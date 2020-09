Tử vi ngày mai 20/9/2020 của 12 cung hoàng đạo: Ma Kết hãy theo đuổi giấc mơ nghệ thuật của mình

Bạch Dương (21/3 - 19/4)

Tử vi ngày mai 20/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương có thể trở nên hơi mù quáng vì tức giận, hận thù. Nếu hành động bốc đồng, bạn sẽ tự mình phá hỏng một ngày vui vẻ, tốt lành. Bạch Dương không nên suy nghĩ quá nhiều cho người khác mà hãy chú ý tới bản thân nhiều hơn.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Kim Ngưu có thể thấy rất vui khi được gia đình yêu thương, bảo vệ. Tuy nhiên, đôi khi bạn vẫn nghĩ họ không thực sự hiểu được mình. Điều này có thể khiến Kim Ngưu phải chịu đựng nhiều áp lực. Tốt hơn hết, hãy thẳng thắn trao đổi lại với mọi người, có thể họ sẽ tỏ ra cởi mở hơn bạn nghĩ.

Song Tử (21/5 - 21/6)

Tử vi chủ nhật cho thấy Song Tử có thể thấy khá bế tắc, không biết mình nên làm gì để giải quyết một khó khăn, rắc rối trong công việc. Đừng tìm cách trốn tránh vì các rắc rối này không thể tự biến mất. Càng nhanh chóng giải quyết các khó khăn, Song Tử càng sớm thấy nhẹ nhõm, thoải mái

Cự Giải (22/6 - 22/7)

Cự Giải sẽ có khá nhiều thời gian rảnh trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, do đã quá quen với lối sống bận rộn, bạn lại không biết phải làm gì khi đột nhiên quá rảnh rỗi. Nếu có thể, Cự Giải nên dành thời gian cho một vài sở thích, tìm hiểu những điều bạn quan tâm.

Sư Tử (23/7 - 22/8)

Tử vi ngày mai 20/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Sư Tử vẫn phải dành thời gian để làm việc. Hãy nhanh chóng hoàn thành công việc để có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn sau một tuần làm việc vất vả. Cuối ngày, Sư Tử nên dành thời gian quan tâm, chăm sóc cho người yêu.

Xử Nữ (23/8 - 22/9)

Xử Nữ có thể tỏ ra khá hoài niệm trong ngày hôm nay. Bạn sẽ nhớ lại các thành công, các thành tích mình từng đạt được. Điều này khiến Xử Nữ cảm thấy rất vui vẻ, hứng khởi. Tuy nhiên, đừng quá chìm đắm vào quá khứ mà mất tập trung trong cuộc sống hiện tại.

Thiên Bình (23/9 - 22/10)

Cuối tuần này Thiên Bình sẽ phải thay đổi thái độ, quan niệm của mình trong chuyện tình yêu. Có thể bạn sẽ tỏ ra cởi mở hơn với những điều mới lạ. Thiên Bình cũng sẵn sàng thử một vài điều mà trước đây bạn không dám thực hiện.

Bọ Cạp (23/10 - 21/11)

Tử vi ngày mai 20/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho biết Bọ Cạp nên học cách thỏa hiệp với mọi người xung quanh. Bạn không cần phải nghe theo mệnh lệnh của bất kỳ ai, nhưng hãy cởi mở hơn khi lắng nghe lời khuyên từ người khác. Đừng tỏ ra quá bốc đồng, chỉ quan tâm tới điều mình muốn.

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Có khả năng Nhân Mã sẽ gặp phải nhiều thay đổi lớn trong ngày hôm nay. Dường như bạn đang tính tới việc thay đổi nơi ở, thay xe... Trong đời sống cá nhân, Nhân Mã không chịu lắng nghe lời khuyên của bất kỳ ai. Ít nhất hãy chịu khó lắng nghe những người thân thiết.

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Trong ngày chủ nhật này, Ma Kết muốn dành thời gian theo đuổi ước mơ của mình. Tuy nhiên, dù có khả nhiều cảm hứng, ý tưởng thú vị, bạn vẫn chưa tìm được cách để thể hiện chúng. Lời khuyên cho Ma Kết là đừng vội thúc ép bản thân, nhất là trong lĩnh vực nghệ thuật.

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Tử vi ngày mai 20/9/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bảo Bình có thể lên kế hoạch cho các chuyến đi xa. Đây là cơ hội tốt để bạn học hỏi, tìm hiểu thêm về những điều mới lạ quanh mình. Tuy nhiên, Bảo Bình nên lên kế hoạch thật rõ ràng, cụ thể nếu muốn có chuyến đi thuận lợi, thoải mái nhất.

Song Ngư (19/2 - 20/3)

Song Ngư muốn dành thời gian ở bên người yêu. Tuy nhiên, đối phương lại khá bận rộn và không thể ở bên bạn cuối tuần này. Điều này khiến Song Ngư cảm thấy khá buồn bã, cô đơn. Hãy dành thời gian cho chính mình, cho gia đình hoặc bạn bè để thay đổi tâm trạng.

