Tử vi ngày mai 20/8/2020 của 12 cung hoàng đạo: Ngang bướng như Kim Ngưu, coi chừng mất bồ đấy nhé

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 20/8/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương hôm nay có thể gặp một chút rắc rối trong công việc. Bạn chỉ thích làm theo ý mình mà không quan tâm đến ý kiến của người khác, điều này khiến bạn khó có thể đạt được kết quả như mong đợi. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều khúc mắc khi mà những giống mộng đều vỡ tan. Đối phương chẳng được hoàn hảo như bạn nghĩ nên khiến bạn cảm thấy có phần hụt hẫng. Tuy nhiên hãy nhớ, không ai hoàn hảo cả, bạn phải chấp nhận cả những khuyết điểm của đối phương để có thể hướng tới một tương lai hạnh phúc hơn.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Chuyện tình cảm của Kim Ngưu hôm nay nảy sinh nhiều mâu thuẫn nhưng bạn vẫn có thể giải quyết được. Kim Ngưu có một tính xấu đó là khá cố chấp và bảo thủ, bạn luôn muốn người khác phải làm theo ý mình mà không nghĩ cho cảm nhận của đối phương, điều này chỉ khiến cho mối quan hệ của hai bạn trở nên tệ hơn thôi. Chòm sao này cần phải học cách kiểm soát bản thân, bạn luôn mong muốn có một công việc ổn định nên không quan ngại khó khăn để hoàn thành tốt những mục tiêu mà mình đề ra. Tuy nhiên tính cách bướng bình và ngoan cố của bạn có thể khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn.

Kim Ngưu hôm nay sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn với người ấy

Song Tử (21/5 – 21/6)

Tử vi thứ 5 của Song Tử cho thấy bạn là người có nhiều ý tưởng những lắm sự lo lắng đan xen. Bạn đang bị rối bời bà không biết nên bắt đầu mọi thứ ở đâu, lựa chọn điều gì để mọi thứ đạt được hiệu quả cao nhất. Song Tử đừng nhút nhát như vậy nữa, bạn hãy quyết đoán lên, sai thì sửa, chẳng có gì mà phải sợ cả. Chuyện tình cảm của cung hoàng đạo này thì lại khá tốt đẹp. Hai bạn đang có những phút giây mặn nồng với nhau, tình cảm ngày càng tiến triển, thậm chí còn đang tính đến chuyện tương lai về chung một nhà nữa đấy.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo thấy rằng Cự Giải là một chòm sao khá chu đáo, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc. Dù làm bất cứ thứ gì, bạn đều ghi chép và tính toán một cách tỷ mỉ, điều này giúp ích rất nhiều cho việc thăng tiến của bạn. Cuộc đời này ngắn lắm, vùi đầu vào công việc là tốt thế nhưng bạn cũng nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và tận hưởng cuộc sống, đừng để thanh xuân trôi qua lãng xẹt như vậy, ngoảnh đi ngoảnh lại thì mình cũng đã chẳng còn trẻ trung gì nữa. Đừng sống khép kín, hay thích gặm nhấm nỗi buồn một mình nhé!

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi ngày mai 20/8/2020 của 12 cung hoàng đạo, Sư Tử đang quyết định mọi thứ quá nhanh mà không suy nghĩ gì. Chính vì điều này khiến cho bạn vô tình bỏ lỡ rất nhiều điểm quan trọng mà nó sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Cung hoàng đạo này cần học cách kiên nhẫn và bình tĩnh hơn trong cuộc sống. Chuyện tình cảm không được vui vẻ thuận lợi cho lắm. Bạn và nửa kia đang xảy ra một số chuyện tranh cãi không đáng có. Thế nhưng những chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của hai bạn cả, yêu đương thỉnh thoảng cãi nhau một chút cũng vui mà !

Sư Tử đang quyết định mọi thứ quá nhanh mà không suy nghĩ gì

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Ngày mới này tài chính của Xử Nữ không được gặp may nên bạn cần phải nghe lời khuyên của những người xung quanh. Không phải vì bạn không thể dựa vào năng lực của bản thân mình mà đôi khi người ngoài cuộc giàu kinh nghiệm sẽ có những cái nhìn thấu đáo hơn. Về chuyện tình cảm, bạn nên dành thời gian nhiều hơn cho nửa kia của mình, đừng quên vun đắp cho mối quan hệ này để cả hai trở nên gắn bó hơn. Chỉ cần hai bạn ở bên nhau, tôn trọng và quan tâm đến đối phương thì sẽ chẳng có bất kỳ trở ngại nào có thể chia rẽ được hai bạn cả.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi 12 chòm sao cho biết Cung hoàng đạo Thiên Bình đang phải đối mặt với những trở ngại trong công việc mà bạn không dễ dàng gì vượt qua. Hiệu suất công việc của bạn đang cao hơn mức bình thường thế nhưng bạn vẫn đang thấy phân vân và do dự không biết đây có phải là công việc mà bạn mong muốn hay không. Về mặt tình cảm, nếu bạn đang gặp một chút xáo trộn trong chuyện tình cảm thì nên nhìn nhận lại mối quan hệ này. Đừng luôn tự cho rằng người ấy phải chịu tránh nhiệm cho mọi cuộc cãi vã của cả hai. Chỉ cần bạn không mang những áp lực và khó chịu trong công việc cho người ấy thì cả hai sẽ sớm cân bằng lại thôi.

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Ngày mới này, Bọ Cạp sẽ phải đối mặt với nhiều phiền toái, bạn cần phải có một thái độ tích cực hơn, đừng có ngoan cố bám vào quan điểm của mình mà cần phải sẵn sàng thỏa hiệp, mọi thứ sẽ sớm ổn thỏa thôi. Công việc không được thuận lợi. Hãy giữ bình tĩnh, tránh làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn. Tính cách khá lạnh lùng chính là điểm quyến rũ nhất của chòm sao này. Bạn được nhiều người khác giới chú ý, nhưng cũng chính sự lạnh nhạt này của bạn đã làm mất đi nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

Tử vi ngày mới cho thấy Bọ Cạp phải đối mặt với nhiều phiền toái

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Cung hoàng đạo Nhân Mã có thể tạo thiện cảm với hầu hết những người mà bạn đã từng gặp mặt. Công việc hiện tại của bạn đang bị quá tải nhưng cuối cùng thì mọi thứ cũng ổn thỏa thôi. Bạn có thể tạm thời nghỉ ngơi một thời gian để cân bằng lại cuộc sống của mình. Về chuyện tài chính, bạn đừng cố gắng mua tất cả mọi thứ cùng một lúc, một phút bốc đồng là có thể khiến túi tiền của bạn bị bay hơi đấy. Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định rút hầu bao ra nhé, xem xem nó có thực sự cần thiết hay không.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Tử vi ngày mai của 12 cung hoàng đạo cho thấy Ma Kết đang rất tập trung vào công việc, bạn có năng lực và trực giác tốt nên việc tiếp thu những kiến thức mới cũng dễ dàng hơn. Nhờ vậy mà hiệu suất làm việc của bạn cũng được nâng cao. Về phương diện tình cảm cũng chẳng mấy suôn sẻ. Tính cách trầm tư và chín chắn của bạn luôn hướng đến một mối quan hệ nghiêm túc. Việc tìm được một người phù hợp với bạn không phải là điều dễ dàng. Chưa có người yêu không phải do bạn thiếu cuốn hút mà đơn giản là duyên chưa tới mà thôi.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bảo Bình hôm nay muốn thử thách một chút, tuy nhiên nó vẫn phải đảm bảo sự an toàn cho bạn, bạn muốn tìm kiếm những con đường tự thể hiện mới và khác nhau để chứng tỏ năng lực bản thân. Đừng giấu dốt và ngại ngùng khi hỏi người khác về những điều mình không biết. Cung hoàng đạo này là những người có lòng tự trọng rất cao kể cả trong chuyện tình cảm. Bạn là kiểu người cần sự nhẹ nhàng trong tình yêu chứ không thích người yêu mình hiểu biết quá nhiều. Nhưng bạn lại luôn là người thấu hiểu đối phương nhiều hơn.

Bảo Bình muốn tìm kiếm những con đường mới cho bản thân

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư có thể dễ dàng vượt qua được mọi thất bại trong cuộc sống, đừng quá nóng vội. Trong ngày hôm nay, chòm sao này có khả năng tham gia vào các khoản đầu tư. Hãy tin vào bản năng của chính bạn bởi vì bạn biết lĩnh vực nào phù hợp với bạn nhất. Thật tốt khi nghe lời khuyên của mọi người xung quanh, nhưng bạn cũng nên có chính kiến của riêng mình. Bạn có thể đưa ra những lựa chọn sai lầm trong chuyện tình cảm. Bạn để cảm xúc chi phối quá nhiều mà không dùng lí trí để suy xét.

Những điều thú vị về 12 cung hoàng đạo

Theo Phương Hoa/SKCĐ