Tử vi ngày mai 22/7/2020 của 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương khó ở, Cự Giải chú ý chăm sóc bản thân

Ngày mới của các cung hoàng đạo diễn ra với vô vàn những điều thú vị và bất ngờ. Bạc Dương khó ở, Cự Giải hãy chú ý chăm sóc bản thân. Theo dõi ngay tử vi 12 cung hoàng đạo để xem điều gì đang chờ đón bạn ở ngày mới này nhé !





Thứ 4 của Bạch Dương (22/7/2020)

Ngày mới của Bạch Dương có vẻ khởi đầu không được suôn sẻ lắm. Mặt Trăng 150 độ sao Thổ cho thấy những chú cừu hôm nay có đôi chút khó ở. Một phần vì bạn không tìm được người cùng chung lý tưởng với mình. Chỉ cần người khác làm trái ý thôi là bạn đã bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi.

Về công việc: 22/7 là một ngày làm việc khá vất vả với Bạch Dương, bạn cần phải nỗ lực không ngừng kể cả từ những việc nhỏ nhặt nhất. Lúc nào chúng ta cũng phải có sẵn một tâm thế thật tốt để đón chờ những điều mới mẻ. Bởi trên đời này không có gì là dễ dàng cả.

Về mặt tài lộc: Bạch Dương hãy cân bằng thu chi lại bởi tuần mới này có vẻ bạn đã tiêu xài hơi bị hoang phí rồi đấy. Nếu đã chót tiêu hơi nhiều thì hãy dừng lại và lên danh sách lại những thứ cần mua để tránh tình trạng đầu tuần rủng rỉnh cuối tuần lại rỗng túi nhé.

Về mặt sức khỏe: Hãy thiết lập một chế độ dinh dưỡng của mình bằng những món ăn lành mạnh và khoa học. Cân đối và đa dạng các loại thực phẩm để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cho Sức Khỏe nhé.

Thứ 4 của Kim Ngưu (22/7/2020)

Ngày mới cả Kim Ngưu xuất hiện vào đúng lúc Sao Thủy 60 độ sao Thiên Vương. Điều này cho thấy Kim Ngưu sẽ có những màn thể hiện nổi bật trong những nhiệm vụ mà bạn tham gia. Chòm sao này cũng luôn tôn thờ chủ nghĩa độc thân, quyết dành thời gian để vui chơi hơn và việc bám dính lấy người yêu.





Về công việc: Ngày 22/7 là một ngày Kim Ngưu tràn đầy năng lượng và sự sáng tạo trong công việc. Vì thế hãy làm việc hết mình, chắc chắn công sức mà bạn bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Ngoài ra, bạn đừng quên lắng nghe thêm ý kiến của người khác để hoàn thiện bản thân mình hơn nhé.

Về mặt sức khỏe: Nhịn ăn để giảm cân trong thời gian ngắn thì Kim Ngưu có thể thực hiện được. Nhưng nếu đây là chiến dịch dài ngày thì bạn nên xem xét lại. Bởi nó có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe nếu cân nặng bị giảm sút đột ngột đấy nhé.

Về mặt tình cảm: Bạn cảm thấy nhớ nhung và hồi tưởng lại một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ. Cảm xúc diễn ra hoàn toàn tự nhiên và bạn không nên quá gượng ép chúng làm gì. Tuy nhiên quá khứ cũng chỉ là quá khứ, điều quan trọng là những gì xảy ra ở trong hiện tại mà bạn cần phải trân trọng.

Thứ 4 của Song Tử (22/7/2020)

Mặt Trăng 150 độ sao Hải Vương cho thấy ngày mới của Song Tử sẽ diễn ra một cách vô cùng náo nhiệt và tràn đầy năng lượng. Bạn háo hức muốn thay đổi cuộc sống của mình bởi bạn ghét sự nhàm chán và không muốn trói buộc mình trong những nguyên tắc tẻ nhạt được lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Về công việc: Song Tử muốn thành công thì bạn đừng ngần ngại thay đổi nhé. Phải thay đổi và sáng tạo thì bạn mới có thể tìm thấy niềm cảm hứng trong công việc của mình. Từ đó mới có thể chăm chỉ làm việc mỗi ngày được.





Về mặt tài lộc: Nhiều người thường có thói quen tiêu tiền lẻ và giữ lại tiền chẵn. Tuy nhiên với Song Tử thì bạn nên làm điều ngược lại. Hãy giữ lại những đồng tiền lẻ này, lâu dần bạn sẽ tích cóp được một khoản kha khá đấy nhé.





Về mặt tình cảm: Tử vi ngày mới cho thấy bạn nên dành thời gian nhiều hơn để ở bên và chăm sóc cho nửa kia của mình. Có như vậy tình cảm của 2 người mới bền chặt và hạnh phúc được nhé.

Thứ 4 của Cự Giải (22/7/2020)

Mặt Trăng 30 độ Mặt Trời cho thấy Cự Giải đang bỏ bê bản thân mình rồi đấy nhé. Bạn đừng vì quá tham công tiếc việc mà quên mất rằng bản thân mình cũng cần được nghỉ ngơi và thư giãn. Việc này cũng là nguyên nhân khiến bạn bị mất ngủ thường xuyên.

Về công việc: Những gì bạn đã và đang làm sẽ quyết định bạn là ai, vì thế hãy cân nhắc từng việc mà mình nên làm. Quan trọng là bạn cần phải có những lựa chọn đúng đắn ngay từ đầu trước khi bắt tay vào làm một việc gì đó.

Về mặt sức khỏe: Hãy ăn nhiều rau hơn trong từng bữa ăn của mình vì chất xơ rất tốt cho sức khỏe của những chú Cua. Chúng giúp cho bạn có một hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn, hỗ trợ thúc đẩy đường ruột. Đừng quên ăn nhiều hoa quả nữa nhé. Tuy nhiên bạn cũng nên hạn chế ăn những loại quả ngọt chứa nhiều đường nếu như bạn muốn giảm cân.

Về mặt tình cảm: Đây là thời kỳ mà Cự Giải cảm thấy vô cùng hạnh phúc và viên mãn bởi tất cả những gì mà bạn muốn cho một mối quan hệ đều diễn ra một cách tốt đẹp và như ý. Người ấy là một người biết chia sẻ và cảm thông với những khó khăn vất vả mà bạn đã trải qua.

Thứ 4 của Sư Tử (22/7/2020)

Tử vi ngày 22/7 nhắc nhở Sư Tử không nên quá tự kiêu mà đánh mất những giá trị tốt đẹp khác. Hãy mở lòng hơn với mọi người nhất là những người bạn xung quanh mình nhé.

Về công việc: Hãy giảm bớt cái tôi lại và lắng nghe ý kiến của mọi người bao gồm cả nhân viên của mình nhé. Nếu chỉ khư khư giữ quan điểm của mình thì sẽ chẳng cải thiện được vấn đề của mình đâu.

Về mặt tài lộc: Nếu bạn có nhiều khoản thu chi khác ngoài tiền lương chính thì nên tiết kiệm ít nhất một nửa để có thể dư dả hơn về tiền bạc nhé.

Về mặt sức khỏe: Để duy trì một sức khỏe tốt, bạn cần tập thể dục thường xuyên hơn, có thể là những bài tập đơn giản như chạy bộ, gym, bơi lội,... để tăng cường sức đề kháng.

Thứ 4 của Xử Nữ (22/7/2020)

Mặt Trăng ở vị trí Xử Nữ cho thấy bạn đang phân vân giữa lối sống tối giản và phong cách sống xa hoa. Đừng chạy theo xu hướng, chỉ có bạn mới tự tìm ra phong cách cho riêng mình mà thôi.

Về công việc: Nếu bạn cứ trì hoãn những dự định của mình thì mãi bạn sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nó đâu. Thay vào đó hãy bắt tay ngay vào mọi thứ và thực hiện bằng 100% sự nhiệt huyết của mình nhé.

Về mặt sức khỏe: Nếu bạn ngủ ít hoặc mất ngủ thì nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà hiệu quả công việc cũng bị giảm đi. Do đó ngủ sớm và đủ giấc là một lời khuyên thiết thực cho bạn trong ngày mới này.

Về mặt tình cảm: Trong các cuộc tranh cãi, đừng cứ lúc nào cũng cho rằng mình là đúng. Nếu bạn cứ giữ cái tôi quá cao thì sẽ chỉ đi vào bế tắc mà thôi. Cả 2 phải cùng nhìn ra lỗi sai của mình thì mới có thể xây dựng được một tình bạn bền vững.

Thứ 4 của Thiên Bình (22/7/2020)

Mặt Trăng 135 độ sao Hỏa cho thấy đây là tác nhân khiến Thiên Bình hành động vội vàng, hấp tấp. Bạn thường hay đưa ra những lời nhận xét đánh giá chủ quan với những câu chuyện của người khác.

Về công việc: Dường như bạn đang né tránh những vấn đề của mình trong công việc. Bạn phải dũng cảm đối mặt với nó, và phải luôn nhắc nhở bản thân tìm ra động lực lớn hơn để tiếp tục cố gắng.

Về mặt tài lộc: Dạo này Thiên Bình có vẻ hơi tiêu hoang rồi đó. Bạn cần phải xây dựng một khoản thu chi cụ thể cho mỗi tuần. Điều này sẽ giúp bạn kiểm soát được hầu bao của mình và không tiêu xài quá hoang phí.

Về mặt tình cảm: Đừng quá phụ thuộc vào người ấy và việc gì cũng nhờ đến họ khiến cho bạn trở thành một kẻ vô cùng phiền phức và rắc rối. Vì thế lần sau muốn nhờ thì phải thật khéo léo nhé

Thứ 4 của Hổ Cáp (22/7/2020)

Sao Thủy 60 độ sao Thiên Vương cho thấy ngày mới của Bọ Cạp mang đến với tinh thần tập trung cao độ, trí nhớ tuyệt vời giúp bạn có thể xử lý thông tin một cách xuất sắc. Có thể xem là người đi đầu xu thế.

Về công việc: Bọ Cạp hãy học Cách làm việc một cách nghiêm túc và cẩn thận hơn từ những việc nhỏ. Khi đã quen với kỷ luật này rồi thì bạn sẽ sớm bắt kịp mọi người và trở thành nhân viên ưu tú trong công ty.

Về mặt tài lộc: Ngày mới của Bọ Cạp có thể sẽ vướng vào một số những rắc rối nhỏ liên quan đến chuyện tiền bạc đấy nhé. Hãy cẩn thận khi trả tiền hoặc thanh toán chuyển khoản cho người khác nhé.

Về mặt sức khỏe: Bạn nên ăn nhiều trứng, thịt gà, cá, thịt nạc và đậu. Những thực phẩm này đều giàu protein sẽ đảm bảo cho bạn đầy đủ năng lượng để có ngày làm việc hiệu quả.





Thứ 4 của Nhân Mã (22/7/2020)

Mặt Trăng 150 độ sao Hải Vương nhắc nhở Nhân Mã ngày mới nên hoàn thành đúng vai trò và trách nhiệm của mình. Đừng để những lo lắng khiến bạn đánh mất chính bản thân mình nhé.

Về công việc: Đừng tỏ ra xem thường ai, nghề nghiệp không phân chia sang hèn. Bất luận bạn làm việc gì, ở vị trí nào, quan trọng nhất vẫn là thái độ trong công việc.

Về mặt sức khỏe: Hãy ưu tiên với các món ăn lành mạnh, không chế biến với muối hoặc đường; trái cây, sữa chua ít béo, rong biển khô, salad rau...

Về mặt tình cảm: Đừng để người ấy phải đoán già đoán non xem bạn có thích người ta hay không. Hãy chủ động nói ra những suy nghĩ của mình để cả 2 hiểu nhau hơn nhé

Thứ 4 của Ma Kết (22/7/2020)

Mặt Trăng 150 độ sao Mộc cho thấy Ma Kết thường hay ôm đồm mọi việc khiến bản thân bị stress và luôn rơi vào trạng thái ức chế tinh thần. Trong một số hoàn cảnh, bạn nên biết nói lời từ chối.

Về công việc: Sẽ có những sai sót trong công việc khiến bạn bị cấp trên la mắng. Thế nhưng bạn cần phải biến ước mơ thành hiện thực và phải biết đứng lên sau mỗi lần thất bại.

Về mặt tài lộc: Bạn đang tiêu tiền một cách hết sức lãng phí. Tử vi ngày mới của Ma Kết cho thấy cung hoàng đạo này nên cắt giảm chi tiêu trong sinh hoạt đi nhé.

Về mặt tình cảm: Đừng ép ai đó phải suốt ngày ở bên cạnh yêu thương bạn, đôi khi bạn phải chấp nhận sự cô đơn như một loại cảnh giới trí tuệ nào đó. Trước phải tự sống cho chính bản thân mình, sau mới có thể hy sinh vì người khác được

Thứ 4 của Bảo Bình (22/7/2020)

Mặt Trăng 45 độ sao Thủy cho thấy bạn quá nhạy cảm, đó là lý do Bảo Bình chẳng bao giờ kiểm soát được cảm xúc của mình. Bạn dễ nói những lời khiến người khác cảm thấy phật ý.

Về công việc: Nếu dùng hết cả thanh xuân và sự nhiệt huyết cho công việc mà chẳng thu lại được thành tựu gì thì bạn nên có kế hoạch thay đổi lại phương pháp làm việc của bản thân đi nhé. Đừng đi theo lối mòn cũ khi chúng không mang lại sự tiến bộ nào cho bạn.

Về mặt tài lộc: Tiền bạc của bạn trong ngày mới này khá rủng rỉnh, không phải lo nghĩ nhiều. Bạn cũng đang xây dựng một kế hoạch chi tiêu để tránh lãng phí trong thời gian này.

Về mặt sức khỏe: Nước là trợ thủ đắc lực cho việc cải thiện sức khỏe. Nếu bạn muốn giảm cân, nên uống nước thường xuyên nhé.

Thứ 4 của Song Ngư (22/7/2020)

Tử vi ngày mới của Song Ngư cho thấy cung hoàng đạo này đang tự gây áp lực không cần thiết cho bản thân mình. Chính điều này khiến cho bạn khó tập trung trong công việc và trong cuộc sống.

Về công việc: Bạn không cần phải trở thành chuyên gia tâm lý cho một ai đó. Bạn chỉ cần ở bên cạnh lắng nghe họ nói là đủ.

Về mặt tài lộc: Ngày mới của Song Ngư có thể sẽ phải chi khá nhiều tiền bạc, và đó đều là những khoản cần chi. Bạn khó thể tiết kiệm được trong thời gian này.

Về mặt tình cảm: Hãy tách bạch chuyện công việc với tình cảm, nếu bạn cứ để cảm xúc lẫn lộn có thể làm ảnh hưởng tới chuyện tình yêu của hai người đấy. Khi công việc không thuận lợi, bạn sẽ dễ cáu kỉnh với người ấy hơn.

