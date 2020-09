Tử vi ngày mai 17/9/2020 của 12 cung hoàng đạo: Ma Kết phải chịu nhiều thiệt thòi trong công việc

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 17/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương hôm nay công việc và tinh thần làm việc không có gì đáng để nói. Nhìn chung mọi thứ diễn ra với bạn khá bình lặng, không có nhiều áp lực hay khó khăn gì. Trong tình yêu, chòm sao này hãy dành nhiều thời gian hơn để tận hưởng những phút giây hạnh phúc lãng mạn của cả hai nhé. Nếu bạn còn độc thân thì hãy tự tháo bộ mặt lạnh lùng của mình đi, cơ hội tìm được một người lý tưởng đang đến rất gần rồi.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)



Tử vi ngày mai cho thấy trong công việc, Kim Ngưu là một người rất tự tin thể hiện bản thân. Hôm nay bạn có thể tự làm theo ý của mình hơn, cung hoàng đạo này chán cảnh bị áp đặt hay phải phục tùng theo mệnh lệnh của ai đó rồi. Đối với những Kim Ngưu còn độc thân, hôm nay chuyện tình cảm của bạn có vẻ như chẳng có tiến triển gì cả. Đối với những người đã có người yêu thì bạn cần chú ý hơn tới những lời nói và cách hành xử của bản thân để tránh những tranh cãi không đáng có nhé.

Song Tử (21/5 – 21/6)



Tử vi thứ 5 cho thấy hôm nay là một ngày làm việc hiệu quả của Song Tử, bạn tràn đầy năng lượng và hứng khởi. Tâm trạng đang lên phơi phới nên Song Tử chẳng ngán bất cứ việc gì. Chòm sao này sẽ bắt tay ngay vào giải quyết những nhiệm vụ còn tồn đọng hoặc tự nghĩ thêm việc để mình làm. Thời gian này, chuyện tình yêu của bạn và người ấy cũng có xuất hiện những mâu thuẫn và cãi vã. Nguyên nhân chủ yếu là do bạn đã quá khắt khe với nửa kia của mình, nghĩ thoáng ra các Song Tử ơi, người ta đã cùng bạn đi đến ngày hôm nay, còn khuyết điểm gì chưa bỏ qua cho nhau được chứ.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi ngày mai 17/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy hôm nay Cự Giải sẽ hoàn thành rất tốt mọi công việc khi được ở một mình. Bạn có những ý tưởng, kế hoạch táo bạo và luôn hào hứng muốn bắt tay ngay để thực hiện chúng. Trong tình yêu, những chú cua sẽ nhận được nhiều điều bất ngờ từ người ấy. Tuy nhiên hai bạn vẫn chưa thể gặp nhau vì một số lý do cá nhân, Bạn rất thương nhớ người kia nhưng bạn cũng không nên quá bi lụy. Hãy học cách sống độc lập hơn nếu muốn dấn thân vào con đường yêu đương.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi thứ 5 của Sư Tử là một ngày khá thảnh thơi và nhàn hạ. Công việc không có nhiều vất vả nên bạn sẽ hoàn thành sớm thôi. Hãy dành thời gian rảnh dỗi để đầu tư cho bản thân mình nhé. Tham gia một khóa học nào đó hoặc gặp gỡ bạn bè sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn. trong chuyện tình cảm, Sư Tử đừng quá lo lắng, căng thẳng hay cảm thấy xấu hổ, bố mẹ luôn bên bạn để lắng nghe những lời bạn nói. Họ có thể đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích hơn đấy.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Trong công việc, chòm sao Xử Nữ có một ước muốn đó là làm việc với hiệu suất 100%. Bạn muốn mình có thêm 3 đầu 6 tay để hoàn thành hết mọi thứ. Có vẻ như Xử Nữ đang khá hừng hực khí thế, lao đầu vào công việc để mong muốn tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Yên tâm đi, trời không phụ lòng người đâu bạn nhé. Chuyện tình yêu của Xử Nữ có vẻ hơi trắc trở một chút, chòm sao Xử Nữ thường khá bướng bỉnh, để bảo vệ lý lẽ của mình mà nói rất nhiều. Đừng cố mà cãi theo họ nhẽ, hãy tĩnh lặng lắng nghe tìm cách để giải quyết những khúc mắc của mình.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi ngày mai 17/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy hôm nay cho dù là công việc cá nhân hay tập thể thì Thiên Bình vẫn không nề hà gì, vẫn luôn cố gắng hết sức để hoàn thành tốt công việc được giao. Sự sáng tạo của bạn là không giới hạn và đồng nghiệp sẽ phải nể phục bạn vì điều đó. Thiên Bình độc thân nên mở lòng hơn và hợp tác với người ấy thì mọi thứ sẽ có nhiều khởi sắc hơn. Thực ra thì bạn đang thích người ta đến phát rồ lên nhưng mà vẫn cứ muốn làm giá, tỏ ra thần bí và kiêu ngạo để tăng sức hấp dẫn cho bản thân.



Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Mặc dù hôm nay Bọ Cạp khá lơ là và dễ mất tập trung, nhưng may mắn mọi công việc vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Cung hoàng đạo này chăm chỉ, luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình. Trong chuyện tình cảm, cá tính độc đáo của bạn được bộc lộ rõ, đây chính là điểm thu hút của bạn đó. Hãy cứ luôn vui vẻ và tận hưởng nguồn năng lượng tích cực này nhé, biết đâu bạn sẽ tìm được một nửa phù hợp với mình thì sao.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)



Trong công việc, Nhân Mã nên tự tin hơn vào khả năng của mình bởi bạn vốn là một người rất chăm chỉ và tài giỏi. Điều bạn cần có bây giờ là cần có một cơ hội để thể hiện giá trị của bản thân. Hôm nay, Nhân Mã và nửa kia của mình đang ở trong giai đoạn ngọt ngào. Bạn dành nhiều thời gian để trò chuyện với người ấy, mong rằng đôi bên sẽ ngày càng hiểu nhau hơn. Một kết thúc tốt đẹp sẽ sớm đến với cả hai khi mùa xuân về.

Ma Kết (22/12 – 19/1)



Tử vi ngày mai 17/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Ma Kết hôm nay cảm thấy khá bức bối, bạn khó chịu với việc người khác cứ chỉ tay 5 ngón với bạn, cũng có đôi khi vì bất cẩn và vội vàng nên dành nhiều phần thiệt về mình trong công việc. Trong chuyện tình cảm, bạn và người ấy vẫn dành thời gian trò chuyện, tuy nhiên cả hai lại có cá tính và quan điểm sống hoàn toàn khác nhau. Đôi khi vì một sự việc nào đó mà nổ ra tranh luận, thậm chí là dẫn đến cãi vã không đáng có.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bảo Bình hôm nay có vẻ như bạn sẽ có một vài cơ hội tốt cho những dự án mới của mình, hãy phát huy những ý tưởng sáng tạo vốn có của mình để hoàn thành công việc một cách xuất sắc nhất nhé. Có thể bạn sẽ có một hướng đi mới trong công việc, đáp ứng sự nghiệp tốt hơn. Trong chuyện tình cảm, Bảo Bình hôm nay có nhiều chuyện để nói với người yêu của mình. Hai bạn dành cho nhau thời gian để cùng nhau chia sẻ sau những ngày làm việc mệt nhọc. Đối với người độc thân, bạn có thể sẽ gặp gỡ được những mối quan hệ mới.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Bạn có nhiều ước mơ và sự sáng tạo trong bạn chưa bao giờ tắt. Bạn có thể nghĩ ra được nhiều ý tưởng làm việc hay ho giúp tăng hiệu suất công việc lên tốt hơn. Song Ngư là mọt chòm sao lãng mạn nên vận đào hoa lúc nào cũng mỉm cười với bạn. Hãy mở lòng, trò chuyện với nhiều người khác giới và biết đâu bất ngờ ra ngoài vào hôm nay sẽ giúp Song Ngư tìm được nửa kia của mình thì sao.

