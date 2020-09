Tử vi ngày mai 2/9/2020 của 12 cung hoàng đạo: Sư Tử cần tỉnh táo để tránh rắc rối trong công việc

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 2/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương hôm nay đang vật lộn với công việc của mình. Mọi thứ có vẻ như không được thuận lợi cho lắm. Bạn được đề nghị giúp đỡ từ các đồng nghiệp của mình, đừng từ chối những sự giúp đỡ này nhé. Chuyện tình cảm của những chú cừu hôm nay cũng khá tốt đẹp, bạn hãy nắm chặt tay người ấy để cả hai cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Mặc dù trước đó nhiều vấn đề cũ liên tục xảy ra nhưng bạn cần phải thành thật với mọi thứ, nếu không mọi thứ sẽ sớm bị phá hủy.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Tử vi thứ 4 của Kim Ngưu cho thấy hôm nay công việc của chòm sao này vô cùng thuận lợi. Bạn tự tin là mình sẽ hoàn thành tốt công việc. Khi đồng nghiệp muốn được giúp đỡ, bạn có thể giúp họ nhưng cẩn thận đừng để họ lợi dụng bạn. Trong chuyện tình cảm, mọi thứ đều hài hòa và bạn nhận được một vài nụ hôn ngọt ngào từ người ấy. Số phận đang hỗ trợ và mang đến mọi thứ cho bạn. Hãy tận hưởng những phút giây lãng mạn này nhé.





Công việc Kim Ngưu hôm nay vô cùng thuận lợi (Ảnh mình họa)

Song Tử (21/5 – 21/6)

Trong công việc, làm việc nhóm là điều quan trọng và sẽ giúp bạn đạt được nhiều kết quả bất ngờ. Hãy tiếp tục đầu tư thời gian và công sức vào các kế hoạch của bạn, bởi vì khả năng thành công của bạn là rất cao. Trong ngày hôm nay, chuyện tình cảm của bạn cũng vô cùng hài hòa. Bạn nên tận hưởng sự kết hợp thú vị này, se xkhoong có bất cứ điều gì có thể chia rẽ được hai bạn. Đối phương là người có những lời nói và cử chỉ hết sức nhẹ nhàng và quan tâm đến bạn.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi ngày mai 2/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy hôm nay Cự Giải thể hiện được khả năng dẫn dắt của mình, bạn nhạy bén với mọi thứ xảy ra trong cuộc sống. Thế nhưng vì bạn không phải là một người chuộng hư vinh nên sẽ chỉ thích được khám phá chứ không tập trung vào làm từng thứ một. Tình yêu của cung hoàng đạo này có dấu hiệu tốt. Người độc thân có cơ hội tìm thấy nửa kia của mình trong những buổi gặp mặt bạn bè. Tài chính cũng khá ổn thỏa. Sắp tới ngày nhận lương nên bạn tiêu pha có chút quá tay, nhưng không sao, vì lương thưởng tháng này của bạn khá cao đấy.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Sư Tử cần tỉnh táo hơn bởi bạn sẽ vấp phải một vài rắc rối nhỏ trong công việc đấy nhé. Hãy mạnh dạn xin ý kiến của người đi trước, bạn bè thân thiết khi gặp khó khăn. Tuy nhiên trước đó, bạn cũng nên chủ động tìm hiểu và nghĩ cách giải quyết trước đi đã. Hôm nay Sư Tử khá khó tính, bạn nhạy cảm tới mức, nếu có khó chịu, cáu gắt là sẽ thể hiện thái độ ra mặt. Mâu thuẫn đôi khi rất khó tránh khỏi khi cả hai bất đồng quan điểm, nhưng mọi chuyện hoàn toàn có thể giải quyết được nếu bạn suy nghĩ tích cực và lạc quan hơn.

Sư Tử cần tỉnh táo hơn bởi bạn sẽ vấp phải một vài rắc rối nhỏ trong công việc (Ảnh mình họa)

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi thứ 4 của Xử Nữ cho những những điều mà bản thân chưa suy nghĩ kĩ càng thì hãy cẩn trọng trước khi nói ra. Bạn nên cố gắng kiểm soát tốt cảm xúc, không nên chủ quan bởi nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề mà bạn đang giải quyết. Nhiều sai sót nhỏ cũng có thể gom lại thành vấn đề lớn hơn. Các cặp đôi yêu nhau cần quan tâm đến cảm xúc của đối phương nhiều hơn. Có thể người ấy đang có một chút chuyện buồn phiền trong lòng cần bạn an ủi, động viên đấy. Hãy thể hiện tình cảm yêu thương của mình và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho họ nhé.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi ngày mai 2/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy những Thiên Bình còn độc thân hãy cứ mạnh dạn thể hiện tình cảm của mình, đường tình duyên của bạn đã bắt đầu có những dấu hiệu tích cực rồi đấy. Sức cuốn hút của bạn chính là lòng vị tha và một trái tim ấm áp, khiến ai đi vào trái tim của bạn rồi cũng chỉ muốn ở lại trong đó. Điều quan trọng là tình cảm đấy bạn dành cho ai mà thôi. Trong công việc, bạn sẽ có những quyết định quan trọng vào đúng thời điểm, giúp kế hoạch bạn có bước tiến đột phá, hãy làm tốt những gì quyền hạn cá nhân cho phép.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Bọ Cạp đừng vội nhìn bề ngoài của ai đó mà nhận xét về con người đó, những gì bạn nhìn thấy tận mắt cũng chưa chắc đã là thật đâu. Dù là mối quan hệ xã giao hay là tình yêu đi chăng nữa cũng cần phải có thời gian tìm hiểu, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn thì bạn mới có thể biết được ai mới là người thật lòng. Bên cạnh đó, những bạn làm việc liên quan đến giấy tờ cần hết sức thận trọng. Cung hoàng đạo này dễ mắc sai lầm với những con số, sổ sách, nhưng làm chậm mà chắc, ngày mai sẽ là một ngày may mắn hơn với bạn.

Bọ Cạp đừng vội nhìn bề ngoài của ai đó mà nhận xét về con người đó (Ảnh mình họa)

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Mọi điều bất ngờ có thể xảy ra trong ngày hôm nay đối với Nhân Mã. Cung hoàng đạo này chẳng thể ngờ được rằng mình lại có được hạnh phúc lớn lao đến vậy. Tình yêu tưởng đã lùi xa hóa ra vẫn luôn ở đó. Bạn mong muốn tự do nhưng tình yêu là sự trói buộc vô hình. Về công việc, bạn khá hào hứng và nhiệt tình với những gì đang diễn ra. Bạn dường như đang hi vọng về một kết quả tốt nên đã dành rất nhiều thời gian và công sức của mình để có được một ngày làm việc hiệu quả hơn.





Ma Kết (22/12 – 19/1)

Ma Kết hôm nay rất dễ bị xao nhãng và mất tập trung trong công việc. Điều đó sẽ khiến bạn mắc phải sai lầm không đáng có, chính vì thế hôm nay Ma Kết có khả năng sẽ bị cấp trên khiển trách. Bạn nên thay đổi tác phong làm việc của mình để chuyên nghiệp hơn. Về chuyện tình yêu, nếu bạn cảm thấy mình không còn kết nối với nửa kia như trước nữa thì hai bên nên thẳng thắn trò chuyện, chia sẻ với nhau, có như vậy mới vượt qua được những khoảng thời gian khó khăn này.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Tử vi ngày mai 2/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy chuyện tình cảm của Bảo Bình hôm nay khá thuận lợi và yên bình. Bạn là người trầm tĩnh và thận trọng, không muốn chia sẻ quá nhiều về cuộc sống riêng tư của mình cho người khác. Bạn muốn công khai mối quan hệ tình cảm với người ấy vì bạn cảm thấy rằng mọi thứ đều đã đến lúc rồi. Công việc đều đều quá lại khiến cho bạn cảm thấy nhàm chán và thiếu đi những tham vọng cần thiết. Bạn hài lòng với những gì mình đang có nên không muốn hoàn thiện mình hơn nữa, sự lười biếng này sẽ khiến bạn mãi dậm chân tại chỗ và đánh mất đi cơ hội phát triển.

Chuyện tình cảm của Bảo Bình hôm nay khá thuận lợi và yên bình (Ảnh mình họa)

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư được dự báo là sẽ có chuyện không vui xảy ra vào ngày mai. Vì những suy nghĩ linh tinh cứ mãi quẩn quanh trong đầu khiến bạn khó tập trung làm việc. Ngày làm việc của bạn sẽ khá nhàm chán khiến bạn cảm thấy khó chịu. Hãy dành cho mình một khoảng không gian riêng và thư giãn với một bản nhạc. Tình yêu bất ngờ sẽ đến với những người độc thân. Bạn hãy cứ thoải mái đón nhận hạnh phúc đến với mình. Tình cảm có thể lớn dần lên theo thời gian, hãy nghe theo tiếng gọi của trái tim nhé.

Theo Phương Hoa/SKCĐ