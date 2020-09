Tử vi ngày mai 16/9/2020 của 12 cung hoàng đạo: Xử Nữ phải đối mặt với rất nhiều áp lực

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 16/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho biết Bạch Dương là một người rất nổi bật trong ngày hôm nay. Bạn chẳng ngại thể hiện những mặt cá tính riêng biệt của mình và tin chắc những điều ấy sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người. Một khi có ý kiến gì, bạn cũng tự tin bày tỏ cho mọi người biết. Nhờ những ý tưởng sáng tạo và mạnh dạn mà công việc của bạn được tiến triển một cách thuận lợi. Hôm nay chính là ngày may mắn của bạn. Trong chuyện tình cảm, bạn và người ấy ngày càng thấu hiểu nhau hơn, dù không phải kè kè bên nhau mỗi ngày như trước nhưng đây là dấu hiệu cho thấy tình cảm của bạn đã đi vào ổn định.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Hôm nay, cho dù có bất cứ vấn đề gì xảy ra Kim Ngưu cũng sẽ trầm lặng và bình tĩnh đối mặt. Bạn có thể dùng sự nhạy bén của mình để giải quyết mọi việc được ổn thỏa. Bạn luôn hướng đến một tương lai đủ đầy, và đó là lý do khiến bạn luôn hết mình với công việc. Chắc hẳn đồng nghiệp và cấp trên cũng nhìn thấy sự nỗ lực từ phía bạn. Tương lai chắc chắn sẽ còn gặp nhiều may mắn. Tình hình tài chính của cung hoàng đạo này cũng có những dấu hiệu tích cực. Dù bạn luôn biết cách hưởng thụ cuộc sống nhưng bạn không hề chi tiêu phung phí. Vì vậy, chòm sao này luôn trong trạng thái dư dả về tiền bạc.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi thứ 4 cho thấy, Song Tử có đầu óc cực kỳ minh mẫn trong ngày hôm nay. Bạn có cái nhìn khách quan về mọi việc xung quanh mình và chẳng ai có thể làm lung lay quan điểm của bạn. Khi nhận thấy bất cứ ai làm sai việc gì, bạn luôn góp ý chân thành và khéo léo, nhờ vậy mà bạn chẳng làm mất lòng ai bao giờ. Cung hoàng đạo này nhận được sự tin tưởng và yêu mến của mọi người nên con đường sự nghiệp của bạn khá thuận lợi. Trong tình yêu, Song Tử cũng là một người rất hiểu chuyện, thấu tình đạt lý. Bạn hiểu được mong muốn thầm kín của đối phương ngay cả khi họ chưa cần thổ lộ. Tình cảm của hai bên đang càng ngày càng sâu sắc hơn và người ấy luôn quý trọng bạn.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi ngày mai 16/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Cự Giải thật ra là một người cực kỳ tham vọng, đặc biệt trong ngày hôm nay. Bạn lập mục tiêu cho mình và cố hết sức để hoàn thành. Khi được giao công việc gì, bạn luôn chăm chỉ bắt tay vào làm ngay chứ không đùn đẩy cho ai hoặc chờ “nước đến chân mới nhảy”. Chính vì vậy mà cấp trên luôn tin tưởng giao cho bạn những công việc quan trọng. Bạn là người rất yêu thương gia đình , luôn chăm sóc cho mọi người từng ly từng tí. Đối phương hẳn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi là người yêu của bạn. Quan hệ giữa 2 người lúc nào cũng thoải mái và tràn ngập tiếng cười.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi hôm nay cho thấy Sư Tử cảm thấy có chút bất an mà chẳng hiểu vì sao. Bạn luôn cố gắng làm việc chăm chỉ nhưng lại cho rằng mình làm vậy là chưa đủ tốt. Khi phải đối diện với một thất bại nào đó, bạn cũng không nên thất vọng và tự trách móc bản thân quá nhiều. Quan trọng là phải nhìn thẳng vào sự thật và rút ra những kinh nghiệm đáng quý để lần sau không phạm phải. Tình hình tài chính của bạn vẫn khá dư dả. Tuy nhiên, bạn đừng nên chi tiêu quá phung phí nhé. Hãy nhớ luôn phải để dành một khoản dự phòng để dùng trong những trường hợp bất trắc.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi ngày hôm nay của Xử Nữ cho thấy bạn đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực. Nếu như bạn phải tham dự một cuộc thi nào đó thì bạn sẽ chẳng thể nào giữ bình tĩnh được. Xử Nữ hãy nhớ rằng, nếu bạn đã cố gắng ôn luyện suốt thời gian qua thì chẳng việc gì phải lo lắng như thế cả. Hãy tự tin vào bản thân mình, bởi bạn chẳng hề thua kém bất cứ ai. Khi trạng thái tinh thần trở nên căng thẳng, bạn nên trò chuyện với một ai đó để giảm bớt cảm xúc tiêu cực. Cha mẹ, bạn bè và người ấy luôn ở bên bạn và sẵn sàng lắng nghe bạn bất cứ lúc nào.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi ngày mai 16/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Thiên Bình là một người giỏi xã giao, xung quanh bạn chẳng thiếu kẻ đưa người đón, nhưng hôm nay Thiên Bình lại cảm thấy cô đơn đến lạ. Nguyên nhân có thể là bạn trò chuyện với tất cả mọi người nhưng trên thực tế lại chẳng hề mở lòng hoàn toàn với bất cứ ai. Hãy thật lòng với mọi người, rồi mọi người cũng sẽ thật lòng với bạn thôi. Chuyện gia đình cũng chẳng được như ý muốn, bạn cảm thấy bố mẹ chẳng hiểu mình và mình cũng chẳng thể hiểu nổi bố mẹ. Khoảng cách thế hệ là quá lớn và bạn chẳng biết cách để vượt qua. Lời khuyên là bạn nên tâm sự và lắng nghe bố mẹ nhiều hơn nữa nhé.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Bọ Cạp có vẻ khá u sầu trong ngày hôm nay. Bạn cảm thấy không hài lòng với những định hướng mà bố mẹ vạch ra cho mình, nhưng lại chẳng biết phản kháng ra sao cả. Hãy dành thời gian để trò chuyện với bố mẹ. Có thể bố mẹ vẫn chưa thực sự hiểu điều bạn đang mong muốn là gì. Vì vậy, đừng khó chịu với những câu hỏi mà bố mẹ đặt ra cho mình. Đừng bỏ lỡ cơ hội để đôi bên hiểu nhau hơn. Tình hình tài chính của bạn vẫn đang rất ổn định trong thời gian này. Bạn có thể mua cho mình một món đồ mà bạn yêu thích, tuy nhiên đừng chi tiêu quá tay nhé, nếu không túi tiền của bạn sẽ nhanh chóng cạn kiệt.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Nhân Mã có cái nhìn khá đơn giản về tình yêu. Bạn coi tình yêu như một trò chơi nên bạn mở lòng với tất cả mọi người nhưng lại chẳng nghiêm túc với bất cứ ai. Thái độ thiếu nghiêm túc trong tình cảm sớm muộn cũng sẽ có kết quả không tốt cho cả bạn và đối phương. Hãy xác định rõ ràng tình cảm của mình trước khi bước chân vào một mối quan hệ. Trong công việc, bạn là một người nhanh nhẹn và chẳng ngại ngần học hỏi thêm những cái mới, chính vì vậy mà bạn luôn là người đi trước đón đầu. Cấp trên rất hài lòng khi có một nhân viên tích cực như bạn.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi ngày mai 16/9/2020 của 12 cung hoàng đạo chứng kiến sự chăm chỉ của Ma Kết trong công việc. Khi được giao cho công việc gì, bạn luôn tập trung tinh thần một cách cao độ, chẳng ai có thể làm phiền. Chính nhờ vậy mà hôm nay bạn sẽ đạt được những kết quả rất khả quan trong công việc. Bên cạnh đó, khi có thời gian rảnh, bạn cũng không ngại giúp đỡ mọi người xung quanh, chỉ cho mọi người thấy cách giải quyết tốt nhất. Tình cảm của bạn không có nhiều biến động trong ngày hôm nay. Với những Ma Kết còn độc thân, dường như các bạn đang quá lý trí thì phải. Đôi khi hãy lắng nghe con tim mình, đừng chỉ dùng trí óc để suy nghĩ nhé. Tình yêu đôi khi cũng cần lắng nghe trái tim mình.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi ngày hôm nay cho thấy Bảo Bình là một người sống có nguyên tắc. Điều này sẽ giúp bạn thăng tiến nhanh chóng trong công việc. Hơn thế nữa, bạn có khả năng quan sát tốt, chỉ cần nhìn thoáng qua một sự vật nào đó là bạn đã có thể hiểu được căn bản nó là gì. Mọi người đều vô cùng ngưỡng mộ khả năng này của bạn. Tình hình tài chính của cung hoàng đạo này cũng không có nhiều biến động. Bạn có thể suy nghĩ đến việc để dành tiền cho một mục đích nào đó to lớn hơn là việc chỉ ăn uống, quần áo. Một chuyến du lịch xa nhà hoặc đầu tư cho một khóa học mới thì sao nhỉ?

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi ngày mai 16/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Song Ngư hôm nay cảm thấy khá căng thẳng và mệt mỏi. Dường như bạn không đủ sức để hoàn thành hết tất cả những công việc được giao. Vì vậy, bạn chỉ muốn từ bỏ mà thôi. Bạn có thể nghỉ ngơi và thư giãn một cách hợp lý, đồng thời nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Đừng tự mình giải quyết tất cả như vậy sẽ chẳng đâu vào đâu cả. Trong tình yêu, nửa kia luôn là chỗ dựa vững chắc cho bạn mỗi lúc khó khăn. Bạn cũng nhận ra là càng ngày mình lại càng ỷ lại vào người ấy nhiều hơn. Chòm sao này cũng luôn hi vọng rằng tình cảm của hai người sẽ mãi mãi yên bình như vậy.

