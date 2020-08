Tử vi ngày mai 19/8/2020 của 12 cung hoàng đạo: Nhân Mã đang mông lung với mọi quyết định của mình

BẠCH DƯƠNG (21/3-19/4)





Tử vi ngày mai 19/8/2020 cho thấy tiến độ công việc của Bạch Dương đang diễn ra theo đúng kế hoạch của bạn khiến những chú cừu có thêm nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân. Hôm nay, bạn đã học được nhiều bài học quý giá và ý nghĩa, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống sau này của bạn. Tuy nhiên chuyện tình cảm lại không mấy suôn sẻ, hai bạn liên tục xảy ra cãi vã, nghi ngờ khiến cả hai đều cảm thấy mệt mỏi. Hãy thành thật với nhau để cùng duy trì một mối quan hệ lâu dài nhé.





KIM NGƯU (20/4-20/5)





Hôm nay Kim Ngưu có phần nhạy cảm thái quá trước những lời nhận xét của người khác. Hãy bình tĩnh hơn để có những màn đáp trả phù hợp. Về mặt tình cảm có vẻ như đang không ổn lắm, giữa 2 bạn cứ vài ngày lại xảy ra một trận cãi vã, người ấy có muốn yên cũng không được. Lúc này Kim Ngưu cần phải thẳng thắn đối mặt với những rắc rối mà cả hai cùng gây ra, suy nghĩ thật kỹ xem liệu đây có phải là người mình muốn gắn bó lâu dài hay không, nếu không thì nên sớm buông tha cho nhau.

Kim Ngưu cần phải thẳng thắn đối mặt với những rắc rối mà mình gây ra (Ảnh minh họa)





SONG TỬ (21/5-21/6)





Tử vi ngày 19/8 cho thấy, nhờ có đồng nghiệp giúp đỡ mà Song Tử có thể tránh được những sai sót không đáng có. Bạn cảm thấy xấu hổ khi trước đây từng đánh giá không tốt về họ. Chuyện tình cảm của Song Tử cũng khá lận đận, bạn không hiểu tại sao người thân lại phản đối 2 bạn kịch liệt đến thế. Có lẽ người ngoài cuộc nhìn vấn đề được thấu đáo hơn chăng?





CỰ GIẢI (22/6-22/7)





Tình hình tài chính khả quan khiến tính tình của Cự Giải thoải mái hẳn lên, trước đó, bạn vẫn còn lo không biết phải đối mặt với khoảng thời gian này như thế nào. Tuy nhiên những chú Cua cũng đừng vì thế mà tiêu tiền như rác nhé. Về tình yêu, Cự Giải cảm thấy người đó khác hoàn toàn so với những người mà bạn từng yêu hoặc từng gặp qua trước đây. Giải Nhi không ngờ người ấy lại là người ở bên cạnh mình lâu nhất.





SƯ TỬ (23/7-22/8)





Sư Tử đang từng bước lên kế hoạch làm việc kỹ lưỡng và nghiêm túc. Bạn đang lấy lại hào quang của mình và đủ sức cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ khác, sẽ chẳng ai thắng nổi bạn cả. Những chú Sư Tử đang FA sẽ cảm thấy có chút cô đơn vì sớm tối chỉ có một mình, thế nhưng tiêu chuẩn của bạn lại quá cao khiến người bình thường khác không thể nào đáp ứng nổi mà "chuồn thẳng".

Chăm chỉ làm việc, Sư Tử sẽ sớm lấy lại hào quang của mình (Ảnh minh họa)





XỬ NỮ (23/8-22/9)





Tử vi ngày mai 19/8/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Xử Nữ có thể bị khiển trách vì lỗi lầm không phải do bạn gây ra. Dẫu biết cấp trên làm vậy là có lý do nhưng bạn vẫn cảm thấy vô cùng ấm ức và khó chịu. Mỗi khi tâm trạng không tốt Xử Nữ thường hay tiêu tiền cho việc mua sắm, điều này dễ khiến tài chính bị hao hụt lắm, bạn cần thắt chặt chi tiêu hơn trong thời gian này.





THIÊN BÌNH (23/9-23/10)





Công việc của Thiên Bình vừa có bước phát triển mới, bạn được thăng chức và đang phải gánh thêm nhiều trọng trách trên vai. Tuy nhiên chòm sao này rất giỏi "yêu ngôn hoặc chúng" vì thế mà bạn rất dễ thích nghi với vai trò mới này. Trong chuyện tình cảm, một khi đã yêu ai thì Thiên Bình hãy nên dành hết mọi tâm tư cho người đó, bạn chớ có so sánh người yêu mình với bất cứ ai khác, điều này dễ khiến đối phương tức giận và nghĩ rằng bạn đang không tôn trọng họ đấy.





HỔ CÁP (24/10-21/11)





Sự nghiệp của Hổ Cáp cũng đang trên đà phát triển thuận lợi, nếu biết cách nhìn nhận vấn đề bạn sẽ còn gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Về chuyện yêu đương, tuy cách nói chuyện của người ấy có chút lạnh lùng, thế nhưng không có nghĩa là họ không quan tâm đến bạn. Hãy cứ để thời gian chứng minh tất cả nhé.

Sự nghiệp của Hổ Cáp đang trên đà phát triển thuận lợi (Ảnh minh họa)





NHÂN MÃ (22/11-21/12)





Nhân Mã đang cảm thấy mông lung với mọi quyết định của mình, hiện tại công việc của bạn khá ổn định thế nhưng bạn vẫn tiếc nuối một số lựa chọn tốt hơn mà bạn đã bỏ lỡ trong thời gian qua. Nói thẳng ra thì bạn là kiểu người "đứng núi này trông núi kia" đấy. Hôm nay Nhân Mã cũng đang nóng giận vô cớ, may là người ấy chẳng mấy để bụng cái tính trẻ con sớm nắng chiều mưa của bạn.





MA KẾT (22/12-19/1)





Tử vi thứ 4 cho thấy, Ma Kết khó tập trung hoàn thành công việc khi các khó khăn tài chính cứ liên tiếp chi phối tâm trạng của bạn. Ma Kết cần giải quyết từng việc một, cái nào dễ làm trước, khó làm sau. May mắn là Ma Kết luôn nhận được sự động viên kịp thời từ người ấy, điều này giúp bạn có thêm động lực để tiếp tục cố gắng cho bước đường sắp tới.





BẢO BÌNH (20/1-18/2)





Hôm nay Bảo Bình xử lý công việc một cách khá cứng nhắc, một phần vì bạn không muốn mạo hiểm, phần còn lại vì nghĩ rằng có cố gắng đến đâu cũng chưa chắc đã đạt kết quả tốt. Chuyện tình cảm của Bảo Bảo thì có vẻ khả quan hơn, những hiểu lầm được hóa giải giúp bạn và người ấy nối lại sợi dây tình cảm đang có nguy cơ rạn nứt. Hãy nắm chắc cơ hội lần này để cả hai thêm gắn bó nhé

Những hiểu lầm giữa Bảo Bình và người ấy sẽ sớm được xóa bỏ (Ảnh minh họa)





SONG NGƯ (19/2-20/3)





Tình hình tài chính của Song Ngư hiện nay tạm thời được ổn định. Bạn đã biết Cách làm sao để đầu tư thông minh hơn. Chuyện yêu đương có phần hơi rắc rối, trong khi Song Ngư tập trung cho công việc thì người ấy lại cho rằng bạn quá vô tâm. Bạn cho rằng người đó quá trẻ con đó nhưng vẫn nhịn để tránh làm mất hòa khí.

Theo Phương Hoa/SKCĐ