Tử vi ngày mai 21/7/2020 của 12 cung hoàng đạo: Xử Nữ được ghi nhận, Song Tử bùng nổ vận đào hoa

Chở khách lúc nửa đêm tài xế Grab bị cướp xe, đâm nhiều nhát vào người

Chở khách lúc nửa đêm, nam tài xế Grab bike bị 2 kẻ lạ mặt chặn đường đâm 6 nhát, cướp xe máy. May mắn người dân phát hiện kịp thời đã đưa anh Q. vào viện cấp cứu.