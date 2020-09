Tử vi ngày mai 18/9/2020 của 12 cung hoàng đạo: Thiên Bình công việc bị cản trở, đề phòng tiểu nhân

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 18/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bach Dương hôm nay công việc và tinh thần làm việc không có gì tiến triển nổi bật cả. Mọi thứ cứ bình lặng, không có áp lực cũng không có gì trắc trở đáng kể. Trong tình yêu cung hoàng đạo này đang bước vào con đường tình ái nên bạn cảm thấy rất hứng khởi. Hãy dành những thời gian bên nhau, tận hưởng cảm giác lãng mạn của riêng 2 người nhé. Nếu Bạch Dương nào còn cô đơn thì bạn hãy gỡ bỏ vẻ lạnh lùng và khó gần của mình đi, như vậy mới có cơ hội tìm được một người tình lý tưởng.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi ngày mai cho thấy hôm nay Kim Ngưu tâm trạng không được tốt, bạn có hẹn với ai đó những người ta đã thất hứa nên bạn cảm thấy không vui chút nào. Bên cạnh đó, công việc của Kim Ngưu cũng gặp đôi chút khó khăn, bạn đang chịu nhiều áp lực và kết quả cũng không được như ý muốn. Nhiều lúc quá mệt mỏi Kim Ngưu chỉ muốn vứt lại hết tất cả. Nhưng đừng bỏ cuộc nhé Kim Ngưu, hãy cố gắng lên mọi thứ sẽ qua nhanh thôi. Chuyện tình yêu của bạn hôm nay cũng có nhiều biến động. Chòm sao này cảm thấy đối phương đang ghen tuông và kiểm soát bạn thái quá. Đôi khi nó làm bạn cảm thấy mệt mỏi vì những câu chuyện vô lý của nửa kia.

Song Tử (21/5 – 20/6)

Tử vi thứ 6 cho thấy, Song Tử chớ nên bỏ qua những cơ hội rõ ràng ngay trước mắt. Kể cả khi bạn đang gặp khó khăn thì hãy nhớ rằng với sự giúp đỡ của bạn bè thì mọi thứ cũng sẽ sớm được hoàn thành thôi. Thần may mắn sẽ mỉm cười và đồng hành với những cư dân nhà Song Tử trên con đường sự nghiệp của bạn ngày hôm nay đấy nhé. Tuy nhiên, may mắn lại không “gõ cửa” cho chuyện tình cảm cá nhân của bạn. Có khả năng một cuộc tranh luận sẽ nổ ra giữa bạn và người ấy. Nhưng hãy giữ thật bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Đừng có nóng giận quá mà làm tổn thương đến người mà bạn yêu thương nhất.

Cự Giải (21/6 – 22/7)



Tử vi ngày mai 18/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy hôm nay Cự Giải đang cố gắng tự mình giải quyết những khó khăn trong công việc. Bạn có thể nhờ cậy ai đó nhưng họ còn bận việc của họ nữa, chẳng ai rảnh mà giúp bạn đâu, do vậy tự thân vận động thôi nhé. Công việc nhiều áp lực mệt mỏi nên Cự Giải hãy dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi nhé, đọc một cuốn sách hoặc xem phim nghe nhạc cũng là một cách thư giãn hiệu quả. Và đặc biệt là hãy bỏ thói quen thức khuya đi nhé, đi làm uể oải là do bạn ngủ muộn quá đấy.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Sư Tử cần nhiều thời gian để vượt qua được những rào cản trong cuộc sống của mình, và đừng nghĩ rằng ai cũng là người xấu. Đôi khi bạn cũng nên lắng nghe ý kiến đóng góp từ những người xung quanh. Thay vì oán tránh bản thân hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, bạn nên tự thay đổi chính tư duy và lối sống của mình, chấp nhận đối mặt với thất bại và sửa sai. Có như vậy bạn mới có thể tiến xa hơn trong công việc được. Chòm sao này hôm nay cũng đừng so đo với người khác vì những thứ đó chỉ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và chậm chạp hơn thôi. Muốn có kết quả tốt đẹp thì nhất định phải có niềm tin tích cực nhé.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi ngày mới của Xử Nữ cho thấy hôm nay chòm sao này khá hào phóng với bạn bè nhưng lại rất so đo với người yêu mình. Ở chỗ làm, bạn nên học cách phối hợp với đồng nghiệp và kiểm soát sự giận dữ của mình. Trong chuyện tình cảm, nếu bạn đã có người yêu thì hãy suy nghĩ về cảm xúc của người đó nếu bạn đang nhăm nhe ý định tán tỉnh bạn bè của người ta nhé. Điều này sẽ khiến người ấy bị tổn thương và coi bạn như một kẻ tội đồ đấy. Để ngăn chặn điều này, hãy tránh xa mọi sự cám dỗ nhé Xử Nữ ơi.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Tử vi ngày mai 18/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy dường như thứ 6 này của Thiên Bình công việc có chút khó khăn, rất nhiều yêu tố cản trở bạn. Ở nơi làm việc, có một số người vẫn đang ganh ghét và soi mói bạn. Vốn dĩ bạn đã chẳng hài lòng với công việc này lại thêm những lời nói ra nói vào sau lưng khiến Thiên Bình cảm thấy vô cùng khó chịu và bực bội. Bạn cần xác định rõ bản thân mình muốn gì, đưa ra được mục tiêu, sự ràng buộc và chiến lược. Việc này sẽ giúp bạn kiểm soát tình hình tốt hơn.

Bọ Cạp (23/10 – 21/11)

Theo tử vi ngày mai có lẽ sự nhượng bộ quá mức của Bọ Cạp khiến đối phương xem thường và cho rằng bạn yếu kém hơn họ. Nhưng lần này bạn vẫn cứ để cho họ thể hiện bản thân vì thực ra bạn cũng cảm thấy mình chẳng bị ảnh hưởng gì cả. Với những người đã giúp đỡ mình, cung hoàng đạo này đừng quên bày tỏ lòng biết ơn với họ. Điều này không chỉ khiến đối phương hạnh phúc mà bản thân bạn cũng vui vẻ, thành công hơn. Những người biết nói lời cảm ơn sẽ giữ được tinh thần lạc quan, tập trung và tư duy nhạy bén hơn những người khác.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)



Hôm nay Nhân Mã sẽ gặp nhiều may mắn về tài lộc. Thần tài sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn một cách nhanh gọn. Kết thúc giờ làm việc cũng là cuối tuần rồi, bạn hãy tranh thủ đi hẹn hò đi nhé, chẳng mấy khi được thành thơi như thế này. Có vẻ như những cô nàng Nhân Mã sẽ cảm thấy vô cùng vui mừng và hứng khởi trước một vài sự kiện mà bạn đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, đừng tỏ ra quá phấn khích hay vội vàng khoe hoang điều đó ngay cả với những người thân thiết nhất với mình nhé.

Ma Kết (22/12 – 19/1)



Tử vi ngày mai 18/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Ma Kết hôm nay có thể hành động hơi vội vàng, hấp tấp, bởi vì bạn đang lo lắng một điều gì đó. Ma Kết cứ hay so sánh mình với người khác điều này chỉ khiến bạn cảm thấy mình như một kẻ bại trận, chẳng làm được gì và mất đi hoàn toàn ý chí chiến đấu. Không một ai có thể làm bạn tổn thương trừ khi bạn cho phép. Đến khi nào cung hoàng đạo này mới có thể hiểu được và hòa nhập hơn với cuộc sống này. Các mối quan hệ từ gia đình, tình yêu, xã hội đến đối tác làm ăn đều vì tính cách này của bạn mà trở nên thiếu sự gắn kết.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Hôm nay cung hoàn đạo Bảo Bình sẽ đón nhận nhiều tin vui đến từ cấp trên hoặc đối tác tiềm năng của bạn, sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh ngày cuối tuần. Bảo Bình còn chần chừ gì mà không rủ nửa kia đi ăn mừng ngay thôi. Dường như Bảo Bình đang đắm chìm trong những ý tưởng táo bạo về cách làm cho cuộc sống trở nên hạnh phúc và thú vị hơn. Và bằng tài ăn nói khéo léo đầy tính thuyết phục của mình, thật không có gì làm lạ khi bạn thành công trong việc “dụ dỗ” nửa kia tham gia vào những cuộc phiêu lưu kì thú của bạn.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư cảm thấy mệt mỏi có thể vì thời gian gần đây bạn đã ép mình làm việc quá nhiều và kèm với đó là thời tiết thay đổi thất thường nên bạn không được khỏe. Bạn chăm chỉ làm việc nhưng cũng đừng quên chăm sóc sức khỏe nhé. Hãy sinh hoạt điều độ để Sức Khỏe sớm hồi phục nhé. Hôm nay, Song Ngư sẽ nhận được lời mời đi ăn, đi giải trí với ai đó nhưng đừng quên là bạn đang mệt. Dù có nể nang bạn bè như thế nào thì cũng nên biết cách từ chối khéo léo nhé. Song Ngư và người ấy đã yêu nhau được một thời gian, tình cảm của hai bạn vẫn rất rất sâu đậm, thiếu chút nữa là có thể về chung một nhà rồi đấy.

Theo Phương Hoa/SKCĐ