Tử vi ngày mai 22/10/2020 của 12 cung hoàng đạo: Xử Nữ đang trốn tránh cuộc sống để bảo vệ bản thân

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Tử vi ngày mai 22/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương sẽ có một ngày gặp nhiều may mắn. Bạn và đồng nghiệp sẽ hứa hẹn có một ngày làm việc hiệu quả và phối hợp vô cùng nhịp nhàng, ăn ý. Tình hình tài chính của chòm sao này khá vừa tầm, không tăng trưởng nhưng cũng chẳng hề có dấu hiệu bị thụt lùi. Về tình cảm, người độc thân hôm nay sẽ rất đào hoa, bạn có cơ hội làm thân với người tình trong mộng hoặc gặp gỡ được người ưng ý trong các buổi hẹn hò mai mối. Mối quan hệ hứa hẹn tiến triển vô cùng tốt đẹp và thuận lợi.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Kim Ngưu sẽ có một ngày tràn đầy sinh lực, đôi khi bạn quá lí tính và mạnh mẽ tới mức đối tác gần như bị khuất phục. Tuy nhiên bạn đừng vội mừng mà thừa thắng xông lên, cơ hội vẫn đang để ngỏ cho tất cả nên hãy khôn khéo cầm chừng. May mắn là tình hình tài chính khá ổn. Chòm sao này bắt đầu thỏa hiệp được với đối tác trong một số vấn đề quan trọng, mọi thứ đã dần di vào quỹ đạo và chắc chắn sẽ đem lại kết quả như ý. Bên cạnh đó đừng quên chi tiêu một cách hợp lý và có kế hoạch hơn nhé.



Song Tử (21/5 – 21/6)



Song Tử đừng dành quá nhiều thời gian để ý và so sánh bản thân với người khác. Bạn cũng có khả năng của riêng mình, hãy tận dụng nó để giúp công việc ngày càng phát triển hơn. Đôi khi, cung hoàng đạo này cảm thấy mình không thể hòa hợp được với mọi người ở trong nhà, suy nghĩ của bạn và bố mẹ quá mức khác nhau. Thực ra đó là hiển nhiên thôi, vì dù sao bạn và bố mẹ cũng thuộc hai thế hệ khác nhau mà, đừng lấy đó làm khó chịu.



Cự Giải (22/6 – 22/7)



Tử vi ngày mai 22/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Cự Giải hôm nay nên quan tâm tới mọi việc một cách cụ thể hơn. Dường như những việc bạn làm có hơi hời hợt khiến kết quả không được như ý. Chỉ cần bạn vạch rõ mục tiêu, xác định được việc mình muốn làm và đừng e ngại bất cứ điều gì cả. Cung hoàng đạo này nên hiểu rằng trưởng thành là khi chúng ta hiểu được những điều nhỏ bé nhất. Những gì đang xảy ra trong cuộc sống của bạn là để tạo nên một kết quả to lớn ở thì tương lai.



Sư Tử (23/7 – 22/8)



Sư Tử khám phá ra bản thân là người thích gì muốn gì. Đây cũng chính là nguồn động lực giúp bạn thấy tự tin hơn trước những quyết định trong tương lai của mình. Một yếu tố quan trọng giúp cung hoàng đạo này tự tin và tự hào về bản thân hơn chính là được công nhận và đánh giá cao trong công việc. Khi nhận được sự cổ vũ từ mọi người bạn có thể sẽ trau dồi thêm những khả năng tiềm ẩn của bản thân, từ đó phát huy năng lực một cách tốt nhất.



Xử Nữ (23/8 – 22/9)



Xử Nữ muốn trốn tránh hiện thực cuộc sống để bảo vệ bản thân. Nếu lời nói dối đó không vi phạm về đạo đức thì bạn có thể sử dụng. Đôi khi chòm sao này hơi cực đoan thái quá khi đánh giá về một vấn đề gì đó mà không tìm hiểu rõ nguyên nhân. Đừng vội phê bình bất cứ điều gì cả. Nếu như bạn chưa thực sự hiểu rõ về mooth ai đó thì hãy làm lơ người ta đi. Bởi chẳng ai có đủ tư cách để đánh giá về một người khác cả.



Thiên Bình (23/9 – 22/10)



Tử vi ngày mai 22/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Thiên Bình cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, nhất là trong thời điểm quan trọng này. Có nhiều việc cần đến bàn tay sắp xếp của bạn. Chòm sao này vốn cũng có nhiều tham vọng nhưng hôm nay bạn không để lộ ra, dù vẫn tiến bước nhưng đi rất từ từ, không hề vội vàng, nhờ thế mà tránh được sai lầm không đáng có. Chìa khóa để thành công là không ngừng tư duy để kiếm tiền.







Bọ Cạp (23/10 – 21/11)



Bọ Cạp quá cởi mở với tất cả mọi người, kể cả người tốt lẫn kẻ xấu. Bạn nên tinh nhạy hơn trong việc nhận định về ai đó, không phải những điều bạn nhìn thấy trước mắt đều là thật đâu. Hơn thế nữa, chớ nên vội vàng tin vào lời nịnh nọt của người khác. Trong chuyện tình yêu đâu ai nói trước được điều gì, có thể bạn chân thành trao tình cảm đi nhưng chưa chắc đã được nhận lại những gì mong muốn đâu. Thế nên đừng vội thất vọng, đừng vội buồn bã, mà hãy luôn nhớ rằng hạnh phúc ở phía sau con đường. Chắc chắn bạn sẽ tìm được người phù hợp mà thôi.



Nhân Mã (22/11 – 21/12)



Tâm trí của Nhân Mã cứ đang viển vông ở đâu đó và không thể nào tập trung được. Xem ra hôm nay bạn suy nghĩ khá nhiều và đã để cảm xúc lấn át mọi thứ. Lời khuyên cho cung hoàng đạo này là hãy luôn tỉnh táo và sáng suốt, làm tốt công việc của mình. Chớ nên vì lo sợ phạm phải những sai lầm. Tất cả chúng ta đều sẽ phải đối diện với thất bại. Chỉ cần bạn kiên trì không từ bỏ là được. Nếu đối mặt với khó khăn hãy nhờ sự giúp đỡ của người khác nhé.



Ma Kết (22/12 – 19/1)



Tử vi ngày mai 22/10/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Ma Kết trở nên ngại ngùng hơn trong những tình huống đòi hỏi phải có sự sôi nổi. Thế nhưng bạn nên hòa đồng một chút vì nó sẽ tạo ra không khí vui vẻ cùng mọi người. Để cân bằng giữa công việc và cuộc sống, cung hoàng đạo này hãy tâm sự cùng ai đó, nhưng đừng có việc gì cũng kể nhé. Bạn không thể cứ lải nhải chuyện của mình cho người khác cả ngày như thế được. Một vài thứ vẫn được xem là thiên cơ bất khả lộ nhé.



Bảo Bình (20/1 – 18/2)



Bảo Bình nên quan tâm tới Bảo Bình nên quan tâm tới Sức Khỏe của mình hơn nếu không muốn đối mặt với tình trạng kiệt sức do công việc. Bạn nên cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý để giữ tinh thần luôn tỉnh táo. Bất cứ ai cũng có nhược điểm và sớm muộn gì bạn cũng phải chấp nhận điều đó. Nhưng hầu hết chúng ta đều có một phần tốt ẩn giấu bên trong, vì thế hãy trở thành người biết cách khơi gợi những bản chất tốt đẹp của mọi người nhé. Hạnh phúc chính là khi bạn chấp nhận yêu cả những khuyết điểm của người ta đấy.



Song Ngư (19/2 – 20/3)



Công việc của Song Ngư có bước tiến đáng kể. Bạn thể hiện được tài năng của mình với những ý tưởng độc đáo, khả năng nắm bắt vấn đề nhanh khiến mọi người đều hài. Song có vẻ như bạn đang trở nên nhạy cảm quá mức, dễ nảy sinh tranh cãi với người yêu mình chỉ vì những chuyện rất nhỏ nhặt. Đối với người ngoài, chòm sao này rất thoải mái nhưng lại khắt khe quá mức với người mình yêu, mối quan hệ cũng vì thế mà lên xuống lên xuống phụ thuộc theo cảm xúc của bạn.

Tử vi 12 cung hoàng đạo

Theo Phương Hoa/SKCĐ