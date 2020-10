Tử vi ngày mai 2/10/2020 của 12 cung hoàng đạo: Thiên Bình gặp rắc rối trong chuyện tình cảm

Bạch Dương (21/3 – 19/4)





Tử vi ngày mai 2/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy trong công việc, hôm nay Bạch Dương không thể tập trung toàn bộ sức lực, bạn đang bị tình cảm chi phối rất nhiều. Nói chung hôm nay là một ngày làm việc không hiệu quả của Bạch Dương. Trong tình yêu, bạn có thể có nhiều mối quan hệ tình cảm cùng một lúc, đó dường như là nhu cầu của bạn. Trong các mối quan hệ, bạn dễ bị ảnh hường bởi những cảm xúc tiêu cực hơn là điều khiển bởi người khác.

Trong các mối quan hệ, Bạch Dương dễ bị ảnh hường bởi những cảm xúc tiêu cực hơn của người khác.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)





Hôm nay nhờ sự nhạy bén và linh hoạt mà Kim Ngưu gặp khá nhiều may mắn. Những chuyện xảy ra với bạn đều mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nên hãy bình tĩnh đón nhận nó. Trải qua gian khó cung hoàng đạo này sẽ tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm quý giá cũng như khả năng xử lý tình huống tốt hơ. Trong chuyện tình cảm của bạn có thể đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Bạn có thể thấy rằng những suy nghĩ, hoài nghi đang khiến bạn cảm thấy hoang mang và bất ổn. Bạn trở nên khó tính và cứng đầu khiến đối phương khó có thể nói chuyện được với bạn.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi thứ 6 cho thấy, hôm nay cảm xúc của Song Tử nhanh như một cơn gió, chợt đến chợt đi nên trong công việc bị người khác đánh giá là hời hợt và thiết tập trung. Trong chuyện tình cảm cũng như các mối quan hệ khác bạn dễ bị chi phối, ảnh hưởng tiêu cực bởi người khác. Các chàng trai Song Tử thường thích mẫu phụ nữ sống lý trí và thông minh. Nhìn chung thì Song Tử thích cảm giác được lái máy bay.





Cự Giải (22/6 – 22/7)





Tử vi ngày mai 2/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Cự Giải chẳng còn tâm trí đâu mà dành cho công việc. Bạn dễ chìm vào thế giới của riêng mình và chẳng để ý đến cảm nhận của những người xung quanh. Điều này khiến bạn dễ nảy sinh mâu thuẫn với đồng nghiệp ở nơi làm việc. Trong chuyện tình cảm, bạn đang gặp xung đột căng thẳng vì chuyện chăn gối. Người ấy có thái độ phản ứng kịch liệt bất cứ khi nào nhu cần không được thỏa mãn. Vì thế mà tâm trạng của bạn xấu đi, nảy sinh cãi vã và ấm ức.

Cự Giải có nhiều mâu thuẫn nơi làm việc

Sư Tử (23/7 – 22/8)





Tử vi hàng ngày cho thấy hôm nay Sư Tử thể hiện được phong độ của mình trong công việc. Bạn có nguyên tắc riêng và không ai có thể phá vỡ được chúng. Cứ tuân thủ theo những điều bạn đã vạch ra từ trước và vận may sẽ tìm đến bạn sớm thôi. Hôm nay, Sư Tử khá cứng nhắc trong chuyện tình cảm. Chắc chắn nngười ấy và bạn đang có những thói quen, sở thích bất đồng với nhau. Vì mỗi người trên đời này đều là duy nhất, không ai giống ai nên bạn đừng đòi hỏi gì nhiều quá.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Trong công việc, bạn có thể cảm nhận rõ sự bồn chồn với những kế hoạch quá cụ thể, đồng thời gặp khó khăn khi thực hành. Bạn nên bắt tay vào làm và đừng lăn tăn gì cả, cứ đến đâu sẽ nhanh chóng thích ứng đến đấy. Trong tình cảm, cuộc sống hôn nhân sẽ khiến “ngốn” rất nhiều thời gian của phụ nữ để lo toan nhà cửa. Nhưng với đàn ông thì ngược lại, hôn nhân sẽ giúp họ tiết kiệm được thời gian dọn dẹp nhà cửa. Chính sự bất bình đẳng đó đã khiến những cô vợ trẻ cảm thấy không được chồng chia sẻ và cùng gánh vác công việc.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Tử vi ngày mai 2/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy hôm nay Thiên Bình tràn đầy năng lượng và sự tự tin để sẵn sàng đối mặt với những khó khăn thử thách. Điều duy nhất mà bạn cần làm lúc này đó là lên một kế hoạch rõ ràng hơn để bản thân có thể bứt phá mạnh mẽ. Hôm nay, chuyện tình cảm của chòm sao này cũng gặp chút rắc rối. Đặc biệt là khi xảy ra trục trặc, tinh thần đang căng thẳng của bạn sẽ khiến cho vấn đề đi quá xa, tạo nên nhiều bất đồng và tranh cãi. Thiên Bình đừng quá khắt khe với bản thân và cả với đối phương, nhất là khi cả hai đều đã mệt mỏi.

Tử vi ngày mai 2/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy hôm nay Thiên Bình tràn đầy năng lượng và sự tự tin để sẵn sàng đối mặt với những khó khăn thử thách

Thiên Yết (23/10 – 21/11)





Hôm nay, bạn trở nên phấn khích, thích tranh luận và có phần nóng vội trong công việc. Bọ Cạp có nhiều suy đoán hơn trong ngày hôm nay. Trực giác không phải lúc nào cũng đúng, nếu cứ khăng khăng tin vào suy diễn của bản thân, bạn có thể vấp phải không ít rắc rối. Trong tình cảm, sự im lặng đôi lúc là con dao hai lưỡi ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình yêu . Vì thế, đừng bắt người ấy phải đoán về cảm xúc của bạn, nếu có gì bạn nên thẳng thắn nói ra cảm nhận của mình để đôi bên hiểu nhau hơn nhé.

Nhân Mã (22/11– 21/12)





Hôm nay bạn có cơ hội nhận được một công việc tốt vì vậy bạn nên có trách nhiệm với nó. Tuy nhiên, có lẽ sự khởi đầu của bạn khá nóng vội nên mọi thứ chả đâu vào đâu. Bạn cần suy nghĩ chính chắn và sáng suốt hơn trước khi bắt tay vào làm việc. Trong tình cảm, chòm sao này có thể sẽ đánh mất cơ hội được hẹn hò vui vẻ bên người thương bởi bản tính nóng nảy của mình. Bình thường bạn rất điềm đạm và có trách nhiệm, nhưng hôm nay những vấn đề trong cuộc sống của bạn lại khiến mọi thứ rối tung lên.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi ngày mai 2/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy trong công việc, sự tò mò của Ma Kết khiến bạn rất nhanh chóng nhận ra những ý tưởng mới mẻ và cực kỳ đam mê nghiên cứu, học tập. Những công việc liên quan đến nghiên cứu sẽ phù hợp với Ma Kết hôm nay. Trong chuyện tình cảm, hôm nay cung hoàng đạo này khá dễ chịu, hài hước và thông minh, cho nên bạn thu hút được nhiều người. Nhưng bên cạnh đó bạn cũng rất nghiêm túc, thực tế và tham vọng.

Ma Kết có nhiều ý tưởng mới mẻ trong công việc

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Trong công việc, Bảo Bình hôm nay có óc quan sát tinh tế. Bạn thích nghiên cứu bản chất con người và phân tích lý do tại sao mọi người xung quanh hành động như thế. Bạn thường nhút nhát, và có thể xuất hiện đứng tách riêng ra với mọi người một chút. Bảo Bình hôm nay sẽ rất tự hào về gia đình của họ, và thường khoe khoang những thành tích của bạn với người khác. Có đôi lúc bạn không hiểu rõ chính mình, cho nên sẽ có những xung đột với người khác, mang đến những ảnh hưởng xấu cho mối quan hệ hiện tại.

Song Ngư (19/2 – 20/3)





Trong công việc, Song Ngư hôm nay cảm thấy không thoải mái. Mâu thuẫn có thể xảy ra với đồng nghiệp hoặc cấp trên khiến bạn bị ức chế. Trong chuyện tình cảm, bạn có thể là người nhút nhát và e thẹn. Tuy nhiên khi đã có lòng tin đầy đủ, bạn giỏi yêu chiều và đủ nhạy cảm để không cần hỏi cũng biết được đối phương đang nghĩ gì và mong muốn gì.

Những thú vị về 12 cung hoàng đạo









Theo Phương Hoa/SKCĐ

