Tử vi ngày mai 18/8/2020 của 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương thời tới cản không kịp, liên tục gặp may

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 18/8/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy trong công việc của Bạch Dương hôm nay khá thuận lợi. Bạn có những người đồng nghiệp làm việc cùng thân thiện và nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ bạn giải quyết bất cứ công việc gì. Chính vì vậy bạn hãy chăm chỉ làm việc nhóm thay vì "đánh quả lẻ" nhé. Về chuyện tình cảm, hai người sẽ có những khoảnh khắc yêu đương ngọt ngào và lãng mạn. Chia sẻ, thấu hiểu là những gì mà một mối quan hệ tình yêu nên có. Do vậy hãy tận hưởng sự dịu dàng và lấy đó làm động lực cho ngày mới của bạn.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Trong công việc, chòm sao này luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp khi cần. Kim Ngưu luôn nhận thấy những người này sẽ giúp đỡ cho bạn rất nhiều trong công việc. Trong ngày hôm nay bạn cũng có thể cân nhắc việc nên đầu tư cho các dự án mới, một dự án giúp bạn có thêm thu nhận trong khoảng thời gian tới. Chuyện tình cảm của Kim Ngưu hôm nay cũng khá hài hòa, người ấy rất chung thủy và đáng yêu, không có gì phải phàn nàn về họ cả.

Kim Ngưu luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp khi cần

Song Tử (21/5 – 21/6)

Mối quan hệ của cung hoàng đạo này sắp có biến cố lớn nên bạn cần hết sức cản thận. Mọi chuyện đều phụ thuộc rất lớn vào bạn nên bạn cần phải làm rõ mọi thứ, thẳng thắn chia sẻ với nhau để cả hai dễ dàng tìm được tiếng nói chung. Trong công việc, bạn sẽ gặp phải những tình huống bất ngờ. Đừng quá lo lắng, hãy tin vào khả năng và sự phán đoán của bạn. Sự kiên nhẫn có thể khắc phục mọi vấn đề và giúp bạn dễ dàng hoàn thiện công việc hơn.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi hôm nay cho thấy Cự Giải nên kiểm tra xem người ấy có muốn tham gia vào những cuộc phiêu lưu hay không? Nếu có thì đây là dấu hiệu cho thấy họ muốn chia sẻ với bạn mọi thứ trong cuộc sống. Điều này sẽ giúp mối quan hệ của bạn không bị nhàm chán. Trong công việc, bạn cũng đang đi đúng hướng rồi đó, dường như không có gì cản trở hoặc gây khó khăn cho bạn. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhờ cậy thêm những người bạn hoặc đồng nghiệp của mình để công việc được hoàn thành một cách xuất sắc hơn.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Chuyện tình yêu của Sư Tử hiện đang không được tốt cho lắm. Bạn đang có một chút xáo trộn trong mối quan hệ của mình. Đừng luôn tự cho rằng đối tác phải chịu trách nhiệm về những cuộc cãi vã của hai bạn, không gây căng thẳng hoặc đặt áp lực lên đối phương. Công việc của Sư Tử phải đối mặt với những trở ngại bất ngờ mà không dễ dàng vượt qua. Do dự không giúp được gì vì vậy hãy bình tĩnh và tỉnh táo để đưa ra những quyết định sáng suốt nhất.

Chuyện tình yêu của Sư Tử hiện đang không được tốt cho lắm

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Hôm nay người ấy có vẻ đang muốn trốn tránh bạn, họ cảm thấy có chút căng thẳng và không còn niềm tin vào mối quan hệ này. Bởi bạn có xu hướng ghen tuông vô lý, điều này có thể làm ảnh hưởng rất lớn đến tình yêu của hai bạn. Trong mỗi cuộc tranh luận, bạn nên giữ bình tĩnh và nghĩ thoáng ra để tránh cả hai đi vào bế tắc. Thứ 3 này cũng không phải thời điển thích hợp để bạn đầu tư về mặt tài chính. Tâm trạng không tốt sẽ làm ảnh hưởng đến sự phán đoán của bạn. Vì vậy tốt hơn hết nên giữ bình tĩnh và tránh xa các khoản đầu tư rủi ro.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Tâm trạng hôm nay của bạn trên mức trung bình. Nhưng có vẻ bạn đang đòi hỏi ở đối phương quá nhiều điều, tốt hơn hết nên lùi lại một bước để không nảy sinh những mâu thuẫn không đáng có. Về mặt tiền bạc, bạn hãy thận trọng hơn trong những khoản đầu tư. Đầu tư vốn ngay bây giờ có thể có những kết quả rất tiêu cực vì rất có khả năng bạn sẽ lựa chọn một lối đi không đúng. Nếu bạn đã lên kế hoạch để chi tiêu cho việc này thì hãy chờ thêm một thời gian nữa nhé.

Thiên Yết (23/10 – 21/11)

Tử vi thứ 3 của cung Thiên Yết cho thấy, bạn đang cảm thấy thoải mái nên có thể dễ dàng nói lên những mong muốn sâu sắc nhất của mình cho đối phương. Điều này giúp hai bạn hiểu nhau hơn và gắn kết tình yêu ngày càng bền chặt hơn. Tất cả mọi thứ bạn thực hiện cuối cùng cũng mang lại thành công. Bạn nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Thời gian tới bạn nên tập trung vào một nhiệm vụ để hoàn thành nó một cách xuất sắc hơn là cái gì cũng nhận về mình nhé.

Công việc và tình yêu của Thiên Yết đều khá thuận lợi

Nhân Mã (22/11– 21/12)

Đã lâu rồi Nhân Mã và người ấy không dành sự quan tâm cho nhau. Do đó, hãy suy nghĩ cởi mở về những gì đã xảy ra. Cố gắng cùng nhau giải quyết các vấn đề tận gốc tránh những hiểu nhầm xảy ra. Công việc của Nhân Mã hôm nay cũng không được xuôn xẻ cho lắm, bạn cần phát triển một kế hoạch kỹ lưỡng để cải thiện tình hình này. Hãy xin ý kiến và lời khuyên từ những người xung quanh để vượt qua được giai đoạn khó khăn này nhé.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Theo tử vi ngày mai 18/8/2020 nói rằng chuyên tình yêu của Ma Kết bắt đầu có dấu hiệu trùng xuống, có lẽ bạn và người ấy sau những giây phút say sóng cần có thời gian để tĩnh tâm để thấu hiểu đối phương. Tình yêu muốn bền lâu phải được vun đắp từng ngày, bạn không nên nóng vội và cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Tâm trạng không ổn định, chòm sao này khó có thể tập trung hoàn thành công việc của mình. Bạn có xu hướng hành động bốc đồng, thiếu suy nghĩ thấu đáo nên gặp phải sự phản kháng của người khác. Hãy kiềm soát cảm xúc của mình, đừng để sự kích động khiến bản thân mất đi sự tỉnh táo và sáng suốt vốn có.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Ngày mới này, Bảo Bình trở nên dễ chịu hơn, biết cảm thông và sẵn sàng chia sẻ với người khác. Những mâu thuẫn, hiểu lầm trước đây đều được tháo gỡ, thậm chí bạn cũng không còn cảm thấy phiền lòng khi nghĩ tới sự phản bội của đối phương, cảm thấy lòng mình thoải mái và nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Để tập trung hơn cho công việc, cung hoàng đạo này nên xác định lại mục tiêu và sắp xếp công việc một cách khoa học. Hãy ưu tiên những việc quan trọng cần làm trước, có như vậy bạn mới không bị bỏ sót bất cứ chi tiết quan trọng nào.

Bảo Bình đã biết cảm thông và sẵn sàng chia sẻ với người khác

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư nên sắp xếp theo chế độ ưu tiên nếu như khối lượng công việc quá nhiều bởi bạn cũng không thể hoàn thành chúng cùng một lúc được. Hãy cân nhắc xem nhiệm vụ nào cần làm trước, việc nào có thể trì hoãn được. Có như vậy bạn mới có thể tập trung trong công việc và mang lại hiệu quả tốt.Chuyện tình cảm sẽ không được suôn sẻ nếu bạn cứ mãi nghe theo sự sắp đặt của gia đình . Cha mẹ chỉ có thể cho lời khuyên, còn cuộc sống sau này bạn phải tự quyết định chứ. Không ai có thể cảm nhận hạnh phúc của bạn thay bạn được, đừng để bản thân phải sống theo ý nguyện của người khác như vậy.

Your browser does not support HTML5 video.

Những điều thú vị về 12 cung hoàng đạo

Theo Phương Hoa/SKCĐ