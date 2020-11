Tử vi ngày mai 18/11/2020 của 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương nhất thời đánh mất đi ý chí phấn đấu

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Thanh niên vượt đèn đỏ với tốc độ bàn thờ rồi đâm vào xe tải

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 13/11 tại Tam Đảo, Vĩnh phúc, 2 thanh niên chạy xe tốc độ cao vượt đèn đỏ khiến tài xế xe tải không kịp trở tay, sau tai nạn cả 2 thanh niên bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.