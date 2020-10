Tử vi ngày mai 20/10/2020 của 12 cung hoàng đạo: Kim Ngưu nhiều lần bị "ghim" do không giỏi ăn nói

Bạch Dương (21/3 – 19/4)



Tử vi ngày mai 20/10 của 12 Tử vi ngày mai 20/10 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương hôm nay có nguồn năng lượng vô cùng tích cực, bạn có hứng thú trong công việc và có khả năng truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Không những vậy chòm sao này còn có khả năng thích ứng nhanh với mọi hoàn cảnh, dám nghĩ dám làm. Sự nghiệp cứ thế mà đi lên.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Kim Ngưu hôm nay khá chậm chạp, bạn không giỏi ăn nói nên làm mất lòng nhiều người khác. Có khi sự việc chả có gì nhưng qua lời nói của bạn nó lại thành nghiêm trọng. Bạn nên thay đổi thói quen này của mình để sớm thành công hơn trong cuộc sống. Vốn dĩ chòm sao này không giỏi bày tỏ suy nghĩ của mình nên cần đi thẳng vào vấn đề chứ đừng dùng mấy lời hoa mỹ quá lại khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

Song Tử(21/5 – 21/6)

Hôm nay Song Tử có nhiều tham vọng bạn sẽ quyết tâm theo đuổi mục tiêu của mình đến cùng. Một khi đã quyết tâm bạn sẽ làm việc chăm chỉ hơn hẳn thường ngày. Đôi lúc bạn cũng cần nhờ sự giúp đỡ của người khác. Tuy nhiên lại cảm thấy tự mày mò có khi lại tốt hơn. Mỗi lần như vậy bạn lại cam thấy tự hào về những thành tựu mà mình đã làm ra.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi ngày mai 20/10 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Cự Giải cảm thấy không thoải mái trong việc thể hiện cảm xúc của mình với người khác. Chính vì vậy bạn sẽ kẻ ra ranh giới rõ ràng để tự bảo vệ cảm xúc của mình. Chỉ khi bạn thấy thoải mái, bạn mới có thể bày tỏ được những gì chất chứa trong tim. Trong công việc, bạn là một nhân viên chăm chỉ, bản tính cẩn thận giúp bạn được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá rất cao. Hãy tích cực phát huy nhé.

Sư Tử (23/7 – 22/8)



Tử vi thứ 3 của Sư Tử cho thấy bạn đang gặp những vấn đề của riêng mình. Nhưng bạn lại không biết làm cách nào để giải tỏa nó. Trong những tình huống "éo le" như thế này bạn nên tìm người thân, bạn bè để nói chuyện, tâm sự. Chắc chắn họ sẽ đưa ra cho bạn những lời khuyên bổ ích. Ngược lại, Tử vi thứ 3 của Sư Tử cho thấy bạn đang gặp những vấn đề của riêng mình. Nhưng bạn lại không biết làm cách nào để giải tỏa nó. Trong những tình huống "éo le" như thế này bạn nên tìm người thân, bạn bè để nói chuyện, tâm sự. Chắc chắn họ sẽ đưa ra cho bạn những lời khuyên bổ ích. Ngược lại, đời sống tình cảm của chòm sao này đang ngày càng tiến triển tốt. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc của riêng mình nhé.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Hôm nay Xử Nữ cảm thấy khá thoải mái sau một ngày dài làm việc mệt mỏi với công việc chất chồng. Tuy nhiên Sức Khỏe của bạn thì không được tốt cho lắm. Bạn trông lúc nào cũng đầu bù tóc rối, được nghỉ một chút là sẽ ngủ, ngủ và ngủ. Tình hình tài chính của cung hoàng đạo này có dấu hiệu hao hụt đi trông thấu. Có những thứ bạn không thể không tiêu, nhưng tiêu rồi thì lại cảm thấy vô cùng xót tiền.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Tử vi ngày mai 20/10 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Thiên Bình đang cảm thấy bất an trong chuyện tình cảm. Sự lạnh nhạt, trốn tránh của người ấy khiến bạn như muốn phát điên lên. Cả hai dễ dàng tranh cãi với nhau vì những chuyện hết sức nhỏ nhặt, lần nào cũng toàn chuyện bé xé ra to. Chòm sao này cần sớm điều chỉnh cảm xúc của mình để không làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của mình.



Bọ Cạp (23/10 – 21/11)



Bọ Cạp hôm nay bỗng trở nên dễ tính một cách đáng kinh ngạc. Điều này khiến bạn bị nhiều kẻ xấu lợi dụng lừa dối mà không hề hay biết. Trong công việc, bạn cần sớm chất dứt tình trạng bất cẩn và cẩu thả trong thời gian qua. Tử vi thứ 3 cũng cho thấy cung hoàng đạo này cần cẩn trọng trong vấn đề tài chính. Đừng dễ dàng tin người quá bởi khả năng mất tiền của bạn đang khá cao.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)



Ngày hôm nay là ngày mà Nhân Mã thực sự xuất sắc trong công việc. Bạn làm tốt nhiệm vụ của mình, đồng thời sự thông minh năng động của bạn được thể hiện khiến đồng nghiệp ngưỡng mộ, cấp trên tin tưởng. Tuy nhiên bạn cũng cần cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Vấn đề tài chính cũng ở mức trung, bạn cần có nhiều khoản phải chi tiêu, chính vì thế hãy lên cho mình một kế hoạch cụ thể, kĩ càng.



Ma Kết (22/12 – 19/1)



Tử vi ngày mai 20/10 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Ma Kết có nhiều niềm vui nhỏ trong ngày hôm nay. Bạn rạng rỡ hơn thường ngày. Rất có thể chòm sao này sẽ nhận được một lời mời hẹn hò vào cuối ngày đấy nhé. Hôm nay các cặp đôi cũng có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, mặc dù mâu thuẫn của 2 bạn không quá nghiêm trọng nhưng cả hai đều đang chần chừ, không ai chịu mở lời trước. Ma Kết hãy nhớ đừng để cái tôi của mình làm ảnh hưởng đến tình yêu nhé.



Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Hôm nay là một ngày khác suôn sẻ với Bảo Bình cả công việc lẫn chuyện tình cảm. Tâm trạng của bạn cũng vì vậy mà phơi phới cả ngày. Bạn luôn cố gắng không ngừng để có thể thực hiện được mục tiêu của mình. Những tín hiệu ở thời điểm hiện tại cũng cho thấy bạn đang đi đúng hướng. Sự nhiệt tình là điều mọi người yêu mến ở bạn. Bạn không ngại giúp đỡ người xung quanh, chỉ cho mọi người thấy bí quyết giải quyết công việc hiệu quả nhất.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi hàng ngày của Song Ngư cho thấy bạn nên hạn chế việc than thân trách phận thôi nhé bởi cuộc sống vốn không dễ dàng gì. Việc than trách cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Hơn nữa sức khỏe của bạn cũng không được tốt cho lắm. Bạn thường xuyên cảm thấy uể oải, giảm sự tập trung. May mắn là chuyện tình cảm tiến triển khá tốt đẹp. Nửa kia là chỗ dựa vững chắc cho bạn mỗi khi Song Ngư gặp khó khăn, luôn cùng bạn chia sẻ mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống.

Tử vi 12 cung hoàng đạo

Theo Phương Hoa/SKCĐ







