ của mình, gặp gỡ nhiều người thành công sẽ giúp bạn thành công nhanh hơn bởi khi giao tiếp với những người có cùng chung chí hướng, đồng điệu về tâm hồn thì có thể truyền cảm hứng và hỗ trợ cho nhau nhiều hơn.



SONG NGƯ (19/2-20/3)



Song Ngư có vẻ thích làm những việc mang lại kết quả có thể nhìn thấy được. Bạn hướng tới những mục tiêu cao cả, những người tôn quý hay một ví trí quan trọng, nếu không đạt được bạn cảm thấy mình thật sự đáng xấu hổ và thảm hại. Trong chuyện tình cảm bạn cũng đang có những tín hiệu đáng mừng. Sự chân thành của bạn đã lay động của con tim của người ấy. Tương lai chẳng còn xa nữa, chắc chắn hai bạn sẽ cùng nhau tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp.

12 cung hoàng đạo

Theo Phương Hoa/SKCĐ