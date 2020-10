Tử vi ngày mai 21/10/2020 của 12 cung hoàng đạo: Bảo Bình cần học cách dĩ hòa vi quý với mọi người

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 21/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương có chút cảm giác bất an nhưng điều này không hẳn là tiêu cực vì nó sẽ trở thành động lực để bạn làm việc chăm chỉ hơn. Hãy cố gắng dẹp quá khứ sang một bên vì chúng chỉ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi hơn thôi. Khi đã làm việc gì đó đừng do dự thiếu quyết đoán, bạn đã vạch ra phương hướng rõ ràng thì cứ thế mà tiến hành. Nếu có cách nào đó khác, hãy biến suy nghĩ thành hành động, gặp cơ hội tốt thì hãy nắm bắt ngay lập tức.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)



Tử vi hôm nay cho thấy Kim Ngưu cần cải thiện kỹ năng giao giao tiếp, bạn hiểu vấn đề, có ý tưởng sáng tạo trong công việc nhưng để diễn giải cho người khác hiểu lại là điều không hề đơn giản. Vì không giỏi bày tỏ suy nghĩ của mình nên Kim Ngưu cần đi thẳng vào vấn đề. Trong tiết trời sẽ lạnh, bạn hãy cho mình không gian yên tĩnh với gia đình bằng cách đi chơi để bình tâm quan sát mọi thứ.

Song Tử (21/5 – 21/6)



Theo tử vi thứ 4, Song Tử đang có nhiều tham vọng và sẽ nhất quyết theo đuổi đến cùng mục tiêu của mình. Điều này giúp bạn thành công nhưng đừng mải mê chạy theo nó. Thông điệp gửi tới Song Tử đó là hãy sống chậm lại, thành công ban đầu là tốt nhưng không say mê với chiến thắng. Theo tử vi thứ 4, Song Tử đang có nhiều tham vọng và sẽ nhất quyết theo đuổi đến cùng mục tiêu của mình. Điều này giúp bạn thành công nhưng đừng mải mê chạy theo nó. Thông điệp gửi tới Song Tử đó là hãy sống chậm lại, thành công ban đầu là tốt nhưng không say mê với chiến thắng. Sức Khỏe của Song Tử đang tốt lên nhờ bài tập thể thao. Hãy tiếp tục rèn luyện các bài tập thể dục thể thao nhiều hơn nữa nhé.



Cự Giải (22/6 – 22/7)

Tử vi ngày mai 21/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Cự Giải không thoải mái vì phải thể hiện cảm xúc của mình với người khác. Nguyên nhân vì người khác coi cảm xúc của bạn là trò đùa chứ không phải sự trân trọng. Để tránh bản thân bị tổn thương Cự Giải cẩn thận trong các mối quan hệ. Người khác có thể hiểu lầm rằng bạn khó tiếp cận song thứ mà bạn cần chỉ là sự an toàn mà thôi.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Sư Tử trong ngày thứ 4 vẫn chưa biết phải làm thế nào để xử lý những vấn đề của mình một cách triệt để, hãy chia sẻ với người thân, bạn bè để xin lời khuyên từ họ. Ngày mai chòm sao này tiền tiêu không hết, có nguồn tài chính bất ngờ. Trong chuyện tình cảm, Sư Tử nên bình tĩnh không nên bốc đồng tránh làm căng thẳng mọi chuyện. Tình yêu của cả hai sẽ thêm khăng khít và bền chặt hơn khi mối quan hệ hài hòa và có sự thấu hiểu.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Xử nữ đang không thoải mái trong công việc, bạn muốn độc lập chứ không muốn hợp tác. Bạn bị xung đột khi làm việc nhóm, đa phần vì thái độ khó chịu của bạn. Điều đó khiến mọi bị ác cảm hơn với bạn. Bạn hãy hòa nhập và ứng xử khôn ngoan hơn. Chuyện tình cảm êm đẹp, có khi bạn nóng giận làm tổn thương người ta nhưng bạn biết sửa sai nhanh.

Thiên Bình (23/9 – 23/10)



Tử vi ngày mai 21/10/2020 của 12 Tử vi ngày mai 21/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy vẫn là những ngày Thiên Bình có cơ hội thể hiện tình yêu thương với gia đình thông qua thời gian rỗi. Bạn gặp chút trục trặc với tiền bạc, không có đồng ra đồng vào. Công việc bạn gặp phải thử thách và trải nghiệm. Đừng quá áp lực, hãy thoải mái tâm lý đối đầu với mọi khó khăn, bạn sẽ vượt qua tất cả.



Bọ Cạp (24/10 – 21/11)



Bọ Cạp đang gặp chút áp lực vô hình, bị ép hoàn thành công việc khi khối lượng tương đối nhiều. Hãy cố gắng, vì đây là cơ hội ban thể hiện mình. Vì bận rộn nên bạn không có nhiều thời gian cho gia đình và yêu đương, mọi người thân đang hy sinh cho bạn. Bạn có được một sự hỗ trợ tuyệt vời. Tài chính không có gì đáng ngại.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)



Nhân Mã có khá nhiều điều cần phải giải quyết trong hôm nay. Bạn cần chủ động nắm công việc và đừng quá tin vào sự giao phó tất cả đó cho ai, tránh sai sót và hỏng việc. Chuyện tình cảm của Nhân Mã có dấu hiệu thay đổi nhưng không đáng kể. Bạn và người ấy có chút mâu thuẫn, bằng mặt nhưng không bằng lòng với nhau. Tài chính có thể bị đảo lộn, vì vậy sẽ cần có những thay đổi hợp lí trong cách chi tiêu.



Ma Kết (22/12 – 19/1)



Tử vi ngày mai 21/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Ma Kết dù có những khó khăn nhưng nhờ sự giúp đỡ của mọi người, bạn vượt qua được. Tài chính của bạn cũng khá ổn định. Bạn phát huy được khả năng ngoại giao của mình thì sẽ giúp ích cho sự nghiệp rất nhiều. Cuối ngày hãy hẹn hò hay thư giãn bên gia đình để có được cảm xúc tốt cũng như cùng gia đình chia sẻ. Nếu bạn còn độc thân, hãy chủ động quan tâm để có được cảm xúc yêu thương ngọt ngào, tạo được ấn tượng và ý nghĩa hơn.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bảo Bình cần học cách dĩ hòa vi quý. Có vẻ bạn thường khiến cho người khác ác cảm, khó chịu nên môi trường làm việc căng thẳng, ngột ngạt và việc đó cản trở công việc của bạn rất nhiều. Bạn nên thay đổi cách hành xử của mình phù hợp hơn. Chuyện tình cảm khá tốt, tuy người ấy có đôi lúc làm bạn tổn thương nhưng bạn vẫn chẳng thể nổi giận dỗi lâu được.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư nên nhớ những mối quan hệ mà bạn luôn hết mình trên mạng xã hội không thể tốt hơn những gì bạn đang có ngoài đời thực. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có trước khi chúng vuột mất. Song Ngư khi yêu rất sâu sắc và chân thành. Nhưng bạn cũng khá ích kỉ, áp đặt khiến người ấy đôi khi cảm thấy gò bó, mệt mỏi. Hãy lắng nghe những suy nghĩ của nửa kia để hai người hiểu nhau hơn.

Your browser does not support HTML5 video.

Tử vi 12 cung hoàng đạo

Theo Phương Hoa/SKCĐ